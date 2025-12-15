Autostrada Moldovei (A7) avansează cu pași siguri. Circulația rutieră pe tronsonul Ploiești – Buzău al Autostrăzii A7 Moldovei a fost deschisă integral joi, 27 noiembrie. Odată cu această inaugurare, șoferii pot circula fără întreruperi pe traseul București – Focșani, pe o distanță de aproximativ 145 de kilometri, exclusiv pe autostradă. Până la finalul anului porțiunea de autostradă continuă va avea aproape 240 de kilometri.

Încă 50 de kilometri din A7 au intrat în etapa ultimelor lucrări și a pregătirilor pentru deschiderea traficului, a scris pe Facebook Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor. Este vorba despre tronsonul Focșani – Adjud Nord, care continuă secțiunea Buzău – Focșani, deschisă traficului încă din anul 2024.

Tronsonul Focșani – Adjud Nord e aproape gata