Prima pagină » HOROSCOP » Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta

Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta

28 aug. 2025, 09:20, HOROSCOP
Cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate, toamna aceasta
Cele 6 zodii cu aură strălucitoare / foto: Shutterstock

Iată care sunt cele 6 zodii cu aură strălucitoare. Acești nativi au noroc la bani și sunt protejați de Divinitate. De altfel, nativii ajung să fie remarcați cu ușurință și pașii lor sunt călăuziți pe un drum de bun augur, toamna aceasta.

Mai multe zodii au o aură strălucitoare și reușesc să se facă remarcate oriunde ar merge. De altfel, au un „magnet” la bani, vin cu idei creative și sunt nativi alături de care poți colabora oricând. Orice dorință este îndeplinită și nativii sunt protejați de Divinitate.

Cele 6 zodii sunt: Taur, Rac, Vărsător, Balanță, Fecioară și Pești.

Ce se întâmplă cu cele 6 zodii cu aură strălucitoare

În cazul nativului Taur, veștile bune sunt atrase în fiecare zi. Pare că nimic nu-l doboară pe Taur, iar nativul reușește să atragă banii precum un magnet. Pe lângă stabilitatea financiară, nativul Taur reușește să își facă legături sociale puternice și poate întâlni persoane alături de care va colabora pe termen lung.

Nativul Rac are determinare și se află în centrul atenției de cele mai multe ori. Acest nativ are o aură strălucitoare și reușește să iasă din zona de confort. Încrederea în forțele proprii este cea mai importantă pentru acest nativ. De altfel, pașii Racului sunt călăuziți de Univers pentru a-și îndeplini dorințele.

Vești bune și pentru nativul Vărsător. Acum, nativul se bucură de o nouă versiune, cu mult noroc și protecție divină. În cazul nativului, intuiția este puternică și joacă un rol important, călăuzindu-l pe un drum ferit de probleme. Planul financiar este afectat în mod pozitiv, iar nativul poate urca pe scara ierarhică în carieră.

Veștile sunt surprinzătoare și pentru nativul Balanță. Privește spre viitor, lăsând în urmă amintiri și situații care au contribuit la transformarea nativului. Pentru că are o aură strălucitoare, persoana Balanță reușește să își arate personalitatea puternică. Va atrage banii ca un magnet.

Surprize vin și pentru nativul Fecioară. Persoanele născute sub acest semn zodiacal reușesc să își îndeplinească toate planurile, iar pașii lor sunt ghidați. Nativul Fecioară deține capacitatea unui lider înnăscut, reușind să acapareze poziții de putere. Următoarea perioadă este plină cu ascensiuni pentru acest nativ.

În cele din urmă, nativul Pești ar putea prefera să urmeze o cale spirituală, toamna aceasta. Va trece prin transformări la fiecare pas, iar nativul va reuși să-și contureze mai bine spațiul profesional. De altfel, nativul ar putea să întâlnească o persoană alături de care să semneze un contract, arată Fanatik.

Autorul recomandă:

Zodia pentru care se deschide un portal divin în ultimele patru zile din august. Va fi cea mai fructuoasă perioadă din an pentru ea

ZODIA care va termina vara în genunchi, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu

Zodia ajutată de ECLIPSELE din 7 și 21 septembrie 2025. Pur și simplu va străluci

4 zodii care pun mâna pe sacul cu bani în toamna aceasta. Au drumul presărat cu noroc și belșug până la final de an

Sursă foto:

Mediafax
Tragedie in Bacău. O adolescentă de 15 ani, accidentată mortal de tren
Digi24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Surprize de coșmar pentru români în Bulgaria și Grecia. „Îi inșira ca pe niște vite de parcă îi deporta în Siberia sau la Auschwitz”
Mediafax
Ce ajutoare militare a trimis România Ucrainei? Bolojan a oferit primele detalii
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un avion F-35 de 200 de milioane de dolari s-a prăbușit în Alaska: a fost „păcălit” de gheață
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
observatornews.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
KanalD
Cutremur în România, noaptea trecută. În ce orașe a fost resimțit seismul
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Evz.ro
Semințele de pepene verde. Cinci gustări surprinzătoare, pline de proteine
A1
Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. Concurentul a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca, însă apropierea față de Mattia i-a dat planul peste cap
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
BOMBĂ la Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc „Mamaia 2025”! Sofia Vicoveanca, MAREA ABSENTĂ a festivalului: „Nu sunt pe listă! Suceava e departe...”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Câți români muncesc ore suplimentare și care este media în UE?
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1282. Delegația lui Zelenski, primită la New York
09:28
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1282. Delegația lui Zelenski, primită la New York
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
09:10
Dan Dungaciu: „Președinția ROMÂNIEI este sediul strategiei de politică externă, ambasadorii și ministrul de Externe doar o îndeplinesc”
EXTERNE Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
09:06
Ucraina analizează modalități de a partaja informații cu Occidentul/ „DATELE pe care le avem sunt neprețuite pentru orice țară”
ANALIZĂ „Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
09:00
„Flota din umbră” a lui Putin, profit și putere. Ambițiile Rusiei pot declanșa un DEZASTRU ecologic în Arctica: „Zonă de sacrificiu”
ADMINISTRAȚIE Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA
09:00
Cum se calculează taxa pe apa de ploaie. De ce suntem obligați să o plătim? Costul nu s-a inventat în România, se percepe și în Germania sau SUA
POLITICĂ Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu
08:51
Bolojan, noi detalii despre reforma PENSIILOR speciale: Va include o perioadă de tranziție de 15 ani și un plafon de 75% din ultimul salariu