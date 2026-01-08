Horoscop 9 ianuarie 2026. Scorpionii sunt confuzi

Comunicările confuze ar putea fi la ordinea zilei. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 9 ianuarie 2026.

Berbec

Astăzi ar putea apărea un conflict de programare. O întâlnire de afaceri ar putea interfera cu un eveniment social. S-ar putea să te îndoiești dacă poți participa la ambele, dar dacă planifici cu atenție, ar trebui să fie în regulă. Cineva de acasă ar putea să nu fie comunicativ, ceea ce ar putea provoca o mică îngrijorare. Această persoană are probleme pe care trebuie să le rezolve singură. Fii acolo dacă este nevoie.

Taur

Comunicările confuze ar putea fi la ordinea zilei. Unele documente pe care trebuie să le completezi pentru o sarcină ar putea fi întârziate – blocate la poștă sau depuse în locul greșit. S-ar putea să dureze ceva timp până le găsești, dar în cele din urmă ar trebui să apară. S-ar putea să primești niște mesaje ciudate și s-ar putea să nu fii sigur dacă ar trebui sau nu să răspunzi la apeluri.

Gemeni

Astăzi ai putea avea îndoieli cu privire la suma de bani pe care ai putea-o obține dintr-o tranzacție comercială. Dacă poți, verifică acest lucru înainte de a începe orice. Nu ți se spune ceva. Relațiile personale, în special cele amoroase și romantice, ar trebui să fie stabile și satisfăcătoare în acest moment, deși astăzi s-ar putea să nu ai prea mult timp să-l petreci cu cei dragi. Rezistă.

Rac

Înainte de a accepta ceva, citește cu atenție clauzele și verifică toate detaliile despre ceea ce semnezi. Folosește-ți intuiția. Ea este foarte puternică în acest moment. Membrii familiei ar putea fi confuzi în legătură cu evenimentele din viața lor, dar vor trece peste asta.

Leu

S-ar putea să vrei să sapi în principalele religii ale lumii sau să încerci să parcurgi lucrări despre spiritism sau ocultism. Dacă vrei să o faci, aceasta este ziua potrivită pentru că concentrarea ta este foarte puternică, deși va fi necesar să faci multe pauze!

Fecioară

Mintea ta s-ar putea să se îndrepte spre locuri spirituale precum India, Egipt, Israel sau Irlanda, în timp ce te întrebi cum te-ai simți să stai în locurile sacre din aceste țări. Nu te juca doar cu această idee. Probabil că ai întârziat mult pentru o călătorie care s-ar potrivi cu natura ta mistică.

Balanță

Cineva pe care îl cunoști de mult timp se poate muta sau poate dispărea din viața ta. El sau ea se poate muta într-un stat îndepărtat. Probabil că vei păstra legătura prin telefon sau e-mail, dar nu va mai fi niciodată la fel, cel puțin nu pentru mult timp. Te vei simți mai bine dacă vei cunoaște persoane noi. Aceștia îți vor ieși în cale astăzi, posibil prin activități de grup umanitar.

Scorpion

S-ar putea să existe unele tensiuni între tine și partenerul tău de viață care te-ar putea face să te simți puțin deprimat. Cheia pentru a remedia această situație este comunicarea sinceră. Amintește-ți că sinceritatea nu înseamnă neapărat brutalitate. Confruntările de acum nu pot decât să adâncească ruptura. Spune-i partenerului tău cum te simți, dar nu arunca vina pentru nimic. Împărtășește. Până la sfârșitul zilei, totul ar trebui să fie bine.

Săgetător

Astăzi, bioritmurile tale ar putea fi puțin scăzute, așa că este puțin probabil să te simți foarte sociabil. Este mai probabil să vrei să-ți îngropi nasul în proiectele tale în loc să fii tu însuți, ca de obicei, sociabil. Acest lucru este în regulă, dar ai grijă să nu fii atât de retras încât să ratezi primirea unor complimente sincere. Asta poate face o mare diferență în felul în care te simți!

Capricorn

O atracție electrizantă față de cineva pe care poate tocmai l-ai întâlnit ar putea să te facă să te gândești la romantism. Dacă poți, aranjează o seară romantică cu partenerul. Dacă acest lucru nu este posibil, urmărește un film care te emoționează până la lacrimi. Filmele ar putea fi de un interes deosebit pentru tine astăzi, deoarece s-ar putea să citești despre cum sunt făcute.

Vărsător

Membrii familiei ar putea fi supărați din cauza diferitelor evenimente frustrante din viața lor, iar aceste stări de spirit s-ar putea răsfrânge asupra ta. Astăzi ar fi bine să-i lași în pace să rezolve lucrurile în felul lor. Profită de această ocazie pentru a te ocupa de unele lucruri pe care le-ai putut amâna. În acest fel, liniștea din casă poate lucra în favoarea ta.

Pești

Cuvintele nesocotite din partea unei persoane mai tinere ar putea duce la supărare. Dacă vorbele îți sunt adresate ție, nu le lua în serios. Persoana respectivă nu știe mai bine. Dacă cuvintele sunt adresate altcuiva, nu fii tentat să te iei la trântă cu persoana care le-a spus. Corectați-l cu blândețe. În orice caz, păstrează-le pentru tine și apoi uită-le. Nu merită stresul.