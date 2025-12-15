Prima pagină » Știri externe » Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner

Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner

15 dec. 2025, 19:01, Știri externe
Donald Trump a trimis un mesaj de condoleanțe în care îl atacă pe regizorul Rob Reiner

Donald Trump, președintele SUA, a transmis un mesaj de condoleanțe controversat, prin rețeaua TruthSocial. În mesaj, Trump l-a atacat pe regizorul Rob Reiner, găsit decedat alături de soția sa. 

Mesajul controversat transmis de Donald Trump, după decesul soților Reiner

Un lucru foarte trist s-a întâmplat aseară la Hollywood. Rob Reiner, un regizor de film și vedetă de comedie aflat în dificultate, dar cândva foarte talentat, a decedat, împreună cu soția sa, Michele, se pare din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin afecțiunea sa masivă, neclintită și incurabilă, cauzată de o boală mintală, cunoscută sub numele de SINDROMUL DE TURBARE TRUMP, uneori denumit SDT. Era cunoscut pentru faptul că a înnebunit oamenii prin obsesia sa față de președintele Donald J. Trump, paranoia sa evidentă atingând noi culmi, pe măsură ce Administrația Trump depășea toate obiectivele și așteptările de măreție, și cu Epoca de Aur a Americii aproape, poate cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Rob și Michel să se odihnească în pace!”, a scris Trump pe propria sa rețea de socializare.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a anunțat că un bărbat în vârstă de 78 de ani și o femeie în vârstă de 68 de ani au fost găsiți morți în interiorul unei proprietăți, fără a identifica victimele. Detectivii de la Divizia de Omucideri și Jafuri investighează o „aparentă omucidere” la domiciliul lui Reiner, a declarat căpitanul Mike Bland de la Departamentul de Poliție din Los Angeles, potrivit AP.

Autoritățile din Los Angeles nu au confirmat identitatea persoanelor găsite moarte în reședința din cartierul de lux Brentwood, situat în partea de vest a orașului, unde locuiesc multe vedete.

Reiner a fost mult timp unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, iar opera sa include unele dintre cele mai memorabile filme din anii 1980 și 1990, printre care „This is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”. Rolul său ca Meathead în serialul clasic al lui Norman Lear din anii 1970, „All in the Family”, alături de Archie Bunker interpretat de Carol O’Connor, l-a catapultat către faimă și i-a adus două premii Emmy.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Fiul regizorului Rob Reiner, Nick Reiner, arestat după moartea violentă a părinților săi

Celebrul regizor Rob Reiner și soția sa Michele au fost găsiți morți la reședința lor din Los Angeles. Fiul vedetei, principalul suspect al crimei

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE 🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
19:11
🚨 Pace în Ucraina. A doua rundă de negocieri la Berlin. După două ore de discuții, Zelenski nu a spus nimic concret
FLASH NEWS Povestea eroului din Australia. Cine este migrantul sirian care a năvălit asupra unuia din atacatorii de la Bondi Beach și l-a dezarmat. „A fost ciuruit de gloanțe“
18:24
Povestea eroului din Australia. Cine este migrantul sirian care a năvălit asupra unuia din atacatorii de la Bondi Beach și l-a dezarmat. „A fost ciuruit de gloanțe“
AUTO Producătorii auto din UE vor continua să fabrice mașini pe benzină și după anul 2035. Tranziția la mașinile electrice se amână pe termen nedeterminat
18:20
Producătorii auto din UE vor continua să fabrice mașini pe benzină și după anul 2035. Tranziția la mașinile electrice se amână pe termen nedeterminat
FLASH NEWS Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, vrea să grațieze peste 20.000 de deținuți într-un gest de „umanism și milă”
17:51
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, vrea să grațieze peste 20.000 de deținuți într-un gest de „umanism și milă”
ALEGERI ÎN SUA Axios: Kamala Harris își vrea revanșa la alegerile din 2028. Fosta vicepreşedintă americană se pregătește pentru o nouă campanie prezidențială
17:47
Axios: Kamala Harris își vrea revanșa la alegerile din 2028. Fosta vicepreşedintă americană se pregătește pentru o nouă campanie prezidențială
EXTERNE Donald Trump anunță că „lupta” pentru președinția FED devine acerbă. Cine sunt cei doi Kevin care aspiră la funcția de șef al Rezervei Federale a SUA
17:21
Donald Trump anunță că „lupta” pentru președinția FED devine acerbă. Cine sunt cei doi Kevin care aspiră la funcția de șef al Rezervei Federale a SUA
Mediafax
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer”
Digi24
Șeful diplomației maghiare lansează avertismente similare cu cele ale Kremlinului: liderii UE împing Europa spre un război cu Rusia
Cancan.ro
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Adevarul
Trump ar fi dispus să ofere Ucrainei o „garanție de securitate NATO”. Expert: „Un precedent relevant este cazul Suediei și Finlandei”
Mediafax
Trei români au virat câte peste 200.000 de lei la Pilonul 2 într-o singură lună. Care este cea mai mare contribuție într-un cont de pensie obligatorie administrată privat
Click
Irinel Columbeanu s-a botezat, înainte de Sărbători. Fostul milionar și-a schimbat religia la 68 de ani: „E cea mai importantă decizie din viața lui”
Digi24
Rodica Stănoiu a fost deshumată. Trupul fostei ministru al Justiției urmează să fie dus la INML la cerea procurorilor
Cancan.ro
Cuplul finalului de an în România! Vedeta Antena 1 l-a cuplat, fără să-i pese că e ÎNSURAT
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu! Nu o mai recunoști! Cum arată acum, la 45 de ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decembrie: Începe o nouă sesiune Rabla 2025. Câți bani primești pentru o mașină nouă
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubi, tu mă mai iubesti? – Da, cum să nu, draga mea!
Descopera.ro
S-A LANSAT ARCMEDIA, CEL MAI MARE GRUP DE PUBLISHING DIN ROMÂNIA

Cele mai noi