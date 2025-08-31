Horoscop 1 septembrie 2025. BALANȚELE își reamenajează casa

Vei merge dincolo de îndatoririle tale. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 1 septembrie 2025.

Berbec

Astăzi s-ar putea să petreci mult timp în mașină făcând comisioane în cartier. Este posibil să vezi persoane cunoscute care au vești interesante. Se pot deschide noi afaceri în apropiere. Medicii, dentiștii și alți profesioniști ar putea adăuga consultații virtuale, făcându-ți rutina zilnică mai convenabilă. Unii dintre aceștia ar putea fi vecinii sau rudele tale.

Taur

Banii pe care îi câștigi de mult timp ți-ar putea ieși în sfârșit în cale astăzi, dar nu fi surprins dacă va trebui să alergi mult pentru a-i obține. Ar putea apărea planuri pentru proiecte viitoare de a face bani, deși este important să iei totul în considerare cu atenție și să nu te arunci prea repede. Acesta este un moment excelent pentru a învăța o nouă abilitate de a face bani.

Gemeni

Persoana specială din viața ta ar putea avea probleme cu colegii. Nu te mulțumi doar să-l consolezi. Este puțin probabil ca iubitul tău să vrea compasiune. Este nevoie de soluții. Dacă nu ai niciuna, fii doar un bun ascultător. Este important pentru tine să ieși și să faci mișcare. Dacă vremea este bună, faci o plimbare. Dacă nu, participi la un curs online de exerciții fizice. Te veți simți mai bine.

Rac

Astăzi este posibil să lucrezi din greu în spatele scenei, poate pregătind un proiect pe care alții să îl facă public sau antrenând oameni pentru un fel de performanță virtuală. Vei consuma multă energie în cursul îndeplinirii acestei treburi, însă probabil vei simți că totul a meritat. Nu te aștepta să pleci acasă devreme. Probabil că vei merge dincolo de îndatoririle tale.

Leu

S-ar putea ca impulsul tău natural de a inova să pară că a dispărut astăzi. S-ar putea să nu ai chef să faci nimic în afara sarcinilor de rutină pe care le poți face în mod automat. Suferi de bioritmuri scăzute, așa că să nu cazi în capcana de a crede că te transformi într-un leneș. Relaxează-te astăzi, iar mâine vei fi ca de obicei energic și inventiv. În seara asta, urmărește câteva videoclipuri și uită de ziua ta.

Fecioară

Nevoia de a sta în casă și de a-ți rearanja mobila s-ar putea să te lovească astăzi. S-ar putea să vrei să cureți rafturile din bucătărie, să adaugi câteva bibelouri noi sau să îți rearanjezi cărțile în clasificări specifice. Acest lucru ar putea fi o muncă grea, dar va fi, de asemenea, foarte distractiv. Cheamă și alți membri ai gospodăriei să te ajute și transformați-o într-o petrecere.

Balanță

Aștepți o comunicare importantă, poate legată de afaceri? Dacă va veni astăzi, probabil că va veni cu întârziere. Dacă simți că trebuie să stai și să o așteptați, găsești altceva de făcut între timp sau vei înnebuni. Dacă nu sosește până la sfârșitul zilei, resemnează-te să aștepți. Nu intra în panică. Va veni destul de curând.

Scorpion

Un cec pe care te așteptai să îl primești prin poștă va întârzia. Nu este nimic de care să îți faci griji. Sunt șanse ca acesta să fi rămas blocat la poștă și va ajunge în curând. Nu îți pierde timpul îngrijorându-te inutil. Dacă simți că este necesar, fă-ți planuri de rezervă pentru a te descurca. Banii tăi vor veni. Rezistă.

Săgetător

S-ar putea să nu fii vesel ca de obicei astăzi. S-ar putea ca tristețea să te fi cuprins. Este posibil să te îndoiești de tot ceea ce se întâmplă în viața ta. Oricât de promițătoare ar părea o carieră, o poveste de dragoste sau o chestiune legată de bani, te gândești la ce este mai rău. Tratează-te astăzi. Fă-ți un masaj, relaxează-te într-o cadă cu hidromasaj și masează și înmoaie-ți acele spirite îndoielnice. Asta te va ajuta să treci peste zi. Mâine vei reveni la normal.

Capricorn

Amintirile fericite ale unui bunic iubit pot ieși la suprafață astăzi și s-ar putea să te întrebi de ce. Este posibil ca ceva sau cineva cu care te-ai întâlnit în ultimele zile să-ți fi amintit de această persoană. Este plăcut și nu este un accident. Ce trăsătură de personalitate a ta îți aduce aminte de bunicul tău? Este posibil ca o problemă psiho-emoțională asociată cu această trăsătură să trebuiască să fie rezolvată acum.

Vărsător

Este posibil ca astăzi să aibă loc o întâlnire la care nu vrei să participi. Ar putea fi lungă și plictisitoare, dar ar trebui totuși să faci efortul de a asculta. Colegii vor dori să discute problemele cu tine după aceea și s-ar putea să înveți ceva în ciuda plictiselii. Gândește-te la asta astfel – este doar o oră sau cam așa ceva. Concentrează-te pe ceea ce se spune și nu pe ceas.

Pești

Un proiect ar putea fi finalizat cu succes astăzi. S-ar putea să aibă loc deja discuții despre următorul, dar nu sunteți înclinat să te gândești la asta, cel puțin nu imediat. Vei dori să te bucuri de realizările tale și să te relaxezi pentru o vreme. Nimeni nu te poate învinovăți pentru asta, așa că nu-ți face griji dacă nu mergi la sesiuni de brainstorming. Așteaptă până când progresează dincolo de discuții.