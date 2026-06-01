Prima pagină » Actualitate » Loredana Groza, în genunchi în fața Nadiei Comăneci. Neașteptatul gest a avut loc la gala organizată pentru „Zeița de la Montreal"

Loredana Groza, în genunchi în fața Nadiei Comăneci / Sursa FOTO: prosport.ro
Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă din toate timpurile, a atras toate privirile la gala aniversară organizată în onoarea sa. Invitată să susțină un recital în cadrul evenimentului, Loredana Groza a oferit unul dintre momentele emoționante ale serii.

Îndrăgita artistă a îngenuncheat în fața celei supranumite „Zeița de la Montreal”.

„Gala Nadia Comăneci” a oferit momente de neuitat

A fost un gest plin de respect și admirație, care a atras toate privirile la gala aniversară organizată în onoarea Nadiei Comăneci.

Evenimentul a avut loc la 29 mai și a marcat împlinirea a 50 de ani de la performanța istorică prin care Nadia Comăneci a intrat definitiv în istoria sportului – prima notă de 10 acordată vreodată în gimnastică, la Jocurile Olimpice de la Montreal (1976). „Gala Nadia Comăneci” a reunit personalități din sport, cultură și viața publică, venite să celebreze cariera și moștenirea marii campioane.

Loredana Groza a fost una dintre surprizele serii. Artista a urcat pe scenă într-o apariție spectaculoasă și a susținut un concert dedicat aniversării Nadiei. La un moment dat, cântăreața s-a înclinat și a îngenuncheat în fața fostei gimnaste, într-un gest simbolic de apreciere pentru performanțele și contribuția acesteia la imaginea României în lume.

Imediat, imaginile respective s-au viralizat pe rețelele de socializare, generând numeroase reacții din partea internauților. Mulți au ținut să remarce faptul că atât Nadia Comăneci, cât și Loredana Groza provin din același oraș, Onești.

„Două legende ale României, una din domeniul muzicii, alta din lumea sportului!”, a scris un utilizator. „Din același oraș s-au ridicat două stele care au luminat lumea în felul lor. Nadia Comăneci a cucerit eternitatea prin perfecțiune, iar Loredana, prin talent, curaj și artă. Zeița gimnasticii mondiale și regina muzicii românești, într-un moment plin de eleganță și respect. Oneștiul le-a văzut crescând, România le-a aplaudat, iar lumea le-a admirat”, a punctat altcineva.

Nadia, decorată de președintele României

Nadia Comăneci este considerată cea mai mare gimnastă din toate timpurile și o figură importantă a sportului. În 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal, ea a devenit prima gimnastă care a obținut nota maximă, 10. Avea doar 14 ani, iar performanța sa a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii.

În semn de recunoaștere a contribuției sale excepționale, președintele României, Nicușor Dan, i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Este una dintre cele mai înalte distincții ale statului român.

