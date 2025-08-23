Prima pagină » HOROSCOP » Sezonul Fecioarei a început astăzi, 23 august. 3 zodii binecuvântate până pe 22 septembrie

23 aug. 2025, 14:56, HOROSCOP
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Sezonul Fecioarei a început astăzi, 23 august 2025, și va dura până pe 22 septembrie. Fecioara, guvernată de Mercur, este considerate una dintre cele mai organizate zodii, astfel că perioada următoare este ideală pentru a face ordine în gânduri și în casă.

Fecioara este un semn de pământ. Acești nativi se numără printre cei mai organizați, precum și critici și perfecționiști. S-ar putea ca în perioada următoare tot mai mulți nativi să își dorească ordine în viața lor, în ce privește viața personală, banii, cariera sau viața de zi cu zi. Este o perioadă propice pentru a renunța la obiceiuri vechi și nesănătoase și de a face loc pentru cele bune.

Fecioarele mai sunt cunoscute și pentru simțul lor critic dezvoltat, precum și perfecționismul excesiv, astfel că nativii pot avea tendința să fie mai duri decât de obicei, atât cu ei înșiși, cât și cu cei din jur. De altfel, este o bună perioadă pentru planificare în cel mai mic detaliu, indiferent de domeniu, precum și pentru a face planuri pe termen lung.

Cu toate acestea, se recomandă ca nativii să nu își assume prea multe responsabilități, dacă nu sunt siguri că pot să ducă planurile la bun sfârșit. Iată care sunt cele 3 zodii binecuvântate.

Berbec

Berbecii vor fi ocupați să își îmbunătățească rutina zilnică. Ei vor fi interesați de cum pot fi mai productivi și vor munci mai mult la jobul lor. Își vor dori să iasă în evidență mai mult.

Fecioară

Evident, Fecioarele sunt binecuvântate în perioada următoare. Cele care nu și-au făcut ordine în viață o pot face în următoarele săptămâni. Nativii au noroc de bani și vor veni cu idei noi la job.

Scorpion

Scorpionii se vor gândi mai mult la bani. știgurile financiare ar putea să vină în urma unor colaborări fructuoase. Se pot lega parteneriate în perioada următoare, iar cei care au amânat începerea unui proiect vor începe să lucreze la el.

