Neti Sandu nominalizează zodia care își găsește partenerul de viață în 2026: „Jupiter intră în casa dragostei și a copiilor”

13 feb. 2026, 16:33, HOROSCOP
Neti Sandu și Andreea Marinescu discută despre anul 2026 din perspectiva astrologică: momentele cheie, schimbările importante și mesajele pe care astrele ni le transmit. Sunt semne diferite, multe semne diferite. Aceasta este trăsătura anului: foarte multe noutăți.

Să reamintim faptul că Uranus se întoarce în Gemeni. Intrase foarte puțin și acum își reia cursul, unde va sta timp de șapte ani. Neptun se întoarce în Berbec și va sta acolo aproximativ șaisprezece ani și ceva. Saturn va sta trei ani lângă Neptun, după care se va distanța, timp de alți trei ani.

Rămâne să intrăm cu Luna în Berbec, iar Jupiter va sta până la sfârșitul lunii iunie, iar din iulie, de la început, intră în zodia următoare, în Leu. Pluton rămâne în Vărsător aproximativ douăzeci de ani.

Așadar, avem planete mari aflate în cu totul alte zodii decât cele în care au fost în ultimii ani. Este clar că lucrurile vor sta diferit. Recomandarea ar fi să fim flexibili, să fim atenți la ce se întâmplă și la direcția în care merg lucrurile, pentru că eu cred că cel mai mult ne va costa dacă ne împotrivim și dacă nu lăsăm lucrurile să curgă. Ar fi bine să urmăm traiectoria indicată de planeta care va sta în zodia respectivă, iar pentru fiecare nativ acest lucru va însemna altceva.

Cel puțin două zone sunt vizate, pentru că o dată este vorba despre raportarea la zodie în sine și o dată despre ascendent. Vor fi, așadar, două planuri diferite și ar fi bine să conlucrăm cu ele. Așadar, să reținem aceste cuvinte: adaptabilitate și flexibilitate. Iată două repere importante.

Horoscop anul 2026 – Berbec

Pentru Berbeci, încep timpuri noi, ca să spun așa, pentru că Saturn a intrat aici. În primul rând, îi va obliga pe nativii din Berbec să învețe lecția răbdării, care este foarte grea pentru fiecare dintre noi, dar mai ales pentru Berbec. Berbecul este plin de energie, de inițiativă, este locomotiva zodiacului, îi trage pe toți după el, iar acum va trebui să se înregimenteze, să asculte de alții. Nu se poate altfel, e ca și cum ar face armata.

Neptun, pe de altă parte, îi va da tot felul de stări. Va fi mai creativ, mai intuitiv, va vedea lucrurile altfel. Va trăi revelații, stări foarte frumoase. Poate se îndrăgostește. Dar Saturn nu îl va lăsa de capul lui și va trebui să țină cont de prezența lui Saturn, de indicațiile și recomandările acestuia. Aici este marea problemă: Berbecul trebuie să țină cont de Saturn.

Partea frumoasă este că, așa cum spuneam, s-ar putea să se îndrăgostească, pentru că Jupiter va intra în casa dragostei și a copiilor. Atunci lucrurile vor sta frumos diferit. Poate că, la un moment dat, își pierde puțin speranța, pentru că Saturn poate da o stare de singurătate, dar după aceea lucrurile se schimbă.

Cu ajutorul lui Jupiter în Leu, totul se îmbracă frumos. În principiu, vor fi diverse conjuncturi favorabile care îi vor indica Berbecului în ce direcții să o apuce, atât profesional, cât și personal, pentru că Jupiter va fi și într-o casă a hobby-urilor. Pot apărea călătorii frumoase și multe alte lucruri la care nu se așteaptă.

Saturn stă la el și nu a mai stat atât de mult timp. Uranus intră în casa învățatului și a deplasărilor, iar Jupiter este, la rândul lui, într-o casă foarte bună. De aici pot apărea multe oportunități, multe lucruri de valoare, din care Berbecul va avea de câștigat.

