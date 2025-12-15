Fiul regizorului Rob Reiner, Nick Reiner, arestat după moartea violentă a părinților săi

Nick Reiner, fiul regizorului american Rob Reiner, a fost arestat de autorități în legătură cu moartea părinților săi, care au fost găsiți decedați în locuința lor din Los Angeles, prezentând plăgi înjunghiate, conform unor surse din anchetă.

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut de poliție în cadrul investigației în ce privește moartea regizorului Rob Reiner și a soției sale, Michele Singer Reiner, au spus pentru NBC News două surse din rândul forțelor de ordine.

Cei doi au fost descoperiți morțiduminică, în casa familiei, cu răni provocate prin înjunghiere. Autoritățile nu au precizat, până acum, dacă Nick Reiner are un avocat și nu au oferit detalii oficiale privind acuzațiile formulate. Ancheta se află în desfășurare.

Moartea lui Rob Reiner a provocat un val de reacții la Hollywood și în rândul fanilor din întreaga lume.

În trecut, Nick Reiner a vorbit public despre dependența de droguri, care a început în adolescență.

Într-un interviu pentru revista People în 2016, Nick a declarat că a trăit perioade pe stradă și a trecut prin numeroase cure de dezintoxicare, începând de la vârsta de 15 ani.

Experiențele sale au stat la baza filmului „Being Charlie”, lansat în 2016, regizat de Rob Reiner și co-scris de Nick Reiner.

Filmul prezintă povestea unui tânăr dependent de droguri, aflat într-o luptă continuă cu eșecurile tratamentelor de reabilitare, iar ca bază de inspirație au stat experiențele reale ale familiei.

