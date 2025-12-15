Donald Trump, președintele SUA, a transmis un mesaj de condoleanțe controversat, prin rețeaua TruthSocial. În mesaj, Trump l-a atacat pe regizorul Rob Reiner, găsit decedat alături de soția sa.

Mesajul controversat transmis de Donald Trump, după decesul soților Reiner

„Un lucru foarte trist s-a întâmplat aseară la Hollywood. Rob Reiner, un regizor de film și vedetă de comedie aflat în dificultate, dar cândva foarte talentat, a decedat, împreună cu soția sa, Michele, se pare din cauza furiei pe care a provocat-o altora prin afecțiunea sa masivă, neclintită și incurabilă, cauzată de o boală mintală, cunoscută sub numele de SINDROMUL DE TURBARE TRUMP, uneori denumit SDT. Era cunoscut pentru faptul că a înnebunit oamenii prin obsesia sa față de președintele Donald J. Trump, paranoia sa evidentă atingând noi culmi, pe măsură ce Administrația Trump depășea toate obiectivele și așteptările de măreție, și cu Epoca de Aur a Americii aproape, poate cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Rob și Michel să se odihnească în pace!”, a scris Trump pe propria sa rețea de socializare.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a anunțat că un bărbat în vârstă de 78 de ani și o femeie în vârstă de 68 de ani au fost găsiți morți în interiorul unei proprietăți, fără a identifica victimele. Detectivii de la Divizia de Omucideri și Jafuri investighează o „aparentă omucidere” la domiciliul lui Reiner, a declarat căpitanul Mike Bland de la Departamentul de Poliție din Los Angeles, potrivit AP.

Autoritățile din Los Angeles nu au confirmat identitatea persoanelor găsite moarte în reședința din cartierul de lux Brentwood, situat în partea de vest a orașului, unde locuiesc multe vedete.

Reiner a fost mult timp unul dintre cei mai prolifici regizori de la Hollywood, iar opera sa include unele dintre cele mai memorabile filme din anii 1980 și 1990, printre care „This is Spinal Tap”, „A Few Good Men”, „When Harry Met Sally” și „The Princess Bride”. Rolul său ca Meathead în serialul clasic al lui Norman Lear din anii 1970, „All in the Family”, alături de Archie Bunker interpretat de Carol O’Connor, l-a catapultat către faimă și i-a adus două premii Emmy.

RECOMANDAREA AUTORULUI