Zodia care va experimenta în octombrie „începutul unei povești de DRAGOSTE” ca-n filme. Vin vești bune și în sectorul financiar

După ce a analizat horoscopul runelor, numerologul Mihai Voropchievici vine cu vești pentru unele zodii, în contextul în care astrele se vor alinia. O zodie are șanse mari să trăiască începutul unei povești de dragoste, experimentând fluturi în stomac.

De asemenea, vor avea succes și pe plan profesional. Mercur vine cu vești bune pe plan financiar. Chiar dacă Luna intră în constelația semnului zodiacal, nativii vor trăi o perioadă extraordinară. Care zodie va avea parte de dublu noroc în luna octombrie? Numerologul a anunțat care va fi zodia: „Berbecul”. Zodia de Foc, patronată de Marte, planeta zeului războiului, a cărei perioadă este 20 martie – 19 aprilie.

Astrologul Cristina Demetrescu avertizează zodiile de apă (Rac, Scorpion, Pești) că vor fi grav afectate în intervalul 6 – 12 octombrie 2025, de prezența Lunii pline în constelația zodiacale Berbec. Însă, pentru Berbeci, va fi o săptămână frumoasă.

Horoscop Dragoste – Berbec

„Berbecul va fi singura zodie norocoasă în plan sentimental. Ar putea întâlni persoana cu care să formeze o legătură specială”, a spus Mihai Voropchievici, potrivit CANCAN .

„Cei singuri sunt gata să renunțe la acest statut, iar o întâlnire întâmplătoare le-ar putea scoate în față chiar sufletul pereche. Au așteptat mult această întâlnire, iar în luna octombrie li se îndeplinește dorința”, a spus numerologul.

Horoscop Financiar – Berbec

De asemenea, Berbecii vor avea noroc și în sectorul financiar. Dublu succes, chiar! Runele anunță schimbări majore.

„Din fericire este vorba despre schimbări pozitive”, spune numerologul.

„Mulți dintre nativi vor simți influențele pozitive și pare că luna octombrie este momentul potrivit pentru a-și îndeplini dorințele, însă, zodia care va avea parte de cele mai bune vești în această lună este Berbecul”, a atenționat Mihai Voropchievici.

„Runele prevestesc o eliberare puternică și un succes neașteptat. Nativii reușesc să depășească o problemă care îi apăsa de mult timp, iar în plan financiar pot primi o veste favorabilă. În dragoste, o întâlnire întâmplătoare le-ar putea schimba starea de spirit și chiar întreaga toamnă”, spune Mihai Voropchievici.

„În ceea ce privește planul financiar, Berbecii trebui să se aștepte la lucruri bune și aici. Fie că este vorba despre niște datorii șterse sau de niște câștiguri neașteptate, acești nativi scapă de problemele financiare. Banii nu mai sunt o problemă pentru ei, însă trebuie să fie chibzuiți și atenți la modul în care îi cheltuiesc”, a conchis numerologul.

Sursa Foto: Canva/ Shutterstock/Envato

