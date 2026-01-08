Zodia pentru care 2026 va fi cel mai frumos an din viață, potrivit astrologului Camelia Pătrășcanu

Care este zodia pentru care anul 2026 va fi cel mai frumos an din viață, conform astrologului Camelia Pătrășcanu. Celebrul astrolog a vorbit pe canalul său de YouTube despre horoscopul anului 2026.

Din punctul de vedere al Cameliei Pătrășcanu, zodia Balanță este cea pentru care acest an va fi cel mai frumos din viață. Și explică și pe larg, de ce.

„2026 este pentru Balanțe un an foarte frumos, mai ales social și relațional, dar și pe axa inimii. Nu începe așa, mai ales a doua jumătate a anului vă este favorabilă, așa că mai sunt niște lucruri de făcut la început, în primele luni ale lui 2026. În primele luni din an este o conjuncție cu care nu vă veți mai întâlni. Ocupă axa sănătății, a ordinii și organizării vieții, dar și asmerenii acceptării unor lucruri cu care v-ați luptat până acum, a muncii, coordonată de alții. Trebuie să vă acordați timp imediat cum intrați în 2026, după sărbătoarea de Revelion, trebuie să vă acordați timp, nu vă grăbiți să intrați în energia lui 2026. Chiar sunt aspecte de interiorizare în ianuarie și e bine să profitați de acele momente de liniște, după ce se sting artificiile, să vă ascultați un pic interiorul, să vă odihniți mai bine. De acest tempo mai liniștit poate să depindă tot restul anului de această interioritate, răbdare, tihnă, liniște cu care abordați 2026 depinde felul în care vă calibrați pe energia noului an, așa că ianuarie este o lună mai tihnită. Multe lucruri se petrec în viața în intimă, viața privată, în casă, în familie, în relația voastră, dar mai ales în sufletul vostru, și e bine să stați un pic, să stați un pic în primele zile după întâi în această energie a noului an care pornește. Apoi, a doua jumătate a lunii ianuarie și luna februarie sunt mai tonice, mai dinamice. După această încărcare, veți vedea că aveți suflu, aveți energie, aveți elan pentru noul an și sunteți dispuși să faceți lucruri mari. Este un an care începe cu atenționare încă încă din toamna lui 2025. Vi se de de înțeles că nu neapărat încheiați o etapă, dar s-ar putea spune și așa că în primele luni: februarie, martie, în special aprilie, chiar începutul de aprilie, încă mai aveți timp să vă calibrați un pic cu ceea ce se întâmplă în mediul vostru, la muncă, în familie, adică să fiți un pic mai înțelepți în fața situațiilor defectuoase, mai înțelegători, mai vindecători. Rolul acesta de vindecători este foarte important prin felul în care primiți informații, îi primiți pe oameni în viața voastră, nu vă repeziți să criticați, să pedepsiți. Aveți un pic mai multă pătrundere, vă interesează cauzele, nu doar că s-a încălcat o lege, s-a încălcat un cuvânt, nu s-a ținut o promisiune, ci cauzele. Apoi, este o poziție valoroasă pentru sănătate această conjuncție neptun–saturn, încă în pești, în primele luni ale lui 2026. În primul trimestru, poziția aceasta valoroasă pentru sănătate implică investigații, o abordare mai largă a unei probleme care vă privește, de la o problemă punctuală până la un stil de viață, până la eliminarea unor toxicități, inclusiv alimentare sau atitudinale. O energie în a pune în practică niște recomandări. Inerție în a vă schimba un stil de viață, în a accepta o anumite lucruri, inclusiv anumite limitări. Această pro-tematică a sănătății poate fi văzută și din perspectivă profesională. Sunt unele lucruri în mediul profesional care poate nu vă fac bine. De la ora la care vă treziți și trebuie să fiți prezenți la muncă, până la mediul în care lucrați, și trebuie să fiți conștienți de lucrul ăsta pentru că vi se de timp să faceți niște reglaje, să vă dați seama de toxicitățile, de inadvertențele, nepotrivirile care sunt în mediul profesional și care vă afectează. Ele nu țin numai de colegi sau prea puțin de colegi. Sunt chiar de mediu, care nu vă mai este prielnic. Pentru foarte mulți oameni care își iubesc în continuare profesia, stilul de lucru, orarul de lucru poate că este total nepotrivit și trebuie să găsească soluții ori să facă schimbări dacă sunt acceptate în urma propunerilor pe care ei le fac, ori dacă nu se schimbă locul de muncă, își păstrează profesia, dar schimbă locul. Puteți da niște exemple personale foarte bune, dar nu puteți obliga mediul să țină cont de ele. Deci este clar că acolo unde vă desfășurați activitatea și stilul în care lucrați anumite lucruri sunt toxice, unele pot fi schimbate, altele nu. Se poate lua în calcul o schimbare de mediu, dar cel mai mult adaptarea voastră, schimbarea voastră la un mediu care se lasă schimbat mai greu și asta vă va îmbunătăți sănătatea sufletească și mentală. În primul rând când se pune pace, când numai sunteți atât de nemulțumiți de lucrurile care nu merg, poate că ele vor continua să nu meargă. Nu e cazul să vă afectați viața prin asta. Deci, un stil de viață mai sănătos care vă vă ajută să faceți față și să fiți mai adaptabil la medii nesănătoase până când le veți schimba sau veți pleca”, spune Camelia Pătrășcanu.

Astrologul spune că, în acest an, Balanțele vor și și mai incisive cu cei din jur, vor pune punctul pe I și vor spune direct, ce anume le deranjează. În plus, nativii trebuie să ia decizii importante pe planul carierei.

„Dar asta înseamnă să vă puneți în primul rând în pace cu ceea ce este și asta se poate face în primele luni, apoi pe parcursul primăverii, multe planete se instalează în zona relațiilor. Martie, aprilie, începutul lui mai. Foarte multe planete trec prin zona relațiilor. Parcă deodată ați devenit mai vehemenți. Unele Balanțe poate aleg să nu spună, ci să acționeze, dar altele vor vor alege să-și spună opiniile în relațiile personale, în special să puncteze lucrurile. Deci da, acțiune, energie. Sunteți destul de incisive, mai ales când îl prindeți pe celălalt cu o ca oamică că nu-și face treaba. Da, acceptați că există oameni care nu-și fac treaba? Aprilie și chiar începutul de mai sunt luni foarte bune pentru a puncta ce nu vă convine, ce trebuie îmbunătățit sau care-s limitele. Asta o veți face și în relația conjugală, dar și în relațiile de parteneriat. Foarte sunt și de conlucrare cu alții. Se discută despre bani, banii tăi, banii mei, banii cu care am contribuit eu, banii cu care contribui tu, ce trebuia să primești, ce trebuia tu să primești, dar poate fi vorba și de atenție sau respect. Deci sunteți foarte prezente și asta e foarte bine, că vă știți locul, rolul și drepturile. Este foarte bine ce o să iasă de aici, veți vedea, dar și în raport cu șefii. E adevărat că Mercur retrogradează în perioada 10 august-7 septembrie, retrogradează în Rac, pe spațiul carierei, deci acest verb pe care îl aveți va duce la multe negocieri și perioada iulie-august, chiar început de septembrie, 10 august-7 septembrie, perioada când retrogradează Mercur, deci lunile de vară sunt luni în care se negociază cu șefii sau cu persoanele autoritare. Pentru voi, deciziile voastre cumva sunt ajustate, poziționările voastre sunt ajustate față de lucrurile mari, față de acțiunile de anvergură și în urma acestor ajustări și negocieri destul de stânjenitoare pentru voi. Chiar dacă ați vrea să faceți niște concesii sau niște compromisuri, parcă nu sunteți împăcați cu ele și parcă mereu reveniți asupra lor într-un final. În a doua jumătate a lunii septembrie sunteți mai clari, mai verticali, mai incisivi, vă țineți cumva de valorile voastre, indiferent de ce spun ceilalți. Oricât încercați voi în iulie-august să tot negociați și apoi și până la început de septembrie să tot ajustați, foarte multe propuneri profesionale pe care le puteți primi încă din iulie, de care se discută în august, veți vedea dacă stau în picioare, dacă sunt serioase, dacă ceea ce se promite sau se angajează sau se discută ca și cadru de funcționare este clar, e argumentat și poate fi pus în practică. Nu trebuie să dați imediat un răspuns pe loc la propunerile din iulie, important e să câștigați timp, pentru că veți lămuri pe parcurs cine sunt oamenii în funcții cu care trebuie să colaborați și s-ar putea ca la final, în septembrie, să spuneți pas. Așa că propunerile din iulie vor fi analizate din perspectiva lecției învățate. Câtă toxicitate e, câtă corectitudine e, care este cadrul în care urmează să se implementeze lucrurile astea stă în picioare pe benefic. Din toamnă, în a doua jumătate a anului, Jupiter se instalează din august în Leu, una din pozițiile fabuloase pentru popularitate, pentru publicitate, și se poate spune că pentru un an de zile intrați într-o perioadă în care, pe de o parte, relația cu anturajul este subliniată. Asta și datorită faptului că poate sunteți într-o dispoziție mai mare de a avea mai mult dive divertisment în viața voastră, dar prin relații de calitate. Jupiter spune de acum încolo e important să ai relații cu oameni cu care pot să crezi, conexiuni profunde, nobile, cu care ai lucruri de discutat. Deci nu sunt numai discuțiile acestea de complezență. Sufletul cere oameni pregătiți, oameni informați, oameni cu viziune, cu idei. Relația poate fi înnobilată prin schimbare atitudinii. Balanța pune foarte mult accentul în 2026 pe calitatea relațiilor. Interesele de studiu pot fi foarte diverse, unele academice cu diplomă, altele pe lângă care îmbogățesc diploma”, a mai spus Camelia Pătrășcanu.

Autorul recomandă:

Horoscop 9 ianuarie 2026. Scorpionii sunt confuzi