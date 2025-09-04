Prima pagină » HOROSCOP » Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului”

Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului"

Avertismentul Cristinei Demetrescu pentru o zodie, până pe 7 septembrie: „Niște penalizări ale Universului"
Săptămâna în curs, până pe 7 septembrie, este o săptămână în care planetele arată foarte bine, în sensul că dăm la cheia potrivită și este una cu energie multă, lucru care ne poate aduce multă dinamică și pe o perioadă lungă de timp. Cu toate acestea, o zodie din horoscop primește un avertisment clar din partea astrologului Cristina Demetrescu care remarcă niște penalizări ale Universului”.

Pe 5 septembrie, există o cuadratură între Marte din din zodia Balanței și Jupiter în Rac, care pune în antiteză două zodii foarte importante și suntem un fel de noi versus restul lumii, astfel se pune accentul pe ce vrem, pe ce simțim noi și pe latura autentică din noi, conform astrologului.

Tot până pe 7 septembrie, Saturn se întoarce în Pești și ajută zodiile să finalizeze anumite etape din viață, fapt care nu se poate întâmpla fără puțin sacrificiu. Astfel, pe ultima sută de metri, astrologul ne îndeamnă să tragem mai tare, însă este bine de știut că nu este o perioadă simplă.

Astfel zodia care primește avertisment până pe 7 septembrie este zodia Leu. Nativii pot fi taxați în această săptămână la propriu și să aibă mici pierderi, însă poate fi vorba și despre niște penalizări ale Universului”. Iar Universul poate fi chiar mai rău decât orice instituție fiscală, deoarece îți dă timp, dar apoi te penalizează. Dacă Leii se simt cu musca pe căciulă, trebuie luate până la urmă niște decizii, avertizează astrologul Cristina Demetrescu.

