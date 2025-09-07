Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop săptămâna 8-14 septembrie 2025. Zodiile care încep o nouă viață. Lasă trecutul în urmă și au noroc în dragoste și finanțe

07 sept. 2025, 14:53, HOROSCOP
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie 2025. Zodiile care încep o nouă viață. Lasă trecutul în urmă și au noroc în dragoste și finanțe
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie 2025 / foto: Shutterstock

Horoscop săptămâna 8-14 septembrie 2025. Veștile sunt pozitive pentru mai multe zodii, în următoarea perioadă. Acești nativi nu doar că vor începe o nouă viață, însă se vor „descătușa” de trecut și vor realiza că norocul în dragoste și finanțe va fi de partea lor. Cinci din cele 12 semne zodiacale vor experimenta situații norocoase și se vor gândi intens la viitor.

Cinci zodii decid să lase trecutul în urmă și să înceapă o nouă viață. Norocul va fi de partea acestor nativi, în următoarea perioad, îndeosebi în două planuri: dragoste și finanțe. Aceste zodii sunt: Pești, Gemeni, Săgetător, Vărsător și Capricorn.

Horoscop săptămâna 8-14 septembrie 2025: aceste zodii încep o nouă viață

Primul pe listă se află nativul Pești. Săptămâna 8-14 septembrie 2025 se anunță a fi înfloritoare pentru persoanele născute sub acest semn zodiacal. Perioada imediat următoare ar putea marca noi începuturi pentru unii dintre nativii Pești. Veștile încep să apară spre finalul săptămânii, în jurul datei de 12 septembrie 2025, când Mercur Cazimi intră în zodia Fecioară. Poate fi vorba despre o nouă viață amoroasă. Comunicarea cu partenerul este importantă, iar nativul are ocazia să formeze o legătură puternică cu persoana iubită. Poate fi un moment oportun pentru schimbarea mentalității.

Nativului Gemeni îi vor ieși în cale provocări, săptămâna aceasta, iar decizia de a le accepta rămâne la latitudinea sa. Începând de sâmbătă, 13 septembrie 2025, până la data de 15 noiembrie 2025, nativul Gemeni are ocazia să se axeze pe planul sentimental, făcând cele mai bune alegeri pentru el.

Nativul Săgetător va traversa o săptămână cu momente decizionale. Poate fi pus în situația de a lua o hotărâre importantă, mai ales dacă va aduce expansiune în viața lui. Altfel, nativul va lăsa trecutul în spate și se va concentra pe luarea unor decizii, îndeosebi duminică, 14 septebrie 2025. Decizia ar putea fi legată de relația amoroasă pe care nativul o are în prezent.

În cazul nativului Vărsător, săptămâna 8-14 septembrie 2025 ar putea veni cu vești în dragoste. Norocul ar putea fi de partea nativului, zilele acestea, iar finalul săptămânii poate aduce o situație romantică surprinzătoare în cazul nativilor singuri. Pot exista momente de conectare cu o persoană dragă sau nativul Vărsător poate întâlni un om care să se plieze pe dorințele sale.

În cazul nativului Capricorn, săptămâna 8-14 septembrie 2025 va aduce noi situații amoroase, presărate cu noroc și abundență, mai ales după ce Soarele în Fecioară se va alinia cu Jupiter în Rac (din 11 septembrie). Revenirea în lumea întâlnirilor poate fi de bun augur pentru Capricorn, iar energia Racului va ajuta la formarea unor conexiuni emoționale, arată Yourtango.com.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

