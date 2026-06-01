Fost comandant al Comandamentului Diviziei Multinaționale Sud-Est a NATO, generalul (r) Dorin Toma lansează un atac extrem de dur la adresa autorităților. Dezvăluirile sale arată că, în urmă cu opt ani, România a refuzat să cumpere radare antidronă, deși avea pe masă o ofertă făcută de gigantul francez Thales.

Potrivit generalului Toma, în 2018, cei de la Thales au transmis Bucureștiului o ofertă pentru radare tactice mobile Gap Filler Ground Master 200 (GM200).

Aceste sisteme au fost concepute pentru detectarea și monitorizarea țintelor greu observabile, inclusiv drone de tip Shahed/Geran, elicoptere și rachete de croazieră care evoluează la altitudini reduse, scrie adevarul.ro.

Ce ofertă a făcut compania franceză Thales

În contextul discuțiilor generate de programul european SAFE, prin care statele membre se împrumută pentru înarmare, generalul în rezervă arată că unele dintre echipamentele vizate acum pentru achiziție au fost propuse României încă din 2018.

Potrivit acestuia, întârzierile manifestate de autoritățile române în luarea unor decizii au generat vulnerabilități de apărare.

„Problema este că această companie (Thales) a propus Armatei Române achiziția acestui tip de radar încă din anul 2018. Ulterior, în 2022, în contextul izbucnirii războiului din Ucraina, a propus inclusiv un transfer tehnologic masiv și integrarea producției în industria națională de apărare.

În cele din urmă, în decembrie 2025, la 7 ani de la prima ofertă, s-a decis achiziția acestor radare prin programul SAFE, urmând ca ele să fie livrate în 2-3 ani. Asta în condițiile în care, pentru monitorizarea nordului Deltei Dunării, ar fi fost suficientă achiziția rapidă a doar 2-3 astfel de radare”, afirmă generalul Toma.

Mai departe, el arată că există numeroase discrepanțe între discursul public și realitatea din teren:

„Întrebarea legitimă este: cu cine ar trebui să fim solidari? Dacă este vorba despre cetățenii direct afectați de efectele acestor evenimente sau de cei îngrijorați, aflați în proximitatea graniței și a zonei de conflict, cred că această solidaritate există deja la nivelul societății. Însă, dacă vorbim despre a fi solidari cu acei conducători incompetenți sau impostori, care ar trebui să răspundă de securitatea și apărarea națională, mai bine nu”.

Ce fac greșit autoritățile

Din cauza lipsei unei viziuni coerente a factorilor decizionali, modernizarea militară întârzie, iar România are probleme ce țin de apărarea națională.

„Nu există voința, determinarea și, mai ales, viziunea necesară pentru a ne adapta la schimbările geopolitice, tehnologice și militare care au loc la nivel global și, în special, în zona noastră de interes. Ceea ce mă deranjează cel mai mult este fuga de responsabilitate și insinuarea că, orice am fi făcut pentru a fi mai bine pregătiți, rezultatul ar fi fost același. Este complet fals, iar anterior am explicat în detaliu de ce.

De fapt, principala problemă este că aceleași personaje care trebuiau să rezolve aceste vulnerabilități și nu au făcut-o, ne promit acum că, peste 2-3 ani, vom avea un sistem modern, eficient de descoperire, identificare și angajare/lovire a unor astfel de drone care pătrund în spațiul aerian al României”, insistă generalul (r) Dorin Toma, într-o postare pe Facebook.

Thales este unul dintre cei mai mari jucători din industria militară europeană. Operează în domenii precum apărare, securitate, tehnologie aerospațială și transporturi. În România lucrează, în prezent, peste 650 de ingineri software de la Thales, la Centrul de Excelență în Inginerie (ECC) din București. Acest centru deservește toate ariile strategice ale Grupului Thales – Apărare, Aerospațial și Cyber&Digital.

