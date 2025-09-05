Cele 4 zodii afectate de eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025. Urmează o perioadă cu sacrificii și revelații

Începând cu data de 7 septembrie 2025, când are loc eclipsa de Lună în Pești, mai multe zodii vor fi simți intens schimbările care vor avea loc. De altfel, unii dintre nativi ar putea fi puși în fața unor revelații, iar emoțiile altora vor fi intensificate. Eclipsa de Lună în Pești din septembrie 2025 aduce trezirea spirituală și situații în care vei face diferența între ce este realitate și ce este iluzie.

Începând cu 7 septembrie 2025, vor avea loc schimbări majore în viețile a patru zodii. Eclipsa de Lună în Pești va aduce transformări remarcabile, dar și emoții intense. Patru zodii vor fi afectate, fiind puse în fața unor schimbări la care nici nu se așteaptă. Echilibrul, sacrificiul și compasiunea vor fi 3 elemente cheie care vor guverna pașii nativilor, după momentul astral din 7 septembrie 2025.

Cele 4 zodii afectate de eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025 sunt: Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești.

4 zodii sunt afectate de eclipsa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025

Zodia Gemeni. Eclipa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025 aduce momente de claritate asupra sacrificiilor pe care nativii Gemeni trebuie să le facă, pentru a ajunge acolo unde își doresc. După eclipsă, va urma o perioadă plină cu provocări. Unii dintre nativii Gemeni ar putea fi puși față în față cu temerile lor.

Zodia Fecioară. Perioada după eclipsă va fi solicitantă pentru nativul Fecioară. Interacțiunea cu personele din jur este importantă, îndeosebi pentru dezvoltarea personală. Pentru a-și găsi liniștea interioară, nativul va face sacrificii.

Zodia Săgetător. Vine o perioadă în care nativii Săgetător trebuie să se confrunte cu emoțiile reprimate. Deși au avut parte de aspecte plăcute în viața profesională, latura personală și cea familială au fost neglijate. De aceea, odată cu eclipsa din 7 septembrie 2025, nativii Săgetător trebuie să își regăsească echilibrul.

Zodia Pești. Eclipa de Lună în Pești din 7 septembrie 2025 aduce situații dificile pentru nativii Pești. Aceștia vor traversa o perioadă de tranziție – o perioadă în care vor lăsa în urmă stiluri proprii, credințe, identități, arată Parade.com.

Sursă foto: Shutterstock