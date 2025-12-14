Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani, potrivit astrologului Mariana Cojocaru: Veniturile vor crește, cele mai grele obiective vor fi atinse

14 dec. 2025, 12:44, HOROSCOP
Care este zodia care va conduce lumea în următorii 7 ani, potrivit astrologului Mariana Cojocaru. Veniturile vor crește, cele mai grele obiective vor fi atinse de către acest semn zodiacal.

Următorii 7 ani vor fi foarte productivi pentru o parte din nativii născuți într-o zodie de Aer. Astrologul Mariana Cojocaru anunță schimbări majore în plan astrologic. Semnul zodiacal va conduce lumea în următorii 7 ani.

Deși ultimele luni din 2025 au venit cu transformări uriașe pentru o parte din cei născuți în zodia Vărsător, iată că ce e mai bun abia acum urmeazădeoarece energia intensă a lui Pluto aduce curaj, o dorință profundă de schimbare și renaștere.

Conform astrologului Mariana Cojocaru, Vărsătorii se află în centrul unor transformări mari, având în vedere Pluto tranzitează semnul lor. În următorii 7 ani, nativii își vor da seama ceea ce trebuie schimbat în viața lor și ce merită atenția lor pe termen lung. Pentru nativii din zodia Vărsător urmează o perioadă intensă din punct de vedere emoțional.

Astfel, o parte din Vărsători vor avea ocazia să-și depășească limitele, își regăsească motivația pierdută și înceapă o viață nouă. În locul confuziei apare claritatea unui nou început, iar finalul anului 2025 devine ca un portal al transformărilor personale și profesionale.

Profesional vorbind, este posibil ca Vărsătorii renunțe la unele persoane, legături de prietenie de până acum, dar asta nu este o tragedie. Relațiile cu rudele devin din ce în ce mai închegate, dar nu sunt excluse total șansele de trădare sau anumite capcane, așa nativii trebuie să fie cu ochii în patru.

Zodiile care au parte de un nou început după 14 decembrie 2025

