Cine este controversatul om de afaceri chinez pentru care judecătorul Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, a blocat în premieră percheziția DNA, în dosarul Coldea 2, așa cum dezvăluie Gândul. Jurnalistul Cătălin Tolontan scrie de 7 ani de dosarul „Shanghai”. Wang Yan, „un pericol pentru siguranța națională”

Gândul a dezvăluit astăzi în exclusivitate decizia judecătoarei de penal a Curții de Apel București, Raluca Moroșanu, în dosarul Coldea 2, prin care a oprit percheziția informatică a procurorilor DNA asupra telefoanelor controversatului om de afaceri chinez, Wang Yan. Yan a fost prins de procurorii DNA când discuta conspirat cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, care era trecut în telefon sub numele „Sorin Georgescu”, însă anchetatorii nu au putut folosi mesajele drept probă în dosar, din cauza opoziției judecătoarei Moroșanu.

Este vorba de același judecător „eroină” a Recorder și a taberei USR/ Rezist care s-a lansat în acuzații multiple și fără probe la adresa Curții de Apel, CSM, ÎCCJ și dorește schimbarea legilor Justiției.

Despre Wang Yan, afaceristul controversat căruia judecătoarea Moroșanu i-a protejat „viața privată”, echipa lui Cătălin Tolontan a scris timp de 7 ani: la GSP, pe blog, în Libertatea și pe Hotnews.

Portretizat ca un „mafiot” de jurnaliști, Wang Yan a fost declarat și pericol la adresa siguranței a României. Încă din 2005, „numele omului de afaceri apare într-un caz de trafic de minore în care 10 polițiști, ofițeri SRI și inspectori ANAF au protejat mafia chineză din București, dar au fost scăpați de procurori”.

În acest an, magistratul Moroșanu recunoaște în documente că aspectele sesizate de procurorii DNA priveau pretinsele relații dintre Wang Yan și Florian Coldea, iar Wang Yan era suspect de mărturie mincinoasă, judecătoarea Moroșanu a respins solicitarea DNA, ca fiind neîntemeiată. A scris în motivare că „ingerința în dreptul la viață privată a suspectului Wang Yan ar fi excesivă”.

Decizia judecătoarei Raluca Moroșanu pe cazul Coldea 2/ Wang Yan este singurul caz de refuz al unei percheziții informatice întâmpinat de DNA în tot anul 2025, la nivelul secției I.

Dar cine este Wang Yan? Jurnalistul Cătălin Tolontan l-a devoalat în ultimii 7 ani. Interceptări incredibile în dosar: „Să-ți depui icrele în gurițe parfumate de muieri”

Mai bine de 50 de articole a scris Cătălin Tolontan în ultimii 7 ani despre controversatul om de afaceri chinez, Wang Yan, personaj al celebrului dosar Shanghai, dezvăluit tot de jurnalist.

Ancheta lui Tolontan și a echipei GSP a început în ianuarie 2018 și a cuprins inițial 32 de episoade.

„Bandă de polițiști interceptați de DIICOT protejau o rețea de prostituție de minore”, așa a început totul. Jurnaliștii au intrat pe fir și au descoperit victimele rețelei de trafic sexual, au publicat stenograme și l-au devoalat pe personajul „Mihai” – în fapt Alexandru Ioan/ Wang Yan, în relatările ambasadei Chinei.

Ulterior, jurnaliștii au descoperit că generali din serviciile secrete, fratele șefului SIE de la acea vreme, erau urmăriți de DIICOT, crima organizată și SRI – în dosarul Shanghai.

„De 13 ani, filmări cu zeci de importanți ofițeri și funcționari români care fac sex cu minore sunt în posesia unor mafioți chinezi conectați la ambasada Chinei/ Mafiotul chinez Wang, căruia i s-a retras în 2014 cetățenia la cererea SRI ca pericol la siguranța națională, are azi contract pe 100% din producția de minereu de cupru a României”, scriau jurnaliștii.

Supărat că a „scăpat” Wang Yan, Tolontan a publicat și poziția Inspecției Judiciare care clasa cazul celor care…. au clasat cazul

Investigația a mers mai departe, jurnaliștii au acuzat că DIICOT a mușamalizat cazul în ceea ce-i privește pe ofițeri și au publicat și poziția Inspecției Judiciare de la acea vreme care arăta că s-au prescris faptele prin care anchetatorii au clasat cazul Shanghai: „Statul este disperat să secretizeze afacerea cu sex și corupție China România”.

„Printr-un răspuns recent, Inspecția Judiciară comunică Gazetei Sporturilor că nu-i va cerceta pe procurorii DIICOT care au clasat în 2009 cazul protectorilor de la ”Shanghai”! Altfel spus, Inspecția clasează cazul celor care au clasat cazul”, relata Tolontan în 2018.

În pline dezvăluiri, controversatul Wang Yan s-a judecat și cu jurnaliștii Tolontan, Răzvan Luțac și Mirela Neag, cerându-le 5 milioane de euro, într-un proces în care ar fi invocat „legea presei din Republica Socialistă România”.

Wang Yan revine în 2024, ca personaj și suspect în dosarele DNA – Coldea 1 și Coldea 2

Ultimele articole privindu-l pe Wang Yan datează pe site‐ul lui Tolontan din 2024, în care sunt reluate dezvăluirile având în vedere apariția chinezului în dosarul Coldea 1.

„Dezvăluiri. Wang Yan, cetățeanul chinez audiat la DNA în dosarul Coldea, apare într-un caz de trafic de minore în care 10 polițiști, ofițeri SRI și inspectori ANAF au protejat mafia chineză din București, dar au fost scăpați de procurori”, scrie pe blogul jurnalistului.

Cătălin Tolontan a scris despre dosarul Shanghai nu numai pe blogul său, în GSP și Libertatea, dar și-a continuat dezvăluirile și pe Hotnews.

„Să-ți depui icrele în gurița parfumate de muieri”. Așa ajunseseră să-i lingușească comisarii români pe șefii chinezi ai rețelei de minore, unde apărea numele lui Wang Yan, cel chemat la DNA în cazul Dumbravă.

3 iunie 2025: Raluca Moroșanu, „eroina” Recorder, blochează în premieră percheziția procurorilor DNA în dosarul Coldea 2

În iunie, acest an, judecătoarea Raluca Moroșanu a blocat firul anchetei procurorilor DNA pe relația Wang Yan – Florian Coldea, fostul șef al SRI. Jurnalistul Tolontan, acum coordonator editorial Hotnews, scrisese în susținerea mișcărilor din Justiție, inflamate de documentarul Recorder, despre „câinele bolnav al judecătoarei Lia Savonea și rețeaua din justiție” iar site- ul a prezentat materiale pe larg despre judecătoarea Moroșanu.

Astăzi, pus în fața faptelor judecătoarei Moroșanu dar și în oglinda propriilor anchete, Cătălin Tolontan/ Hotnews a preluat dezvăluirea Gândul care a dovedit că judecătoarea Moroșanu a respins perchezițiile informatice ale DNA în cazul Wang Yan/ afacerea Shanghai – Florian Coldea.

