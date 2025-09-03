Prima pagină » HOROSCOP » 2 zodii primesc lecții DURE la sfârșitul lunii septembrie. Vor fi cele mai grele încercări din acest an

2 zodii primesc lecții DURE la sfârșitul lunii septembrie. Vor fi cele mai grele încercări din acest an

03 sept. 2025, 20:37, HOROSCOP
2 zodii primesc lecții DURE la sfârșitul lunii septembrie. Vor fi cele mai grele încercări din acest an
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Astrele trag un semnal de alarmă, și anume, sfârșitul lunii septembrie vine cu provocări serioase pentru două zodii. Efectele nu vor trece neobservate. Nativii trebuie să se pregătească pentru o perioadă în care calmul, luciditatea și puterea interioară vor fi puse la încercare. Universul le va da lecții dure, însă necesare. iar felul în care le gestionezi îți poate schimba complet direcția.

Taur

Taurii simt din plin vibrațiile negative ale finalului de septembrie. Relațiile personale și profesionale vor intra pe un teren minat. Vor apărea conflicte neașteptate, reproșuri dureroase și amânări care provoacă frustrări. Un coleg îi poate dezamăgi, iar în cuplu, nemulțumirile mocnite pot să iasă la suprafață cu forța unui Vulcan.

Atenție însă, deoarece reacțiile impulsive pot să agraveze totul. Astrele le recomandă nativilor să își păstreze mintea limpede și să evite deciziile radicale. Să fie deschiși la dialog, însă să nu accepte compromisuri care îi consumă.

Scorpion

Pentru Scorpioni, luna septembrie se încheie cu provocări greu de ignorat. Banii par a se scurge printer degete, iar la locul de muncă planează nesiguranța: contracte, promisiuni sau planuri, toate pot să sufere modificări bruște. O singură greșeală îi poate costa scump.

De evitat orice risc financiar și să fie extrem de vigilenți în perioada următoare cu tot ceea ce semnează sau promit. Instictul lor este unul puternic, însă în această perioadă, calculele logice trebuie să primeze. Pe plan emoțional, stresul le poate afecta concentrarea și motivația. Nativii nu trebuie însă să se izoleze, ci, mai degrabă, să caute sprijin și să nu uite că nici cele mai întunecate perioade nu durează la nesfârșit.

Autorul recomandă:

Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi

Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore

Citește și

HOROSCOP Horoscop 4 septembrie 2025. BALANȚELE primesc complimente sincere și mulțumiri
15:00
Horoscop 4 septembrie 2025. BALANȚELE primesc complimente sincere și mulțumiri
HOROSCOP Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi
10:45
Cele 3 zodii care au noroc dublu în carieră, dragoste și finanțe, în septembrie 2025. Urmează o perioadă binecuvântată pentru acești nativi
HOROSCOP Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
08:57
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
HOROSCOP Zodiile care riscă pierderi financiare și îmbolnăviri în „Luna Cocoșului de Lemn”. Un astrolog îi sfătuiește pe nativi cum să prevină pericolul
00:15
Zodiile care riscă pierderi financiare și îmbolnăviri în „Luna Cocoșului de Lemn”. Un astrolog îi sfătuiește pe nativi cum să prevină pericolul
HOROSCOP ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
18:45, 02 Sep 2025
ZODIA care riscă să înceapă toamna cu un divorț, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu
HOROSCOP Horoscop 3 septembrie 2025. BERBECII depășesc un blocaj
15:00, 02 Sep 2025
Horoscop 3 septembrie 2025. BERBECII depășesc un blocaj
Mediafax
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
O femeie a fost lovită în cap cu maceta de partenerul ei, în București. 4 martori au mințit că nu au știut despre incident
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Emailul capcană. Escrocheria ascunsă care te lovește fără avertisment
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ
POLITICĂ AUR anunță că a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO cu privire la măsurile de austeritate asumate de Guvern
21:49
AUR anunță că a sesizat Comisia de la Veneția și GRECO cu privire la măsurile de austeritate asumate de Guvern
ACTUALITATE Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat: sunt trei morți și 20 de răniți
21:38
Funicularul emblematic din Lisabona a deraiat: sunt trei morți și 20 de răniți
ECONOMIE Unul din șase lucrători din hoteluri și restaurante sunt STRĂINI. Fără muncitorii asiatici, industria HoReCa din România s-ar putea prăbuși
21:27
Unul din șase lucrători din hoteluri și restaurante sunt STRĂINI. Fără muncitorii asiatici, industria HoReCa din România s-ar putea prăbuși
ACTUALITATE Ce se întâmplă dacă pui SARE pe buretele de vase. Rezultatul te scapă de o mare problemă
21:23
Ce se întâmplă dacă pui SARE pe buretele de vase. Rezultatul te scapă de o mare problemă
TURISM Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei
21:13
Turiștii nu mai sunt generoși în bacșișuri ca altădată. Angajații de pe LITORAL spun că au avut un sezon estival slab: Înainte ieșeam cu 50-60 de lei
EXTERNE Trump, despre prezența trupelor americane în Polonia și o nouă convorbire cu PUTIN, „în următoarele câteva zile”
21:12
Trump, despre prezența trupelor americane în Polonia și o nouă convorbire cu PUTIN, „în următoarele câteva zile”