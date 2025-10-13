Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi

Patru zodii reușesc să atragă abundența de partea lor, până la data de 31 octombrie 2025. Acești nativi vor întâlni succesul și abundența la fiecare pas, până la sfârșitul lunii. Chiar dacă prima săptămână a fost destul de agitată pentru ei, zilele care vor urma vor aduce mai multă armonie și stabilitate.

Următoarele două săptămâni ale lunii octombrie 2025 aduc mai multă stabilitate pentru câțiva dintre nativi. Astrologul Amy Demure susține că patru zodii vor fi „binecuvântate cu șanse neașteptate” până la finalul acestei luni. Mai mult, acestea pot avea parte de „oportunități care pot schimba totul”.

Zodiile care vor atrage norocul de partea lor

Scorpion reprezintă prima zodie despre care astrologul spune că va atrage abundența până pe 31 octombrie 2025. Odată cu intrarea lui Marte în Scorpion, nativii născuți sub acest semn zodiacal ar putea prinde mai mult curaj, dar și energie, ambiție. După o perioadă presărată cu dezamăgiri, pare că acum Scorpionul își va reveni.

Nativul Berbec se află și el pe această listă a zodiilor norocoase. Nativul va reuși să se „descotorosească” de greutățile emoționale, găsindu-și entuziasmul. Totul ar părea să revină pe o traiectorie benefică, spune astrologul Amy Demure, atât în planul amoros, cât și în carieră și finanțe. Nu trebuie să rateze oportunitățile care îi vor ieși în cale.

Nativul Balanță începe o perioadă favorabilă, odată cu Luna Nouă din acest semn zodiacal (21 octombrie). Dacă ultimele săptămâni au pendulat în jurul cuvântului „stagnare”, acum Balanța își va recăpăta curajul. Până la finalul lui octombrie 2025, nativul poate începe un proiect de suflet sau chiar o relație, arată Yourtango.com.

În cazul nativului Fecioară, luna octombrie 2025 aduce noi conexiuni. Până pe 31 octombrie 2025, nativii își pot deschide sufletul și pot tranzita o perioadă de claritate emoțională. Persoanele aflate într-o relație ar putea lua decizia de a o consolida cât mai bine. Altfel, în cazul nativilor singuri, veștile amoroase ar putea veni de unde nu se așteaptă.

