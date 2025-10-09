Cele 3 zodii care își găsesc liniștea în octombrie 2025. Nativii care descoperă pacea și claritatea aduse de Luna în Taur

Trei zodii reușesc să își găsească liniștea în luna octombrie 2025. Vor reuși să vadă totul mai clar în jurul lor și vor descoperi pacea adusă de Luna în Taur. Luna octombrie vine cu o energie calmă și pozitivă pentru acești natiiv, având parte de bucurie.

Există câteva zodii care vor reuși să trăiască momente pline de bucurie în luna octombrie 2025. Odată cu poziționarea Lunii în Taur, trei nativi pot „zburda” de fericire, reușind să se reconecteze cu sinele și să pună accent pe bunăstarea sufletului și a corpului. Cele trei zodii sunt: Berbec, Leu, Capricorn.

Nativul Berbec trebuie să privească în jur

În cazul nativului Berbec, Luna în Taur aduce situații pozitive, iar Universul transmite un mesaj limpede. Și anume, faptul că nativul nu trebuie să apeleze la anumite mijloace pentru a fi fericit. Astrologii susțin că e suficient ca nativul să privească în jurul său și să realizeze ce s-a întâmplat în utlima perioadp. Aspecte pozitive se regăsesc și în latura profesională, iar autoaprecierea este un pas important.

Cum atinge Berbecul fericirea? „Ai nevoie de competiție, chiar și atunci când singura persoană cu care concurezi ești tu însuți. Ai nevoie de provocări, aventuri și să-ți testezi limitele ori de câte ori poți”, arată yourtango.com.

Nativul Leu învață că iubirea de sine contează

În cazul nativului Leu, reconectare cu propriile valori reprezintă un pas esențial. Leul are parte de stabilitate emoțională, odată cu tranziția Lunii în Taur. Luna octombrie 2025 ar trebui să aducă pozitivitate pentru Leu, dar și momente în care să învețe că iubirea de sine contează.

Cum atinge Leul fericirea? „E ușor să obții ceea ce ai nevoie de cele mai multe ori, pentru că ai nevoie de adorație pentru a fi cu adevărat fericit, iar din moment ce ești adesea vedeta sau liderul, în general ai o mulțime de oameni care te adoră, te laudă și te iubesc”, arată publicația citată anterior.

Stabilitate pentru nativul Capricorn

În cazul nativului Capricorn, luna octombrie 2025 ar trebuie să aducă stabilitate și mai puține presiuni. Nativul ar putea să se afle într-un moment în care se împacă cu deciziile pe care le-a luat în trecut. Sinceritatea este necesară.

Cum atinge Capricornul fericirea? „Ești foarte responsabil, de încredere și îți place când totul este la locul lui și lumea merge așa cum ar trebui. Îți plac regulile, disciplina și predictibilitatea”, arată sursa citată.

Autorul recomandă:

Cele trei ZODII cărora norocul astral le va surâde la finalul săptămânii. Se ivesc oportunități financiare neașteptate

Zodia care va experimenta în octombrie „începutul unei povești de DRAGOSTE” ca-n filme. Vin vești bune și în sectorul financiar

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ