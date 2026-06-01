Prima pagină » Știri externe » SUA propun un plan de dezescaladare între Israel și Liban. Gruparea Hezbollah, în centrul negocierilor

SUA propun un plan de dezescaladare între Israel și Liban. Gruparea Hezbollah, în centrul negocierilor

Ionuț Stan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Statele Unite încearcă să reducă tensiunile dintre Israel și Liban printr-un nou plan diplomatic care prevede oprirea atacurilor Hezbollah și limitarea reacțiilor militare israeliene, în încercarea de a evita extinderea conflictului din regiune.

SUA au lansat o nouă inițiativă diplomatică menită să reducă tensiunile dintre Israel și Liban, pe fondul confruntărilor care continuă în zona de frontieră și al riscului unei escaladări majore în Orientul Mijlociu.

Potrivit France 24, secretarul de stat american Marco Rubio a purtat discuții separate cu președintele Libanului, Joseph Aoun, și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, în cadrul unor negocieri care vizează găsirea unei soluții pentru reducerea violențelor dintre cele două părți.

Planul propus de Washington prevede, într-o primă etapă, încetarea completă a atacurilor lansate de Hezbollah asupra teritoriului israelian. În schimb, Israelul ar urma să evite extinderea operațiunilor militare și să se abțină de la orice acțiuni care ar putea provoca o nouă escaladare în capitala libaneză Beirut.

„Acest lucru ar crea spaţiu pentru o dezescaladare treptată şi o încetare efectivă a ostilităţilor”, a declarat oficialul american citat de Reuters.

Surse americane susțin că președintele Joseph Aoun încearcă să promoveze propunerea și să obțină sprijin pentru implementarea acesteia. Totuși, negocierile sunt complicate de pozițiile divergente ale actorilor implicați.

Președintele Parlamentului libanez, Nabih Berri, care afirmă că poate garanta respectarea unui eventual armistițiu de către Hezbollah, a transmis că responsabilitatea principală aparține Israelului.

„Garantez angajamentul Hezbollahului faţă de un armistiţiu”, a declarat Nabih Berri, solicitând însă Israelului să înceteze să „tragă primul”.

Luptele continuă în sudul Libanului

În paralel cu eforturile diplomatice, confruntările de pe teren continuă. Benjamin Netanyahu a anunțat duminică faptul că a ordonat armatei israeliene să avanseze mai adânc pe teritoriul libanez în cadrul operațiunilor împotriva Hezbollah, în ciuda armistițiului anunțat cu peste șase săptămâni în urmă.

Armata israeliană a precizat că, în cadrul celei mai recente ofensive, a preluat controlul asupra Castelului Beaufort, o fortificație cu o vechime de aproximativ 900 de ani, precum și asupra unei creste strategice din sudul Libanului. Acțiunea militară a avut loc după una dintre cele mai intense zile de atacuri lansate de Hezbollah asupra nordului Israelului de la armistițiul din aprilie. Atacurile au determinat autoritățile israeliene să închidă școli și să impună restricții în mai multe localități afectate.

Sursa video – X/@Osint613

Oficialii americani au transmis că Washingtonul nu consideră realist ca Israelul să accepte pe termen lung continuarea atacurilor Hezbollah asupra populației civile, motiv pentru care administrația americană încearcă să accelereze negocierile pentru reducerea tensiunilor și evitarea unui conflict regional de amploare.

Recomandarea autorului

SUA și Iranul se apropie de un acord real de pace. JD Vance: „Am făcut multe progrese”. Decizia finală îi aparține lui Trump

Recomandarea video

Citește și

SHOWBIZ 1 iunie: Se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe
06:00
1 iunie: Se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe
CONTROVERSĂ Kanye West a cântat la un concert susținut la Istanbul cu 118.000 spectatori. Rapperul, interzis în alte țări din cauza comentariilor antisemite
21:28
Kanye West a cântat la un concert susținut la Istanbul cu 118.000 spectatori. Rapperul, interzis în alte țări din cauza comentariilor antisemite
FLASH NEWS Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
20:45
Explicația lui Zelenski cu privire la drona care a explodat în Galați, după ce a fost deviată de armata ucraineană
RĂZBOI Netanyahu raportează că forțele israeliene au capturat Castelul Beaufort din Liban: „Am devenit mai puternici ca niciodată”
19:57
Netanyahu raportează că forțele israeliene au capturat Castelul Beaufort din Liban: „Am devenit mai puternici ca niciodată”
TENSIUNI Bilanț tulburător după victoria PSG în Liga Campionilor: Un mort, 780 de arestări și sute de răniți
18:27
Bilanț tulburător după victoria PSG în Liga Campionilor: Un mort, 780 de arestări și sute de răniți
EVENIMENT Trump a anulat concertul de pe 4 iulie după ce artiștii s-au retras. Va organiza un miting pentru a celebra 250 de ani de la proclamarea independenței
17:18
Trump a anulat concertul de pe 4 iulie după ce artiștii s-au retras. Va organiza un miting pentru a celebra 250 de ani de la proclamarea independenței
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă”
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Un fost pușcaș marin din SUA care a luptat în Ucraina lansează un avertisment pentru NATO: „O companie ucraineană ar învinge una americană”
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Adevăratul motiv pentru care Sanda Țăranu nu a devenit mamă: „Probabil că eu m-aș fi lăsat de meserie”
Digi24
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
Cancan.ro
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
Ce se întâmplă doctore
A ignorat luni întregi un nodul la sân. La 21 de ani, tânăra a ajuns la operație cu o tumoră de aproape 2 kilograme
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Care este prima mașină hibridă care a folosit baterii litiu-ion?
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Oamenii de știință chinezi au creat o baterie pe bază de cărbune
UTILE Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Pericolul la care îl expui fără să-ți dai seama
08:00
Nu scoate câinele afară dacă termometrul arată o astfel de temperatură. Pericolul la care îl expui fără să-ți dai seama
IMPRESIONANT Loredana Groza, în genunchi în fața Nadiei Comăneci. Neașteptatul gest a avut loc la gala organizată pentru „Zeița de la Montreal”
07:43
Loredana Groza, în genunchi în fața Nadiei Comăneci. Neașteptatul gest a avut loc la gala organizată pentru „Zeița de la Montreal”
METEO Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
07:32
Prognoză vara 2026 | Meteorologii Accuweather au emis prima prognoză completă pentru iunie, iulie și august 2026 în România
ACTUALITATE 1 Iunie, calendarul zilei: Morgan Freeman împlinește 89 de ani, Robert Powell 82. Monica Anghel face 55 de ani
07:15
1 Iunie, calendarul zilei: Morgan Freeman împlinește 89 de ani, Robert Powell 82. Monica Anghel face 55 de ani
INEDIT Creatura bizară care i-a „întâmpinat” pe oamenii de știință într-un tunel de 25 de metri din Grecia. A fost „botezată” după demonul Balrog
07:00
Creatura bizară care i-a „întâmpinat” pe oamenii de știință într-un tunel de 25 de metri din Grecia. A fost „botezată” după demonul Balrog

Cele mai noi

Trimite acest link pe