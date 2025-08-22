Pe doată durata lunii septembrie, trei zodii norocoase vor avea succes în viața amoroasă, în carieră și pe plan financiar. Astrele le pregătesc surprize mari nativilor în mai puțin de două săptămâni.

Nativii celor trei zodii vor trece cu bine peste orice obstacol, intrând într-o etapă favorabilă vieții lor. Vor crește din punct de vedere profesional și vor fi iubiți, scrie SpyNews.

Septembrie: Surprize mari pe plan financiar

Iată cele trei zodii care vor fi favorizate de astre în luna care urmează.

Fecioară: Până la urmă, septembrie este luna Fecioarei. Pe lângă faptul că nativii își vor aniversa zilele de naștere și vor organiza petreceri frumoase, vor primi vești bune de la actualul loc de muncă. Alți nativi vor găsi de lucru în altă parte, cu salariu mai mare.

Taur: Vor avea o viață amoroasă împlinită în această lună. Unii nativi vor primi o cerere în căsătorie. Alții își vor găsi în sfârșit jumătatea după ani de căutări. Luna septembrie va fi una romantică pentru Tauri.

Vărsător: Nativii vor da lovitura pe toate planurile ]n luna septembrie. În viața profesională, ei vor urca la un alt nivel în ierarhie. Septembrie 2025 este perioada favorabilă pentru ca ei să fie promovați sau să primească oferte avantajoase din partea unor alți angajatori. Vor avea parte de câștiguri financiare semnificative și vor ajunge acolo unde și-au dorit.

Avertismentele lui Neti Sandu

Fecioarele vor avea de înfruntat probleme de mai multe feluri. Inclusiv cu propria persoană. Tot ce trebuie să facă este să se reinventeze. Este necesară diplomație în treburile de serviciu, avertizează Neti Sandu.

„Atenție și la sănătate și la relațiile de parteneriat. Fie de cuplu, fie de serviciu. Marte se află în casa banilor, deci vor veni bani. Însă Fecioarele îi vor cheltui rapid pe ceva neașteptat. Poate o mașină sau o casă”.

Pentru Vărsători, se poate întâmpla ceva bun pe la serviciu. Pot să vină niște bani, dar să apară și niște cheltuieli pe care nu le-au luat în calcul.

„Vărsătorii pot fi și cumva pe nisipuri mișcătoare, dar asta nu va dura mult. Vor reuși să își găsească echilibrul. E momentul să ia niște decizii importante”, a spus Neti Sandu.

Taurii au parte de stabilitate. O muncă de creație pe care o fac poate întâmpina acum blocaje. Dar se anunță și câștiguri sufletești și materiale. Neti Sandu are și un avertisment pentru această zodie, în sfera sănătății:

„Este foarte important ca Taurul să aibă grijă și de sănătate, deoarece Marte aflat în casa sănătății atrage atenția asupra unor aspecte care nu trebuie neglijate”.

Sursa Foto: Envato

Autorul recomandă: Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția”