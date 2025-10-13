Prima pagină » HOROSCOP » Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi

Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi

13 oct. 2025, 07:29, HOROSCOP
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025 / foto: Shutterstock

Patru zodii reușesc să atragă abundența de partea lor, până la data de 31 octombrie 2025. Acești nativi vor întâlni succesul și abundența la fiecare pas, până la sfârșitul lunii. Chiar dacă prima săptămână a fost destul de agitată pentru ei, zilele care vor urma vor aduce mai multă armonie și stabilitate.

Următoarele două săptămâni ale lunii octombrie 2025 aduc mai multă stabilitate pentru câțiva dintre nativi. Astrologul Amy Demure susține că patru zodii vor fi „binecuvântate cu șanse neașteptate” până la finalul acestei luni. Mai mult, acestea pot avea parte de „oportunități care pot schimba totul”.

Zodiile care vor atrage norocul de partea lor

Scorpion reprezintă prima zodie despre care astrologul spune că va atrage abundența până pe 31 octombrie 2025. Odată cu intrarea lui Marte în Scorpion, nativii născuți sub acest semn zodiacal ar putea prinde mai mult curaj, dar și energie, ambiție. După o perioadă presărată cu dezamăgiri, pare că acum Scorpionul își va reveni.

Nativul Berbec se află și el pe această listă a zodiilor norocoase. Nativul va reuși să se „descotorosească” de greutățile emoționale, găsindu-și entuziasmul. Totul ar părea să revină pe o traiectorie benefică, spune astrologul Amy Demure, atât în planul amoros, cât și în carieră și finanțe. Nu trebuie să rateze oportunitățile care îi vor ieși în cale.

Nativul Balanță începe o perioadă favorabilă, odată cu Luna Nouă din acest semn zodiacal (21 octombrie). Dacă ultimele săptămâni au pendulat în jurul cuvântului „stagnare”, acum Balanța își va recăpăta curajul. Până la finalul lui octombrie 2025, nativul poate începe un proiect de suflet sau chiar o relație, arată Yourtango.com.

În cazul nativului Fecioară, luna octombrie 2025 aduce noi conexiuni. Până pe 31 octombrie 2025, nativii își pot deschide sufletul și pot tranzita o perioadă de claritate emoțională. Persoanele aflate într-o relație ar putea lua decizia de a o consolida cât mai bine. Altfel, în cazul nativilor singuri, veștile amoroase ar putea veni de unde nu se așteaptă.

Autorul recomandă:

ZODIA care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat”

ZODIILE care au parte de transformări uriașe, în perioada 13–19 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și bani

20 octombrie ora 10:10, data care va schimba totul pentru aceste trei zodii

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Citește și

HOROSCOP Zile cu ghinion. Norocul nu este de partea lor luni, 13 octombrie, pentru aceste zodii
18:51
Zile cu ghinion. Norocul nu este de partea lor luni, 13 octombrie, pentru aceste zodii
HOROSCOP ZODIA care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat”
16:16
ZODIA care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat”
HOROSCOP ZODIILE care au parte de transformări uriașe, în perioada 13–19 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și bani
16:15
ZODIILE care au parte de transformări uriașe, în perioada 13–19 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și bani
HOROSCOP Horoscop 13 octombrie 2025. RACII primesc informații importante
15:00
Horoscop 13 octombrie 2025. RACII primesc informații importante
HOROSCOP Patru ZODII vor triumfa, începând cu data de 13 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
18:38, 11 Oct 2025
Patru ZODII vor triumfa, începând cu data de 13 octombrie 2025. Nativii respectivi au noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
HOROSCOP Universul vine cu o lecție importantă pentru toate zodiile. Ce nativi vor trece printr-o transforma totală până la finalul lunii
16:45, 11 Oct 2025
Universul vine cu o lecție importantă pentru toate zodiile. Ce nativi vor trece printr-o transforma totală până la finalul lunii
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
VIDEO&FOTO Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au schimbat în ultimele patru decenii
Cancan.ro
Fanii au taxat-o grav pe Vlăduța Lupău, după ce a pus o poză de familie: 'Facem chetă pentru un…' Soțul a venit în ajutorul ei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Evz.ro
Ingredientul care te ajută să faci cel mai cremos tort de ciocolată
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Moment emoționant la nunta lui Igor Cuciuc! Soția artistului era însărcinată în patru luni, când a avut loc marele eveniment. Cum le-a dat binecuvântarea maestrul Nicolae Botgros: „S-a ridicat și a spus cuvinte frumoase”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Prognoza actualizată de la ANM: Cum va fi vremea între 13 octombrie și 10 noiembrie
EXTERNE TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american
09:30
TRUMP avertizează că ar putea furniza rachete Tomahawk către Ucraina/ Rusia denunță poziția adoptată de președintele american
Gândul de Vreme Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei”
09:30
Pregătiți umbrelele. ANM, pentru Gândul: „Se va răci în toată țara, temperaturile vor fi sub cele specifice datei”
SPORT Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”
09:17
Virgil Ghiță, eroul NAȚIONALEI în victoria cu Austria. „E una dintre cele mai frumoase zile din viața mea”
ACTUALITATE Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
09:16
Prognoza METEO pentru 13 octombrie – 3 noiembrie. Avertismentul meteorologilor: Ciclonul Barbara ar putea anunța o iarnă cu ger și ninsori abundente
SPORT România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995
09:16
România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995
FOTO-VIDEO Imagini ISTORICE. Hamas eliberează primii ostatici israelieni, după armistițiu
09:10
Imagini ISTORICE. Hamas eliberează primii ostatici israelieni, după armistițiu