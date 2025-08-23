Horoscop weekend 23-24 august 2025. Luna Nouă aduce productivitate, momente autentice, dar și tensiuni pentru nativi

Horoscop weekend 23-24 august 2025. Vești surprinzătoare pentru mai multe zodii! Sâmbătă și duminică vor fi două zile cu energii pozitive, productivitate și noi descoperiri pentru anumiți nativi. Weekendul va fi tensionat pentru un nativ, însă va găsi soluții pentru a restabili armonia.

Zodia BERBEC. Weekendul 23-24 august 2025 va fi unul magic pentru persoanele născute sub semnul Berbecului. Nu doar că în aceste două zile vor putea să își stabilească un nou ritual pe care să-l urmeze, ci își vor canaliza energia asupra lucrurilor care le aduc plăcere. Relațiile interpersonale au o deosebită importanță, în acest weekend. Comunicarea poate fi blândă cu cei din jur.

Zodia TAUR. Weekendul 23-24 august 2025 aduce productivitate, pace și stabilitate pentru nativul Taur. Echilibrul mental este cel mai important, zilele acestea.

Zodia GEMENI. Zilele de sâmbătă și duminică sunt importante pentru nativul Gemeni, mai ales când vine vorba despre partea socială. Weekendul poate fi surprinzător, cu discuții autentice cu cei din jur și momente de sinceritate.

Zodia RAC. Weekendul 23-24 august 2025 aduce o reconectare cu sufletul pentru nativul Rac. Este un moment perfect pentru persoanele aflate sub momentele profunde de vindecare.

Zodia LEU. Pasiunile sunt pe primul loc, în acest weekend, pentru nativii Leu. Ar putea fi un moment benefic pentru cei care doresc să își ducă la bun sfârșit un proiect artistic ce implică multă creativitate.

Horoscop weekend 23-24 august 2025. Armonie pentru Balanță, tensiuni trecătoare pentru Capricorn

Zodia FECIOARĂ. Energia Lunii Noi poate fi benefică pentru nativii Fecioară, în acest weekend. Concentrarea pe lucrurile care contează este cea mai importantă.

Zodia BALANȚĂ. Weekendul acesta aduce armonie pentru Balanțe. Conexiunile par mai profunde.

Zodia SCORPION. Validarea și alinierea cu obiectivele personale sunt foarte importante pentru nativul Scorpion. Hotărârea de care dai dovadă este admirată.

Zodia SĂGETĂTOR. Inspirația de care Săgetătorul dă dovadă va fi importantă în dialogul cu cei din jur.

Zodia CAPRICORN. Weekendul 23-24 august 2025 aduce tensiuni trecătoare, căci nativul Capricorn va găsi rapid soluții pentru a fi armonie. Se pot fixa scopuri pe termen lung.

Zodia VĂRSĂTOR. Persoanele născute sub semnul Vărsătorului ar putea simți „chemarea” către schimbarea socială. Vocea nativului contează în grupurile cu obiective comunitare.

Zodia PEȘTI. Luna Nouă vine cu influențe pozitive pentru Pești. Se pot reconecta spiritual, arată Sfatulparintilor.ro.

Autorul recomandă:

Sezonul Fecioarei a început astăzi, 23 august. 3 zodii binecuvântate până pe 22 septembrie

Cele 2 zodii care au noroc la bani și fac schimbări radicale în săptămâna 25–31 august 2025. Succesul bate la ușă!

4 zodii care pun mâna pe sacul cu bani în toamna aceasta. Au drumul presărat cu noroc și belșug până la final de an

Sursă foto: colaj Envato / Shutterstock