Zodia care primește vești întunecate în luna februarie 2026. Avertismentul lui Mihai Voropchievici

Mihai Voropchievici a pregătit horoscopul runelor pentru săptămâna 9-15 februarie 2026. Vine o perioadă cu vești amestecate. Lucrurile se mișcă într-o direcție bună pentru majoritatea zodiilor. Nativii au acum ocazia să se redreseze și reinventeze. Iarna este pe final și odată cu primăvara vine și renașterea multor zodii. Vor fi multe finaluri, se încheie capitole, poate unele mai dureroase, dar totul va duce spre un rezultat pozitiv.

Câteva zodii trebuie să fie foarte atente în săptămâna 9-15 februarie 2026. Mihai Voropchievici atrage atenția că runele etalate au mesaje foarte puternice și este recomandat ca sfaturile lor să fie aplicate.

Berbec ᛋ

Sigel este runa care vă guvernează în perioada 9 – 15 februarie 2026. Vine o perioadă cu vești amestecate, duble chiar. Unele sunt aducătoare de liniște și stare de bine, iar asta vă va da posibilitatea să vă relaxați.

Altele aduc vești mai întunecate, dar nu vă descumpăniți, nu sunt musai acel tip de vești care să vă dărâme. Aveți încredere în puterea voastră de a alege în această perioadă, intuiția vă salvează.

