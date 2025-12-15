Autostrada Moldovei (A7) avansează cu pași siguri. Circulația rutieră pe tronsonul Ploiești – Buzău al Autostrăzii A7 Moldovei a fost deschisă integral joi, 27 noiembrie. Odată cu această inaugurare, șoferii pot circula fără întreruperi pe traseul București – Focșani, pe o distanță de aproximativ 145 de kilometri, exclusiv pe autostradă. Până la finalul anului porțiunea de autostradă continuă va avea aproape 240 de kilometri.
Încă 50 de kilometri din A7 au intrat în etapa ultimelor lucrări și a pregătirilor pentru deschiderea traficului, a scris pe Facebook Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor. Este vorba despre tronsonul Focșani – Adjud Nord, care continuă secțiunea Buzău – Focșani, deschisă traficului încă din anul 2024.
Tronsonul Focșani – Adjud Nord e aproape gata
Tronsonul Focșani – Adjud din cadrul A7 va fi inaugurat până la sfârșitul anului
Odată cu deschiderea acestui tronson
, traficul de tranzit va ocoli municipiul Adjud, iar șoferii vor beneficia de o circulație mai rapidă și mai sigură.
Circulație neîntreruptă între București și Adjud, pe circa 240 km
În plus, după deschidere va fi asigurată circulația neîntreruptă pe Autostrada A7 între Ploiești și Adjud, pe aproximativ 196 km. Astfel, va exista o conexiune rutieră rapidă de aproape 240 km între București și Adjud.
Potrivit oficialului din Ministerul Transporturilor, în șantier se mai desfășoară următoarele lucrări:
- asfaltări pe ultimele 2 pasaje peste autostradă (restul sunt deja asfaltate);
- montarea ultimelor rosturi de dilatație la pasaje;
- montarea parapetelor mediane și marginale in zona pasajelor a nodurilor rutiere și in zonele de acces in santier;
- realizarea semnalizării verticale și orizontale pe ultimele sectoare;
- alte lucrări necesare pentru siguranța circulației;
- finalizarea lucrărilor de montare a panourilor fonoabsorbante;
- lucrări si teste la sistemul ITS;
- lucrări la sistemul de iluminat și testarea acestuia.
Mobilizarea în șantier este impresionantă
De asemenea, oficialul menționează lucrările care vor continua după darea în trafic a tronsonului menționat:
- finalizarea scurgerilor apelor;
- profilarea drumurilor de întreținere;
- realizarea lizierei și plantarea arborilor de-a lungul autostrăzii;
- lucrări la parcări și spații de servicii.
Mobilizarea în șantier este una de anvergură:
-
2.874 de muncitori
-
592 de șoferi pe 296 de autobasculante (în 2 schimburi)
-
365 de utilaje.
