Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop weekend 23-24 august 2025. Luna Nouă aduce productivitate, momente autentice, dar și tensiuni pentru nativi

Horoscop weekend 23-24 august 2025. Luna Nouă aduce productivitate, momente autentice, dar și tensiuni pentru nativi

23 aug. 2025, 16:25, HOROSCOP
Horoscop weekend 23-24 august 2025. Luna Nouă aduce productivitate, momente autentice, dar și tensiuni pentru nativi
Horoscop weekend 23-24 august 2025

Horoscop weekend 23-24 august 2025. Vești surprinzătoare pentru mai multe zodii! Sâmbătă și duminică vor fi două zile cu energii pozitive, productivitate și noi descoperiri pentru anumiți nativi. Weekendul va fi tensionat pentru un nativ, însă va găsi soluții pentru a restabili armonia.

Zodia BERBEC. Weekendul 23-24 august 2025 va fi unul magic pentru persoanele născute sub semnul Berbecului. Nu doar că în aceste două zile vor putea să își stabilească un nou ritual pe care să-l urmeze, ci își vor canaliza energia asupra lucrurilor care le aduc plăcere. Relațiile interpersonale au o deosebită importanță, în acest weekend. Comunicarea poate fi blândă cu cei din jur.

Zodia TAUR. Weekendul 23-24 august 2025 aduce productivitate, pace și stabilitate pentru nativul Taur. Echilibrul mental este cel mai important, zilele acestea.

Zodia GEMENI. Zilele de sâmbătă și duminică sunt importante pentru nativul Gemeni, mai ales când vine vorba despre partea socială. Weekendul poate fi surprinzător, cu discuții autentice cu cei din jur și momente de sinceritate.

Zodia RAC. Weekendul 23-24 august 2025 aduce o reconectare cu sufletul pentru nativul Rac. Este un moment perfect pentru persoanele aflate sub momentele profunde de vindecare.

Zodia LEU. Pasiunile sunt pe primul loc, în acest weekend, pentru nativii Leu. Ar putea fi un moment benefic pentru cei care doresc să își ducă la bun sfârșit un proiect artistic ce implică multă creativitate.

Horoscop weekend 23-24 august 2025. Armonie pentru Balanță, tensiuni trecătoare pentru Capricorn

Zodia FECIOARĂ. Energia Lunii Noi poate fi benefică pentru nativii Fecioară, în acest weekend. Concentrarea pe lucrurile care contează este cea mai importantă.

Zodia BALANȚĂ. Weekendul acesta aduce armonie pentru Balanțe. Conexiunile par mai profunde.

Zodia SCORPION. Validarea și alinierea cu obiectivele personale sunt foarte importante pentru nativul Scorpion. Hotărârea de care dai dovadă este admirată.

Zodia SĂGETĂTOR. Inspirația de care Săgetătorul dă dovadă va fi importantă în dialogul cu cei din jur.

Zodia CAPRICORN. Weekendul 23-24 august 2025 aduce tensiuni trecătoare, căci nativul Capricorn va găsi rapid soluții pentru a fi armonie. Se pot fixa scopuri pe termen lung.

Zodia VĂRSĂTOR. Persoanele născute sub semnul Vărsătorului ar putea simți „chemarea” către schimbarea socială. Vocea nativului contează în grupurile cu obiective comunitare.

Zodia PEȘTI. Luna Nouă vine cu influențe pozitive pentru Pești. Se pot reconecta spiritual, arată Sfatulparintilor.ro.

Autorul recomandă:

Sezonul Fecioarei a început astăzi, 23 august. 3 zodii binecuvântate până pe 22 septembrie

Cele 2 zodii care au noroc la bani și fac schimbări radicale în săptămâna 25–31 august 2025. Succesul bate la ușă!

4 zodii care pun mâna pe sacul cu bani în toamna aceasta. Au drumul presărat cu noroc și belșug până la final de an

Sursă foto: colaj Envato / Shutterstock

Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Moment dramatic în Dolj. O polițiștă oprește singură un conflict: „Lasă toporul jos!” Amenințată, a tras un foc de avertisment
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Singura zodie căreia îi va merge bine pe toate planurile până în 2027. Următorii doi ani vor fi sub steaua norocului, începe o nouă viață și realizează tot ce își propune
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Un băiat de 13 ani a murit după ce a mâncat tăiței cruzi. Adolescentul s-a prăbușit la pământ, iar medicii nu au mai put să-l salveze
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
România ține doliu. S-a stins din viață Ioan Donca. Am pierdut un om pe care toată planeta l-a respectat
Evz.ro
Pregătiri de război: „Vacanță cu Armata”, pentru copii și tineri, în Polonia
A1
Adevărul despre buturuga pe care stă Radu Vâlcan la Insula Iubirii. Prezentatorul a fost dat de gol de Speak și Ristei
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
Simpatică, dar fioroasă: O nouă specie de balenă, veche de 25 de milioane de ani