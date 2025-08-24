Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 25 august 2025. SĂGETĂTORII au nevoie de încredere

24 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Ai încredere că lucrurile se vor aranja așa cum trebuie. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 25 august 2025.

Berbec

Ar putea fi necesar să angajezi un traducător pentru a comunica cu oamenii astăzi. S-ar putea să descoperi că, cu cât devii mai insistent, cu atât mai mult oamenii te vor ignora. Păstrează o atitudine relaxată și energică. Un ton prea serios ar putea duce la un dezastru. Încearcă să nu complici lucrurile mai mult decât este necesar. Ai cărțile potrivite în mână și acum este momentul să le joci strategic.

Taur

Astăzi, vântul îți umflă pânzele, așa că pornește într-o călătorie lungă către un loc exotic. Lucrurile ajung la un punct culminant dramatic în acest moment. Ai putea descoperi că unele aspecte importante ale vieții tale iau o turnură dramatică. Schimbarea este necesară pentru creștere. Dacă există tensiune în anumite domenii ale vieții tale, nu te lupta cu ea. Gândește-te să urmezi o cale diferită.

Gemeni

Ziua de azi are o atmosferă veselă și capricioasă, pe care s-ar putea să nu o apreciezi la început. Vei descoperi că, cu cât ești mai deschis și mai receptiv la această energie, cu atât mai mult o poți folosi în avantajul tău. Folosește acest sentiment pentru a echilibra seriozitatea zilei tale. Nu te lăsa prins în drame inutile care nu au nimic de-a face cu situația ta.

Rac

Probabil că astăzi vei reuși să ieși cu bine din orice situație. Ai o mare putere interioară și poți realiza orice, atâta timp cât nu ți-e frică să o folosești. Nu te teme de eșec. Dacă nu încerci niciodată, nu vei reuși niciodată. Dacă observi că lipsesc unele piese din plan, nu-ți face griji. Ai încredere că lucrurile se vor aranja așa cum trebuie. Ține ochii pe premiu.

Leu

Un vizitator mai în vârstă ar putea veni la ușa ta. Este puțin probabil să fii încântat de acest lucru, dar vei putea oricum să joci rolul de gazdă bună. Romantismul și sociabilitatea ar putea fi un pic limitate de obligațiile față de familie, în special față de părinți, dar nu te lăsa doborât. S-ar putea să rămâi blocat acasă în această seară, dar vei putea să te eliberezi mai târziu.

Fecioară

Sarcinile banale, inclusiv comisioanele și răspunsul la corespondență, s-ar putea să te plictisească toată ziua. Este posibil să fii neliniștit și să fii puternic tentat să lași totul baltă și să pleci undeva să te distrezi.  Uită-te bine la ceea ce faci și încearcă să judeci în mod obiectiv cât de important este să faci asta acum. Dacă nu este atât de important, atunci lăsă-l deoparte. Probabil că ai nevoie să te relaxați!

Balanță

Problemele financiare pot interfera cu exprimarea ta. Poate că ai nevoie de ceva mai mulți bani înainte de a continua cu un proiect care înseamnă mult pentru tine. Doar un pic de planificare ar putea face ca ceea ce vrei să faci să fie mai fezabil decât pare a fi. Notează-ți câteva idei și treci la treabă!

Scorpion

O persoană carismatică s-ar putea să te contacteze astăzi. Problemele emoționale legate de familie te-ar putea face să te simțiți mohorât. S-ar putea ca latura ta creativă să fie nevoită să stea în repaus, în timp ce te ocupi de probleme banale. În principiu, te simți destul de optimist în legătură cu viața și viitorul tău. Nu îți este niciodată frică de munca grea și ești perseverent. Du-te după ceea ce îți dorești și fă-i pe toți fericiți, inclusiv pe tine!

Săgetător

Îngrijorările legate de rude sau prieteni te-ar putea chinui pe tot parcursul zilei. Poate că nu ești sigur de ceea ce se întâmplă și de aceea te simți neajutorat. Oricare ar fi îngrijorările vagi pe care le ai, nu încerca să îți dai seama de adevăr fără să cunoști faptele. Nu este o zi bună pentru a face comisioane. Întârzierile și obstacolele ar putea provoca multă frustrare și pierdere de timp.

Capricorn

Evenimentele sociale s-ar putea să nu se dovedească la fel de satisfăcătoare ca de obicei. S-ar putea să nu ai dispoziția necesară. S-ar putea să te simți presat să te amesteci când ai prefera să stai pe canapea. Orice conversații în care vei intra vor părea banale și plictisitoare. Aceasta este o zi bună pentru a sta deoparte și a asculta. S-ar putea să înveți de la cei din jur fără să fie nevoie să spui un cuvânt.

Vărsător

Mândria ar putea să-ți stea în cale. Poate că ți se va cere să faci o sarcină pe care o consideri inferioară. Poate că oamenii din jurul tău se simt perspicace. Ridică-te deasupra insultelor și fă un efort deosebit pentru a face tot ce poți, dezamorsând situația înainte ca aceasta să scape de sub control. În această seară, bucură-te de o seară de vizionare de filme.

Pești

Imaginația ta poate evoca povești sau imagini pe care vrei să le memorezi prin scris sau pictură, dar lipsa de încredere în tine însuți te poate descuraja. Cu toate acestea, probabil că este o idee bună să o faci oricum. Aceste idei vin din adâncul sufletului tău. A le da formă ar putea reprezenta o eliberare de vechile traume. Ține-ți lucrarea ascunsă într-un sertar dacă nu-ți place.

