15 dec. 2025, 18:24, Știri externe
În ultimele 24 de ore, imaginile cu „eroul“ atacului de pe plaja Bondi din Australia au făcut înconjurul internetului. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, și tatăl a două fetițe de 5 și 6 ani, a fost cel care l-a dezarmat pe unul dintre atacatori și a împiedicat ca acesta din urmă șă mai ucidă și alți participanți la sărbătoarea de Hanukkah.

Imaginile care circulă pe rețelele de socializare îl arată pe Ahmed al Ahmed, proprietarul unui magazin de fructe din Sydney, născut în Siria, într-o parcare, urmărindu-l fără teamă pe atacator dintre mașini. După câteva secunde, eroul în cămașă albă năvălește asupra răufăcătorului. Încep să se lupte pentru câteva momente, însă, în scurt timp, Ahmed reușește să-i smulgă arma și o îndreaptă asupra lui.

Atacatorul, însă, nu dă semne de că s-ar fi speriat. Se îndepărtează încet, de Ahmed și privește înapoi spre el. Același atacator este văzut mai târziu pe pod, luând o altă armă și trăgând din nou.

Între timp, Ahmed coboară arma și ridică o mână în aer, semn că a vrut să le arate polițiștilor că nu a fost unul dintre trăgători.

Potrivit declarațiilor tatălui său, Ahmed se întâlnea cu o rudă la o cafea în zonă când a avut loc atacul.
Potrivit vărului său, cu câteva momente înainte de a acționa, Ahmed i-a spus: „O să mor, te rog să mergi la familia mea și să le spui că am murit salvând viețile oamenilor”.

Părinții lui Ahmed au declarat că acesta a fost împușcat de patru sau cinci ori în umăr, în timpul luptei cu atacatorul, și, în prezent, este internat în spital.

Premierul statului New South Wales, Chris Minns, l-a vizitat, luni, la spital pe migrantul sirian care și-a riscat viața pentru pentru a-l dezarma pe atacator.

Minns a distribuit o fotografie cu el și Ahmed în patul său de spital, numindu-l „un erou din viața reală”.

„Nu există nicio îndoială că s-ar fi pierdut mai multe vieți dacă nu ar fi fost curajul lui Ahmed”, a declarat prim-ministrul după vizita sa la spital.

Eroul și-ar putea pierde brațul stâng

În ciuda durerii intense, Ahmed, care a sosit în Australia în 2006, a declarat prin intermediul avocatului său că nu regretă nimic și că o va face din nou.

„Nu regretă ce a făcut. A spus că o va face din nou. Dar durerea a început să-l afecteze”, a declarat Issa presei locale după ce l-a vizitat luni, relatează InfoBae.

Totuși, starea lui este critică. „Nu se simte deloc bine. Este ciuruit de gloanțe. Eroul nostru luptă”, a adăugat Issa, care se teme că Ahmed și-ar putea pierde brațul stâng. El a suferit aproximativ cinci răni prin împușcare la brațul stâng, pe lângă un glonț înfipt în omoplat, care nu a fost încă scos. A pierdut o cantitate considerabilă de sânge.

Potrivit avocatului, Ahmed, care a obținut cetățenia australiană în 2022, se simte „îndatorat” comunității australiene. „Ahmed este un om umil; nu este interesat de acoperirea mediatică. Acesta este modul său de a-și exprima recunoștința pentru că se află în Australia, pentru că a primit cetățenia.”

Recompensă pentru eroul de la Bondi Beach

În Australia, reacțile la faptele de vitejie ale lui Ahmed au fost copleșitoare. O campanie GoFundMe, creată pentru a-l ajuta, a strâns peste 1 milion de dolari australieni (665.100 USD) în doar câteva ore, prin intermediul a peste 18.000 de donații. Miliardarul american Bill Ackman a fost cel mai mare donator individual, contribuind cu 99.999 de dolari australieni (aprox. 65.000 de dolari americani n.r.).

Trump a recunoscut curajul lui Ahmed

Președintele SUA, Donald Trump, i-a recunoscut și el curajul. „A existat o persoană foarte, foarte curajoasă care l-a confruntat direct pe unul dintre atacatori. A salvat multe vieți. Am un mare respect pentru omul care a făcut asta.”

„A fost o persoană foarte, foarte curajoasă, de fapt, cea care l-a atacat frontal pe unul dintre trăgători și a salvat multe vieți”, a spus el.

Atacul a avut loc în timpul evenimentului „Chanukah by the Sea” de la plaja Bondi, când doi bărbați înarmați au deschis focul asupra a sute de participanți. Presupușii atacatori au fost identificați ca fiind Sajid Akram, în vârstă de 50 de ani, care a fost ucis de poliție, și fiul său, Naveed Akram, în vârstă de 24 de ani, care a fost dus la spital în stare critică. Se crede că ambii au jurat credință Statului Islamic.

15 oameni și-au pierdut viața în urma atacului din Bondi Beach.

Descopera.ro
