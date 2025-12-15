Nicușor Dan, mesaj pentru diaspora din Finlanda: „Dacă privim pe termen scurt, vedem oscilații mari. Distanța de la agonie la extaz e scurtă”

Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită de două zile în Finlanda, a transmis un mesaj pentru Diaspora românească din această țară. Șeful statului le-a mulțumit românilor stabiliți în străinătate pentru modul în care s-au integrat în societățile gazdă și a subliniat că diaspora reprezintă „o carte de vizită” pentru România.

„Mulțumesc pentru ce faceți, pentru că diaspora românească e o carte de vizită pentru noi. Sunteți oameni care v-ați integrat în societățile în care trăiți, multe din ele mult mai competitive decât a noastră. Și în Finlanda n-am fost, dar în alte țări am fost și acolo mi s-a spus dacă e să lucrez cu o firmă de români, e bine. Mulțumesc asociațiilor care încearcă să păstreze această comunitate, inclusiv bisericii, care este reprezentant aici,” a transmis Nicușor Dan.

Președintele a recunoscut că România traversează perioade cu fluctuații puternice.

„Dacă privim pe termen scurt, vedem oscilații mari. Popor latin, de la agonie la extaz distanța e scurtă. Dacă privim însă pe termen mai lung și dacă privim în comparație cu vecini de-ai noștri, de exemplu, care n-au avut oportunitatea să intre în Uniune acum 20 de ani, vedem un progres și vedem o maturizare a societății care nu poate să ducă decât înainte. Deci vreau să vă transmit optimismul meu și dorința de a lucra împreună pentru binele acestei țări.”

Nicuşor Dan începe luni o vizită în Finlanda și marţi are programată participarea, alături de liderii Suediei, Poloniei, Estoniei, Letoniei, Lituaniei, Germaniei şi Bulgariei, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, convocat de premierul finlandez Petteri Orpo, care are ca obiectiv un acord privind cooperarea în consolidarea apărării şi adoptarea unei poziţii comune în cadrul UE.

