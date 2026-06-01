Haos pe străzile din Parisului după ce PSG a câștigat trofeul Champions League: un mort și 780 de arestări în Franța

Sărbătoarea istorică a victoriei PSG în Liga Campionilor s-a transformat în violențe de stradă în mai multe orașe din Franța. Un tânăr a murit într-un accident de motocicletă, sute de persoane au fost arestate, iar zeci de polițiști și civili au fost răniți.

Noaptea care trebuia să marcheze unul dintre cele mai importante momente din istoria Paris Saint-Germain a fost umbrită de incidente grave în întreaga Franță. Autoritățile au anunțat că 780 de persoane au fost arestate după confruntările izbucnite în urma victoriei obținute de PSG în finala Ligii Campionilor.

Mii de suporteri au ieșit pe străzile Parisului și ale altor orașe pentru a celebra succesul echipei franceze, însă în mai multe zone bucuria s-a transformat rapid în violențe. Forțele de ordine au intervenit pentru a dispersa grupurile care au provocat distrugeri și au atacat polițiștii cu materiale pirotehnice, scrie France 24.

Sursa video – X/@SprinterPress

Ministerul francez de Interne a mobilizat aproximativ 22.000 de polițiști și jandarmi la nivel național, într-o operațiune de amploare menită să prevină repetarea incidentelor înregistrate și la precedentele sărbători sportive.

Zeci de răniți și un tânăr mort în timpul nopții

Ministrul de Interne, Laurent Nunez, a declarat că 57 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți în timpul intervențiilor, iar bilanțul total al persoanelor rănite a ajuns la 219 la nivel național.

„219 de participanți au fost răniți în Franța, dintre care opt grav”, a declarat Laurent Nunez, ministrul francez de Interne.

Parchetul din Paris a confirmat moartea unui tânăr de aproximativ 20 de ani, care și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea s-a izbit violent de blocuri de beton aflate pe o rampă de ieșire de pe șoseaua de centură a capitalei franceze.

De asemenea, un alt tânăr a fost grav rănit într-un atac cu cuțitul produs la Paris, anchetatorii suspectând că incidentul s-a produs în contextul unui jaf. Potrivit autorităților, acte de violență au fost raportate în 71 de localități din Franța, iar în aproximativ 15 orașe au avut loc furturi și jafuri.

Ministrul de Interne a precizat că numărul arestărilor este cu 32% mai mare decât cel înregistrat la precedentele sărbători dedicate succesului clubului parizian.

Violențele au generat reacții puternice și pe scena politică franceză. Marine Le Pen a criticat situația într-un mesaj pe X.

„Numai în Franța victoria unui club de fotbal provoacă revolte”, a scris Marine Le Pen.

La rândul său, europarlamentarul Raphaël Glucksmann a pus incidentele pe seama tensiunilor sociale tot mai puternice din societatea franceză.

„Franța trăiește sub presiune. Societatea devine din ce în ce mai brutală. Suntem o oală sub presiune gata să explodeze în orice moment”, a declarat Raphaël Glucksmann, europarlamentar francez.

Starurile lui PSG, la parada campionilor

În ciuda incidentelor din timpul nopții, autoritățile franceze au confirmat că parada dedicată câștigătorilor Ligii Campionilor va avea loc conform programului. Aproximativ 100.000 de persoane au luat parte duminică la parada campionilor pe Champ de Mars, în apropierea Turnului Eiffel, pentru a-i întâmpina pe jucătorii PSG.

Sursa video – X/@PSG_inside

Starurile PSG, cu Mbappé în frunte au defilat în ritm de dans cu pe podium cu trofeul Ligii Campionilor în mâini.

Recomandarea autorului