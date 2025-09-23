Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 24 septembrie 2025. VĂRSĂTORII sunt recunoscători

Horoscop 24 septembrie 2025. VĂRSĂTORII sunt recunoscători

23 sept. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 24 septembrie 2025. VĂRSĂTORII sunt recunoscători

Ai multe motive să fii recunoscător. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 24 septembrie 2025.

Berbec

Așteaptă-te ca relația ta romantică să fie mai bună ca niciodată astăzi. Comunicați bine și sunteți în contact cu sentimentele celuilalt. Ce minunat este să poți menține o legătură inspiratoare și plină de satisfacții cu cineva care te iubește. Ai multe motive să fii recunoscător. Acesta ar putea fi un moment potrivit pentru a duce relația la următorul nivel. Partenerul tău nu va avea nimic împotrivă să discute acest lucru.

Taur

Aceasta ar putea fi o zi memorabilă. Obiectivele tale spirituale și profesionale se îmbină, astfel încât ambele sunt îmbunătățite și niciuna nu este compromisă. Este o combinație ingenioasă. Poți să te aștepți ca ocazia de a pune în practică ceea ce predici să-ți vină prin intermediul unui prieten sau coleg. Nu desconsidera niciuna dintre ideile care ți se prezintă, deoarece una dintre ele va conține cheia pentru a îmbina două dintre cele mai importante părți ale vieții tale.

Gemeni

Fii cât mai fermecător în seara asta. Probabil vei discuta cu cineva care te poate ajuta în carieră. Intuiția ta este puternică, așa că s-ar putea să știi cine este această persoană din momentul în care vei începe conversația. Dacă și chimia dintre voi este bună, cu atât mai bine! Indiferent dacă această persoană îți va influența viața din punct de vedere romantic sau profesional, îți vei aminti această seară ca fiind momentul în care viața ta s-a schimbat în bine!

Rac

Îți amintești toate acele rezoluții pe care le-ai luat în trecut? Este timpul să le respecți din nou. Toate semnele indică faptul că trebuie să ai mai multă grijă de tine. Ai fost atât de ocupat cu munca încât exercițiile fizice au început să ți se pară un lux pe care nu ți-l poți permite. De fapt, exercițiile fizice și o alimentație adecvată sunt luxuri pe care nu vi le puteți permite să le ignorați. Arzi lumânarea la ambele capete.

Leu

Acesta este un moment de bun augur pentru tine. Îți oferă energia și entuziasmul de a face schimbările necesare în viața ta. Este mult de lucru, dar ești în stare să o faci! Concentrează-te mai întâi pe relațiile tale. Pe cei dragi nu-i interesează succesele tale profesionale. Ei vor (și poate au nevoie) să petreacă mai mult timp cu tine. Fă tot ce poți pentru a-ți aduce viața mai mult în echilibru.

Fecioară

Ai o creativitate extraordinară. Ai început să folosești o parte din ea? Acest ciclu creativ va dura aproximativ o lună. Nu-l lăsa să treacă fără să profiți de el. Folosește-ți și cealaltă parte a creierului pentru o schimbare. Apucă-te de schițe, de pictură sau de scris ficțiune. Ceea ce faci este mai puțin important decât să faci ceva. Simplul act de creație deblochează creierul.

Balanță

Fii entuziasmat pentru că va fi o zi minunată! Totul va merge așa cum îți dorești. Va părea că pur și simplu nu poți pierde. La locul de muncă, membrii echipei se uită la tine ca la un lider. Acasă, membrii familiei își exprimă recunoștința și afecțiunea. S-ar putea să fii tentat să îți încerci norocul la cazinou, dar nu fii impulsiv. Ești deja un câștigător. Ai câștigat acest moment strălucitor.

Scorpion

Aceasta este o zi bună pentru o contemplare liniștită. Este posibil ca în ultima vreme să te fi îngrijorat de finanțe, dar nu mai este nevoie să-ți faci griji. Toate semnele indică faptul că norocul tău financiar este pe cale să se schimbe. Ai muncit din greu și ar trebui să culegi niște recompense. Aspectele de astăzi sugerează că așa va fi. Bucură-te de noua ta liniște sufletească, dar nu ieși să folosești cărțile de credit pentru a sărbători!

Săgetător

Nu ai cum să nu te bucuri de această zi! Este plină de posibilități și oportunități. S-ar putea să înceapă în mod obișnuit, dar ține ochii și urechile deschise pentru indicii de schimbare. Noua ta aventură poate apărea într-un mod banal. S-ar putea să întâlnești pe cineva la coadă la magazin care să devină partener de afaceri. Sau poate că vei întâlni un interes romantic la bancomat. Aventura este peste tot în jur. Ai încredere că o vei găsi!

Capricorn

Uită de muncă pentru o schimbare și concentrează-te în schimb pe viața ta amoroasă! Acesta este un domeniu care poate avea nevoie de atenție. Nu are sens să aștepți ca partenerul tău să o facă. Depinde de tine. De ce să nu rezervi un weekend romantic? Va face minuni pentru relația ta și va adăuga scântei doar anticipând distracția pe care o vei avea. Angajamentul tău ar trebui să însemne mai mult decât independența ta.

Vărsător

Întâmpini ziua cu energie! Încrederea ta este la un nivel maxim datorită evenimentelor recente. Ai toate motivele să fii mândru de ceea ce ai realizat, mai ales la serviciu. Dar viața ta amoroasă ar putea beneficia de același nivel de angajament. De ce să nu fii proactiv? Aranjează o seară romantică pentru tine și partenerul tău. Ce diferență pot face câteva ore în relația voastră!

Pești

Ai instincte umanitare puternice. Te gândești la semenii tăi mai mult decât majoritatea. Acest lucru, combinat cu intuiția și empatia ta, te face potrivit pentru profesiile de vindecare. Dacă te-ai simțit cam nemulțumit la serviciu în ultima vreme, s-ar putea să fie din cauză că ai ales cariera greșită. Ia în considerare formarea ca și consilier sau terapeut. Te-ai descurca bine și ai ajuta o mulțime de oameni.

Mediafax
Șoșoacă, după citarea la Parchetul General: O încercare jalnică de a mă intimida și reduce la tăcere
Digi24
VIDEO Noi detalii în cazul crimei din Mureș. Tatăl fetei ucise de Emil Gânj a sunat la 112: polițiștii o obligau să spună că nu a fost
Cancan.ro
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Reuniune a liderilor coaliţiei de guvernare | Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi prelungită – surse
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Cât câştigă un srilankez în România: "În doi ani, îmi fac casă"
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Un bărbat din Gorj a fost găsit mort în baia Mănăstirii Tismana. Se afla în timpul programului de lucru când a acuzat stări de rău
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Duster Pick-Up, între critici și utilitate reală: ce cred românii, de fapt?
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Evz.ro
Boris Becker amintiri de groază din închisoare. „E fix așa cum vedeți în filme”
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Dan Helciug, despre Eurovision: "Este un show politic, nu este un concurs artistic". Artistul sparge TĂCEREA și spune tot ce s-a întâmplat în spatele scenei. A trăit momente pe care nu le poate uita. Iată ce NU s-a văzut la televizor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Willis Richardson, anonimul care a revoluționat teatrul de culoare de pe Broadway
VIDEO EXCLUSIV Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”
16:47
Întrebarea care bântuie o întreagă planetă. Ce spune Victor Ponta despre DISPARIȚIA lui Putin: „Pe cine mai dăm vina?”
EXTERNE Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
16:42
Decizia Administrației Trump de a majora taxa pentru viza H-1B, o oportunitate pentru CHINA și alte state să atragă angajați de top
ACTUALITATE Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni
16:39
Bucureștean din Sectorul 2, REVOLTAT după ce a avut apă caldă doar 5 zile în ultimele 6 luni
EXTERNE NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian
16:33
NATO avertizează Rusia că își va apăra teritoriul după ce Moscova a încălcat suveranitatea Estoniei asupra spațiului său aerian
INEDIT Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
16:30
Blocul în care locuiesc 30.000 de oameni. Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux
EXCLUSIV Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu
16:25
Victor Ponta dezvăluie că acum 11 ani Oana Țoiu a fost în internship în Guvernul pe care-l conducea: Nu multe femei s-au uitat așa la mine, ca doamna Țoiu