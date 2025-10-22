Cele cinci zodii care vor avea NOROC până pe 26 octombrie 2025. Este o perioadă oportună pentru a-și valorifica șansele în carieră și în dragoste

Patru zodii vor avea parte de noroc din partea astrelor. Însă, norocul are termen limitat. Astrele îi vor favoriza pe nativii celor patru zodii doar până duminică, 26 octombrie 2025. Este momentul ideal pentru a profita de orice oportunitate care le apare în cale.

De la carieră la finanțe, nativii își vor asum riscuri calculate pentru a beneficia de recompensele abundente de la Univers și de șanse care pot fi valorificate. Care zodii vor fi norocoasele săptămânii?

Berbecii vor fi promovați

Berbecii vor fi promovați la locul de muncă. După luni de trudă, vor primi recunoaștere și recompense. Cu o intuiție întărită, aceștia vor putea face alegeri inspirate în carieră și în afaceri. Pe plan personal, vor avea parte de o atmosferă caldă și armonie în familie. Vor putea comunica cu cei apropiați mai ușor ca niciodată, potrivit Horoscopului postat de Playtech.

Leii se vor îndrăgosti

Cu energia lor carismatică, Leii vor fi în centrul atenției. Își vor face noi prieteni și noi relații pe plan profesional. Săptămâna aceasta este o perioadă propice pentru a debuta colaborări și proiecte. Pe plan sentimental, cei aflați într-o relație de dragoste își vor întări conexiunile. Cei singuri vor întâlni persoane de care se vor îndrăgosti. Începutul unei relații va marca un nou capitol în viețile acestora.

Fecioarele își cresc veniturile

Nativii vor avea parte de o creștere pe plan financiar, prin intermediul investițiilor sau al proiectelor personale. Vor observa o creștere a veniturilor. Însă, astrologii îi îndeamnă să fie organizați și disciplinați pentru a dobândi avantaje. Vor fi recompensați după luni de muncă. La nevoie, familiile vor fi alături de Fecioare.

Săgetătorii vor avea parte de noi experiențe memorabile

Săgetătorii vor călători și vor studia în această săptămână pentru a-și lărgi orizontul. Vor cunoaște noi locuri și vor avea parte de experiențe memorabile. Vor lega noi prietenii în aceste aventuri. Înarmați cu optimism, prieteni și resurse utile, vor putea lua decizii cu efecte benefice pe termen lung.

Vărsătorii vor fi recompensați

Vărsătorii vor primi energie de la astre în dezvoltarea carierei. Prin proiecte inovative, eforturile le vor fi apreciate și recompensate. Pe plan sentimental, cuplurile își vor consolida relațiile. Vărsătorii singuri ar putea avea parte de surprize plăcute.

