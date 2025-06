Carmen Harra a făcut previziuni despre cum va arăta președinția lui Nicușor Dan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu” de la WOW Biz. Clarvăzătoarea susține că Nicușor Dan este într-un an karmic.

2025 îl poate face foarte puternic, deși va avea „o misiune grea în mandatul său” și va trebui să ia cele mai bune decizii pentru România, în special la final de 2025, atunci când există pericolul unui război la graniță.

Carmen Harra avertizează că 2025 este cel mai periculos din ultimii 80 de ani pentru România: „un an de răscruce”, „un an de cumpănă” .

Nicușor Dan e născut într-un semn norocos

Carmen Harra a precizat că Nicușor Dan „este un om inteligent” pentru că este născut sub cifra 7, în timp ce George Simion, adversarul său din alegerile prezidențiale, este născut în cifra 2.

„Codul de Divinitate a lui Nicușor Dan îl arată ca un om bun. Cine are cifra 7 în anul nașterii este dotat intelectual. Sunt oameni dotați intelectuali. Sunt oameni capabili să simtă ce simte omul de rând. Un conducător de stat trebuie să înțeleagă suferința celor mulți. Este empatic, dornic să facă lucruri progresiste. Simion era născut în anul 2. În anul 2 nu poți să câștigi alegeri. De ce a pierdut Kamala alegerile? Era în anul 2. Nicușor era într-un an 4, an karmic, ani puternici care îți dau forță să pornești la drum. Poate să rezolve niște probleme în România. Este creativ. Că el nu poate stârni prețurile este evident. Dar are un rol foarte important pe care sper să și-l înțeleagă”.

Carmen Harra: Nicușor Dan are o misiune foarte grea. Pericolul unui război la graniță

Clarvăzătoarea prevestește că România se va confrunta cu pericolul unui război cu Rusia la graniță.

„Înspre sfârșitul anului, România se va confrunta cu pericolul unui război. El are o misiune foarte grea. El o să aibă cea mai grea misiune pe care a avut-o un președinte al României în ultimii 30 ani. Va fi confruntat cu situații complicate, în care inteligența lui va fi pusă la încercare. Este poarta de război spre Europa. Rușii, americanii, francezii, englezii vor încerca să facă alianțe cu România. E o frică generală că războiul din Ucraina o să dea în altceva. Agențiile secrete din Anglia și America își dau seama de importanța României. Este frica generală că acest război poate să devină un război european și chiar unul mondial. Este o pregătire la ora actuală care se petrece în spatele ușilor închise ca nu cumva lumea să creadă că totul este controlat. Dar există teama că o manevră greșită poate să aibă loc, cică se anticipează așa ceva. Pericolul este uriaș. Acest an este unul dintre cei mai periculoși din ultimii 80 ani, de un război de mare magnitudine”.

Sursa Foto: Arhiva Foto Gândul

