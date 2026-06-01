Zelenski cere urgent SUA mai multe rachete antibalistice, după ce Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei: „Avem un deficit major”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski solicită Statelor Unite să accelereze livrările de rachete antibalistice către Ucraina, avertizând că atacurile rusești asupra infrastructurii civile și energetice s-au intensificat semnificativ în ultimele luni.

Ucraina are nevoie urgentă de sprijin suplimentar din partea Statelor Unite pentru a face față valului de atacuri cu rachete balistice lansate de Rusia, a declarat președintele Volodimir Zelensk, potrivit Politico.eu.

Liderul de la Kiev a subliniat că apărarea antiaeriană reprezintă în prezent una dintre cele mai importante priorități ale țării sale, în contextul în care infrastructura critică ucraineană continuă să fie vizată de bombardamente.

„Aceasta este prioritatea noastră și o provocare foarte, foarte mare. Am avut o iarnă foarte dificilă și grea. Rusia ne-a atacat cu numeroase rachete balistice asupra infrastructurii energetice, a rețelei de alimentare cu apă și a școlilor. A fost, a fost foarte dificil. Acum, vedem un deficit mare”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

Apel direct către Casa Albă și Congresul SUA

Șeful statului ucrainean a precizat că a transmis în ultimele zile solicitări oficiale atât către Casa Albă, cât și către Congresul american, cerând suplimentarea sistemelor și munițiilor destinate interceptării rachetelor rusești.

Potrivit acestuia, doar industria americană dispune în prezent de capacitatea necesară pentru a produce rapid volumele de armament de care Ucraina are nevoie.

„Am trimis o scrisoare către Casa Albă și Congresul Statelor Unite și sper că vor înțelege și vor răspunde. Iar acest lucru este foarte important. Trebuie să creștem producția. Cunosc toate companiile din Statele Unite, companii uriașe, companii mari, dar numai Statele Unite pot produce o astfel de cantitate”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski a recunoscut că implicarea militară americană în conflictul cu Iranul a pus presiune suplimentară asupra resurselor de apărare ale Washingtonului și a redus atenția internațională acordată războiului din Ucraina. Cu toate acestea, el consideră că este necesară creșterea producției de sisteme antibalistice pentru a compensa diferența dintre capacitățile Rusiei și cele ale Ucrainei.

Kievul susține că Rusia încearcă să compenseze pierderile de pe front

În cadrul interviului, președintele ucrainean a susținut că intensificarea atacurilor cu drone și rachete reprezintă o consecință directă a dificultăților întâmpinate de armata rusă pe linia frontului.

Potrivit acestuia, Kievul a avertizat încă de la începutul anului partenerii occidentali că Rusia riscă să piardă inițiativa militară și că există o oportunitate pentru negocieri.

„Rusia a început să piardă inițiativa pe câmpul de luptă. Și din acest punct de vedere, am împărtășit această informație partenerilor noștri americani. Le-am spus în ianuarie: «Cred că avem o fereastră pentru negocieri, deoarece în fiecare lună vor pierde tot mai mulți oameni și, din aceste motive, vor pierde inițiativa pe câmpul de luptă.»”, a declarat Volodimir Zelenski.

Liderul ucrainean consideră că atacurile masive asupra orașelor și infrastructurii civile reprezintă o încercare a Moscovei de a compensa dificultățile întâmpinate pe front.

„Acum au început să ne atace cu rachete în masă și, din nou, principalul motiv pentru care au făcut-o este că încep să piardă pe câmpul de luptă”, a afirmat președintele Ucrainei.

Zelenski a amintit și de contribuția oferită de Ucraina unor state din Orientul Mijlociu pentru consolidarea apărării împotriva amenințărilor aeriene, precizând că Kievul a trimis peste 200 de experți pentru sprijinirea unor misiuni de protecție a infrastructurii și a bazelor militare din regiune.