Horoscop 23 octombrie 2025. FECIOARELE se confruntă cu probleme emoționale

Va fi greu să faci față problemelor emoționale care apar. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 23 octombrie 2025.

Berbec

Astăzi ar putea veni vești neașteptate, poate prin poștă sau telefon. Ai putea organiza o întâlnire virtuală de grup. Ar putea avea loc multe discuții interesante și conversații stimulante, aducând idei noi care să trezească noi interese. Așteaptă-te la o zi foarte aglomerată, dar productivă, privind mai degrabă spre viitor decât spre trecut.

Taur

Dacă te confrunți cu tulburări emoționale, te-ar putea încuraja faptul că și alte persoane trec prin propriile tulburări emoționale. Vei ști că nu ești singur în căutarea stabilității emoționale. Împărtășește-ți sentimentele cu ceilalți în loc să le închizi în tine. Te va ajuta să te simți mai bine.

Gemeni

S-ar putea să te simți ca și cum cineva ți-ar da al treilea grad. Simți că ești acuzat de ceva și că trebuie să-ți aperi sentimentele și acțiunile. Încearcă să nu cazi în această capcană. Nu lăsa îndoiala de sine să se strecoare în situație doar pentru că altcineva îți pune la îndoială modul de viață. Nimeni în afară de tine nu înțelege pe deplin situația ta.

Rac

Ziua de astăzi poate fi plină de „Ți-am spus eu!”. Ai putea găsi greșeli la alții care nu au abordat adevărul unei situații. Ai grijă să nu acuzi pe cineva chiar de ceea ce tu ești vinovat. Emoțiile pătrunzătoare vor tăia până la miezul problemei și nu vei avea cum să scapi din groapa pe care ți-ai săpat-o. Nu-i critica pe alții până nu te privești sincer pe tine însuți.

Leu

De cele mai multe ori te ocupi de fapte. Faptele sunt lucruri pe care le poți înțelege, clasifica și cărora le poți da un sens rațional. Din nefericire, astăzi, unele dintre faptele tale pot fi contestate de unul dintre lucrurile de care te temi cel mai mult – emoțiile intense. Fricțiunea care rezultă este ca și cum ai avea de-a face cu mere și portocale. S-ar putea să îți fie greu să găsești un teren comun de unde să negociezi.

Fecioară

Va fi greu să faci față problemelor emoționale care apar. O puternică forță de inducere în eroare alimentează iluzia că lucrurile sunt în regulă, când în realitate nu sunt. Încetează să te mai prefaci că totul merge bine. Cu cât mai repede vei înfrunta adevărul, cu atât mai repede va înceta să te mai chinuie. Înfruntă direct înșelăciunea.

Balanță

Nu presupune în mod automat că oamenii îți vor înțelege nevoile. Emoțiile tale ar putea fi puternice astăzi și ai putea sfârși prin a-i îndepărta pe oameni în loc să îi atragi mai aproape, pur și simplu pentru că acționezi irațional și emoțional în loc să acționezi în mod rezonabil și civilizat. Ai grijă să-ți îndrepți frustrarea către persoanele care te pot ajuta cel mai mult.

Scorpion

Suntem într-o poziție dificilă. Lucrurile nu sunt chiar ceea ce par a fi. Emoțiile tale conduc spectacolul astăzi și este posibil să sari dintr-o extremă în alta. Sunt șanse mari ca o parte din ceea ce trăiești să se bazeze pe informații eronate. Nu te lăsa atât de prins în dramă încât să nu reușești să recunoști adevărul situației.

Săgetător

Când te confrunți cu o situație intensă din punct de vedere emoțional, este posibil să fugi. Preferi să schimbi subiectul cu ceva mai lejer. Această formă de evadare nu face nimic pentru a rezolva problema. De fapt, evitând subiectul emoțional, nu faci decât să creezi mai multe fricțiuni decât dacă ai aborda direct problema.

Capricorn

Cu abilitățile tale de medium, ești în măsură să faci lumină în probleme în care adevărul a fost neclar o bună bucată de vreme. Îți poți folosi sensibilitatea pentru a ajunge la miezul problemei și a scoate la iveală adevărul. Acest tip de comportament probabil că nu va veni fără fricțiuni din partea celorlalți. Aproape că poți garanta că așa va fi. Nu lăsa să te neliniștească. Este important să dezvălui adevărul.

Vărsător

Problemele de control din casa ta sunt de natură să te preocupe astăzi. Ai grijă să nu alimentezi concepțiile greșite ale celorlalți asupra situației. Ai de-a face cu forțe puternice, cu opinii care nu vor dori să se clintească. Cineva ar putea avea o viziune deformată asupra adevăratei probleme în cauză. Pune toate faptele pe masă înainte de a începe să tragi concluzii.

Pești

S-ar putea să te simți nostalgic în timp ce te uiți prin albume foto, rearanjezi mobila și îți amintești de vremuri trecute. Mintea ta va atinge evenimente emoționale pe care s-ar putea să nu le fi gestionat pe deplin în momentul în care s-au întâmplat. Sentimente vechi pe care le credeai dispărute ar putea să izvorască și să-ți aducă lacrimi în ochi. Înfruntă cu sinceritate aceste sentimente acum, în loc să le înghesui la loc pentru încă un deceniu.