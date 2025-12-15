Prima pagină » HOROSCOP » Singura zodie care își schimbă radical viața pe final de 2025. Cristina Demetrescu: „O relație de iubire sau copii”

Care este singura zodie care își schimbă radical viața pe final de an 2025. Cristina Demetrescu dezvăluie: O relație de iubire sau copii”.

Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat previziunile pentru finalul anului 2025, o perioadă care aduce schimbări importante, oportunități financiare, precum și provocări în plan relațional pentru mai multe zodii. Potrivit acesteia, o zodie își poate schimba radical viața, pe final de an. Nimic pare să nu mai fie la fel ca înainte, în plan amoros, mai ales. Este vorba, așadar, de zodiac Pești.

În cazul Peștilor, finalul de an aduce lecții importante și o anumită presiune. Cu toate acestea, lucrurile se pot schimba rapid. Cei care își doresc o relație de iubire sau copii vor fi susținuți de Jupiter în Rac”, spune Cristina Demetrescu.

Ca și context astral, amintim că, la data de 10 decembrie 2025, Neptun, planeta viselor, spiritualității și conexiunii universale, și-a reluat mersul direct în Pești, semnul pe care îl guvernează. Schimbarea aceasta marchează dizolvarea ceții care a însoțit ultimele luni, aducând o claritate în zonele unde înainte existau semnale amestecate și motivații neclare. În plus, acesta este un moment de recalibrare interioară, în care adevărul personal începe să se simtă mai puternic, iar drumul devine puțin mai limpede.

Ca să înțelegem cu adevărat impactul acestui moment, trebuie privită întreaga călătorie a lui Neptun în Pești, care a început în anul 2011. În ultimii 14 ani, acest tranzit a influențat profund cultura și inconștientul colectiv, alimentând valul de spiritualitate și conversațiile despre vindecare emoțională. În plus, finalul de an le aduce nativilor din zodia Pești schimbări majore deci, pe plan personal, dar nu numai.

