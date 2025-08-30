Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”

30 aug. 2025, 16:40, HOROSCOP
În Horoscopul realizat pentru perioada 22 august – 22 septembrie 2025, Neti Sandu, faimosul astrolog de la PRO TV, a anunțat că începe o perioadă financiară favorabilă pentru o zodie.

Jupiter, cea mai mare planetă a Sistemului Solar, marele benefic, astrul numit după regele zeilor romani, va sta în zodia Racului timp de un an de zile. 

10 iunie 2025 – 30 iunie 2026: Anul Racului

Din 10 iunie 2025 până la 30 iunie 2026, Racul are un atu mare, având Jupiter de partea sa. Este anul Racului! De aceea, nativii trebuie să-și facă curajul să facă ce și-au dormit cel mai mult. Jupiter va avea o coadratură cu Marte, planeta roșie a zeului războiului.

Cu toate că Balanța atârnă greu în „coasta” Racului, Soarele din Fecioară va destinde nițel atmosfera, de aceea, nativii nu vor simți tensiunea prea mult.

„Poate doar ocazional, ca o atenționare că e „momentul să faci ceva”, iar atunci trebuie să se mobilizeze rapid. Aceasta poate aduce precipitare și consum emoțional – efectul cuadraturii. Atât Venus, cât și Mercur sunt în casa banilor, ceea ce aduce banii în această perioadă pentru Rac”, a spus Neti Sandu pentru Știrile PRO TV.

„Bancherul zodiacului”, alături de Rac: Ce recomandări are Neti Sandu pentru nativi

Cu sprijinul planetei Jupiter, care este considerat de către astrologi „bancherul zodiacului”, Racul trebuie să fie deschis cu ceea ce-și propune.

„Trebuie să țină conferințe, să convingă oamenii, să fie comunicativ atât la serviciu, cât și la școală sau în plan personal”, a spus Neti Sandu.

„Racul trebuie să fie mai vocal decât știe că poate fi, pentru a-și cere drepturile și a-și impune punctul de vedere. Aceasta este tema pentru acasă și pentru anul care urmează. Racul ar putea face și schimbări practice la domiciliu”, a adăugat astroloaga.

Neti Sandu sugerează că ar fi ideal pentru nativi să înceapă să facă schimbări practice la domiciliu, să repare sau să facă ajustări la mașină, locuință, mobilier etc., cu Marte aflat în casa respectivă.

Sursa Foto:

  • PRO TV
  • Shutterstock

