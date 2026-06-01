Statele Unite încearcă să reducă tensiunile dintre Israel și Liban printr-un nou plan diplomatic care prevede oprirea atacurilor Hezbollah și limitarea reacțiilor militare israeliene, în încercarea de a evita extinderea conflictului din regiune.

SUA au lansat o nouă inițiativă diplomatică menită să reducă tensiunile dintre Israel și Liban, pe fondul confruntărilor care continuă în zona de frontieră și al riscului unei escaladări majore în Orientul Mijlociu.

Potrivit France 24, secretarul de stat american Marco Rubio a purtat discuții separate cu președintele Libanului, Joseph Aoun, și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unor negocieri care vizează găsirea unei soluții pentru reducerea violențelor dintre cele două părți.

Planul propus de Washington prevede, într-o primă etapă, încetarea completă a atacurilor lansate de Hezbollah asupra teritoriului israelian. În schimb, Israelul ar urma să evite extinderea operațiunilor militare și să se abțină de la orice acțiuni care ar putea provoca o nouă escaladare în capitala libaneză Beirut.

„Acest lucru ar crea spaţiu pentru o dezescaladare treptată şi o încetare efectivă a ostilităţilor”, a declarat oficialul american citat de Reuters.

Surse americane susțin că președintele Joseph Aoun încearcă să promoveze propunerea și să obțină sprijin pentru implementarea acesteia. Totuși, negocierile sunt complicate de pozițiile divergente ale actorilor implicați.

Președintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, care afirmă că poate garanta respectarea unui eventual armistițiu de către Hezbollah, a transmis că responsabilitatea principală aparține Israelului.

„Garantez angajamentul Hezbollahului faţă de un armistiţiu”, a declarat Nabih Berri, solicitând însă Israelului să înceteze să „tragă primul”.

Luptele continuă în sudul Libanului

În paralel cu eforturile diplomatice, confruntările de pe teren continuă. Benjamin Netanyahu a anunțat duminică faptul că a ordonat armatei israeliene să avanseze mai adânc pe teritoriul libanez în cadrul operațiunilor împotriva Hezbollah, în ciuda armistițiului anunțat cu peste șase săptămâni în urmă.

Armata israeliană a precizat că, în cadrul celei mai recente ofensive, a preluat controlul asupra Castelului Beaufort, o fortificație cu o vechime de aproximativ 900 de ani, precum și asupra unei creste strategice din sudul Libanului. Acțiunea militară a avut loc după una dintre cele mai intense zile de atacuri lansate de Hezbollah asupra nordului Israelului de la armistițiul din aprilie. Atacurile au determinat autoritățile israeliene să închidă școli și să impună restricții în mai multe localități afectate.

Sursa video – X/@Osint613

Oficialii americani au transmis că Washingtonul nu consideră realist ca Israelul să accepte pe termen lung continuarea atacurilor Hezbollah asupra populației civile, motiv pentru care administrația americană încearcă să accelereze negocierile pentru reducerea tensiunilor și evitarea unui conflict regional de amploare.

Recomandarea autorului