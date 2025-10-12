Prima pagină » HOROSCOP » ZODIA care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat”

12 oct. 2025, 16:16, HOROSCOP
Potrivit runelor, una din formele de divinație folosită cu succes și în zilele noastre, ca amulete de protecție și talismane, zodia Gemeni se va bucura luna aceasta de succes nemărginit. Totuși, numerologul Mihai Voropchievici avertizează să rămâi cu picioarele pe pământ.

Potrivit lui Mihai Voropchievici, rună înseamnă șoaptă sau secret sfânt. Fiecare literă poartă un mesaj energetic care folosește la o ghidare intuitivă din lumea supranaturală. În total sunt 24 de rune și fiecare are un simbolism bogat care este conectat cu astrele, cu zeitățile, cu cele opt direcții și cicluri ale naturii.

Runele au fost sculptate in lemn, piatra sau os si păstrate într-o punga de pânză sacra. Fenomenul citirii runelor are loc ca la cărțile de tarot, prin selectarea runelor in baza intenției si a cererii de mesaj intuitiv.

Zodia care se va umple de succes în octombrie, potrivit lui Mihai Voropchievici

Mihai Voropchievici spune că luna aceasta Gemenii vor avea parte de mult succes, dar vine și cu un sfat.

„Începe cu sarcini ușoare, cu o trecere treptată către altele mai dificile. Crește permanent „încărcătura” și confirmă ceea ce ai învățat. Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat. Împarte obiectivele mari în unele mici, dar perfect realizabile. Convinge-te să lucrezi mai puțin, folosind fiecare minut liber. Acesta este complet în puterea ta. Și cel mai interesant este că această strategie va contribui tot mai mult la creșterea impulsurilor convulsive de a obține rezultate impresionante imediate”, spune Mihai Voropchievici.

