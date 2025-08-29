Cele patru ZODII care au intrat sub protecția divină, pe 29 august. Nativii au mult noroc și diverse oportunități, dar și unele surprize

Astrologii anunță că patru zodii beneficiază de protecție divină, începând cu data de 29 august, iar pentru nativii respectivi urmează o perioadă cu adevărat fabuloasă.

Astfel, ei se vor bucura de o mulțime de oportunități și surprize, fiind indicat să învețe însă să profite din plin de această perioadă. Potrivit Fanatik, cele patru zodii sunt: Berbec, Leu, Balanță și Vărsător.

Berbec

În următoarea perioadă ai șansa să te bucuri de o mulțime de oportunități, mai ales că astrele îți scot în cale oameni influenți care te pot propulsa acolo unde îți doreai să ajungi de multă vreme. Poate ai muncit prea mult, dar ajutorul altora poate conta pentru tine mai mult decât ai fi crezut.

Leu

Dacă ai de făcut schimbări importante, tranzacții sau ai de semnat unele documente, nu mai aștepta și rezolvă lucrurile până la finalul săptămânii. Astrele sunt alături de tine, astfel că nimic nu poate să meargă prost. Mai mult, ești favorizat și pe plan financiar, astfel că orice decizie luată acum se va dovedi a fi una profitabilă.

Balanță

Finalul lunii august aduce reușite, împăcări, dar și satisfacții pentru tine. Norocul e de partea ta, mai ales pe plan profesional, iar acest aspect poate însemna bani în plus, o promovare ori poate chiar și unele avantaje la care sperai de ceva vreme. Munca și eforturile pe care le-ai depus în ultima perioadă nu au fost în zadar, iar oamenii te vor aprecia mai mult pentru ceea ce ești și pentru ceea ce știi să faci.

Vărsător

Ai noroc la bani, dar și în dragoste, iar dacă vrei să faci niște schimbări benefice în viața ta, acum e cel mai potrivit moment. Poți câștiga bani fie la un joc de noroc, fie poți să primești o moștenire, dar nu este exclus nici să primești un bonus consistent de la locul de muncă, așa că fii cu ochii în patru.

