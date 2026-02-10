Prima pagină » HOROSCOP » Zodiile care dau peste sacul cu bani. Se îmbogățesc peste noapte, în aceste zile

Zodiile care dau peste sacul cu bani. Se îmbogățesc peste noapte, în aceste zile

10 feb. 2026, 14:49, HOROSCOP
Zodiile care dau peste sacul cu bani. Se îmbogățesc peste noapte, în aceste zile
Zodiile care dau peste sacul cu bani

Zodiile care dau peste sacul cu bani. Acești nativi se îmbogățesc peste noapte, în aceste zile, potrivit astrologilor. Schimbările sunt considerabile pentru ei, îndeosebi în planul financiar, iar Universul pare să le scoată în cale situații care necesită răbdare și perseverență. Vezi mai jos.

Luna februarie 2026 vine cu vești importante pentru trei zodii. Acești nativi vor atrage norocul în plan financiar, reușind să primească sau să câștige „sacul cu bani”. Potrivit astrologilor, Universul pare să le scoată în cale situații care necesită răbdare și perseverență. Unii dintre nativi ar putea să se bucure chiar de o majorare a salariului. Altă zodie ar putea da „lovitura” în urma unei moșteniri.

Zodiile care dau peste sacul cu bani. Se îmbogățesc peste noapte, în aceste zile

Zodiile care dau peste sacul cu bani, acum, în februarie 2026

Cele 3 zodii care dau peste sacul cu bani sunt Leu, Scorpion și Taur, conform Stiridecluj.ro.

Zodiile care dau peste sacul cu bani

În cazul nativului Leu, surprizele financiare pot fi la fiecare pas, zilele următoare. Luna februarie 2026 poate fi înfloritoare, atunci când vine vorba despre propriile finanțe, iar Leul ar putea intra în posesia unei sume importante de bani. Luna februarie vine cu oportunități mari pentru acest nativ, iar pentru a-și „asigura” următoarele luni, ar fi ideal să facă economii. În planul carierei, eforturile Leului vor fi recunoscute. Este important să își mențină echilibrul, în perioada următoare.

Veștile sunt favorabile și pentru Scorpion. Norocul va fi de partea acestui nativ, în februarie, în zona finanțelor. Câștigurile ar putea veni de unde nu se așteaptă. O moștenire, o afacere profitabilă sau poate o donație ar fi câteva dintre opțiuni. Nativul se gândește la stabilitate financiară, iar în zona profesională va primi laude și recunoaștere. Atenție la modul în care sunt gestionați banii.

În cazul nativilor Taur, astrologii susțin că sunt „marii câștigători ai perioadei”. Unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal ar putea avea o surpriză uriașă din partea familiei, primind o moștenire. Banii vor fi folosiți pentru investiții pe termen lung, iar nativul Taur ar putea să se bucure de confort și lux. Oportunitățile ar putea să apară în perioada aceasta, care vor juca un rol important la consolidarea bunăstării materiale.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Zodia care își va rezolva toate problemele cu banii până pe 1 martie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
16:25
Zodia care își va rezolva toate problemele cu banii până pe 1 martie 2026, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
HOROSCOP Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
10:24, 08 Feb 2026
Zodia care va fi concediată în 2026. Ce stabilitate ai la job, în funcție de zodia ta. Tabel complet
HOROSCOP Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026. Nativii care vor avea o primăvară de vis
19:38, 07 Feb 2026
Viețile acestor 3 zodii se vor schimba de la 1 martie 2026. Nativii care vor avea o primăvară de vis
HOROSCOP Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
15:33, 07 Feb 2026
Această zodie trebuie să aibă mare grijă marți, pe 10 februarie 2026, la ora 9:22. Avertismentul celebrei Urania
HOROSCOP Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ
10:20, 06 Feb 2026
Singura zodie care va avea 3 luni de protecție divină și va întoarce banii cu lopata. Este cel mai norocos nativ
HOROSCOP Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
09:16, 06 Feb 2026
Cele 4 zodii cu sănătate de fier în săptămâna 9-15 februarie 2026. Singurul nativ care va întâmpina probleme de sănătate
Mediafax
Raport alarmant la Curtea de Argeș. Apa iese la fel de tulbure ca la intrare, bazinele nu au fost dezinfectate de două decenii
Digi24
Fetiță de patru ani, în comă după ce ar fi fost bătută grav. Dosar penal pentru tentativă de omor
Cancan.ro
Cine este bărbatul care a murit în accidentul grav produs în județul Iași. Ce afacere a deținut în Vaslui. Soția lui, în stare gravă la spital
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Actorii în stradă. Protest la TNB față de proiectul pilot al Ministerului Culturii privind evidența timpului de muncă
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
VIDEO Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Principala ipoteză a anchetatorilor
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de Mircea Solcanu? Cum arată acum după ce a renunțat la cariera în televiziune
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noile radare automate schimbă viața unui orășel: aproape jumătate dintre locuitori, amendați într-un singur an
Descopera.ro
Ceva fără precedent a fost găsit într-o galaxie!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Cum supraviețuiesc șerpii fără să mănânce timp de luni întregi?
FLASH NEWS Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”
16:32
Petrișor Peiu, anunțul momentului: „Am vrea, după alegeri, să guvernăm mai degrabă cu PNL decât cu PSD”
CONTROVERSĂ „Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
16:30
„Piruetele financiare” ale controversatului afacerist Dragoș Sprînceană, „apropiatul” lui Donald Trump. E plin de datorii, iar o firmă de leasing i-a deschis proces pentru recuperarea a peste 20 de milioane dolari
FLASH NEWS Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
16:25
Dan Dungaciu, lansare de carte alături de Simion și Ponta. „America lui Trump vs. Lumea lui Soros”
NEWS ALERT Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
16:23
Verdict de la Curtea de Apel Timișoara: Dominic Fritz este incompatibil cu funcția de primar. Ce urmează
ULTIMA ORĂ Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
16:20
Scandalul pensiilor magistraților ajunge la Curtea de Justiție a UE. Curtea Supremă cere CCR să se adreseze instanței europene
FLASH NEWS Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”
16:12
Emmanuel Macron a cerut Uniunii Europene să reia dialogul cu Rusia: „Este nevoie de reluarea discuțiilor fără a fi naivi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe