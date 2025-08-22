Prima pagină » HOROSCOP » Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția”

Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția"

22 aug. 2025, 13:17
Avertismentul lui Neti Sandu pentru o ZODIE, în perioada 22 august-22 septembrie. „Marte aflat în casa sănătății atrage atenția”
sursa foto: captura video: Stirile ProTV

Neti Sandu a realizat horoscopul lunar, pentru perioada 22 august-22 septembrie, evidențiind și principalele influențe astrologice care pot să contureze evenimentele și stările emoționale ale acestei perioade.

Din punct de vedere astrologic, s-a ajuns în dreptul Fecioarei, o zodie potrivită pentru făcut treabă, pentru rezolvat probleme de serviciu, de școală, sănătate. E nevoie de sănătate bună pentru a avea spor la treabă și la școală, mai ales că începe anul școlar.

Fecioară

Probleme de mai multe feluri, inclusiv cu propria persoană, care să se reinventeze. Este necesară diplomație în treburile de serviciu. Atenție și la sănătate și la relațiile de parteneriat: fie de cuplu, fie de serviciu. Marte se află în casa banilor, deci vor veni bani. Însă Fecioarele îi vor cheltui rapid pe ceva neașteptat: poate o mașină sau o casă.

Balanță

Balanțele pot rezolva probleme rămase în urmă. Pot fi și cele legate de sănătate care revin și necesită multă energie pentru a fi rezolvate. Ele pot începe și un proiect nou și vor face un pas mare în carieră. Mare atenție însă la sănătate și curaj: cam astea ar fi de dorit pentru Balanțe.

Scorpion

Scorpionul poate călători mult, poate avea succes la școală și să aleagă un domeniu de studiu care să-i placă. Atenționări însă legate de sănătate, fie a lui, fie a unui membru din familie. Nu e neapărat ceva grav, însă suficient pentru a necesita atenție.

Săgetător

Săgetătorii au șansa să iasă la rampă cu ceva important. Pot fi ajutați, dar pot fi și dezamăgiți, deoarece cele două eclipse au loc în sfera succesului. Dar munca lor începe să fie vizibilă, dar momentul culegerii laurilor ar putea fi amânat din cauza acestor două eclipse. De aceea, pot apărea mici dezamăgiri. Atenție în sfera prietenilor, pot să nu se țină de cuvânt. Per total: este o perioadă de creștere pentru Săgetători.

Capricorn

Pentru Capricorni, sunt anunțate beneficii, atât sufletești, cât și materiale. Este o perioadă de relaxare, în care tot ceea ce își propun are șanse mari să se împlinească. Pot apărea și provocări neașteptate însă, care îi vor determina să scoată tot arsenalul la muncă și să obțină rezultate foarte bune.

Vărsător

Pentru Vărsători, se poate întâmpla ceva bun pe la serviciu. Pot să vină niște bani, dar să apară și niște cheltuieli pe care nu le-au luat în calcul. Vărsătorii pot fi și cumva pe nisipuri mișcătoare, dar asta nu va dura mult. Vor reuși să își găsească echilibrul. E momentul să ia niște decizii importante.

Pești

Peștii trebuie să acorde atenție relațiilor cu șefii sau poate cu partenerul de cuplu în parte. Au datoria de a încheia un ciclu, iar anul acesta se încheie un ciclu, astfel că au de susținut un examen final, să încheie ce anume și-au propus. Trebuie să aibă și răbdare, este lecția predată de Saturn.

Berbec

Berbecii se pot simți nesiguri, dar pe de altă parte, ei își pot hrăni sufletul cu o relație frumoasă, să investească în ea și să se bucure. Ar putea să își schimbe serviciul. Grijă și la sănătate, aceasta devine prioritară. Ei ar putea săși schimbe locuința, mobila, mașina sau alte modificări importante.

Taur

Taurii au parte de stabilitate. O muncă de creație pe care o fac poate întâmpina acum blocaje. Dar se anunță și știguri sufletești și materiale. Neti Sandu are și un avertisment pentru această zodie, în sfera sănătății: Este foarte important ca Taurul să aibă grijă și de sănătate, deoarece Marte aflat în casa sănătății atrage atenția asupra unor aspecte care nu trebuie neglijate”.

Gemeni

Gemenii pot întâmpina probleme în relația de cuplu, deoarece Marte în casa dragostei poate adduce tensiune sau gelozie excesivă. Distanța poate fi decisivă în relație. Jupiter le aduce bani, dar apar și cheltuieli neașteptate. Mici scârțâituri la nivel financiar și la muncă.

Rac

Este anul Racului și deci nativii trebuie să aibă curajul să facă lucruri pe care și le-au dorit de mult, dar nu au avut curajul să le realizeze. Pot apărea sume de bani, deoarece atât Venus, cât și Mercur sunt în casa banilor. De asemenea, Racii trebuie să fie și mai vocali, pentru a-și cere drepturile și a-și impune punctul de vedere.

Leu

Pentru Lei, începutul este frumos, deoarece Venus și Mercur sunt bine poziționate în zodiac lor. Lucrurile sunt așa cum și-au dorit, după ce au trecut prin perioade tensionate. Apar oportunități financiare și știguri materiale pentru Lei. Ar putea să apară însă și cheltuieli mai mari, la un moment dat. Atenție însă la drum, deoarece MArte nu e prietenos în casa drumurilor.

