La club sau la restaurant: unde fac românii Revelionul și cât costă biletele

Mai sunt aproape două săptămâni până la Revelion, iar dacă nu ați făcut deja planuri, trebuie să știți că restaurantele și cluburile din Capitală pregătesc experiențe, spun ele, de neuitat, iar unele dintre ele au și locuri libere pentru cei care se decid mai târziu. E drept, cele câteva ore de distracție costă destul de mult, dar cine se mai uită la bani în noaptea dintre ani. Prețurile variază între 500 și 2.500 de lei de persoană, în funcție de meniu și programul artistic.

Restaurantele și cluburile nu mai oferă doar meniuri festive, ci experiențe de neuitat de Revelion. Iar mulți clienți nu se mai uită la bani, pentru că vor să intre în Noul An în stil mare. Sunt restaurante unde locurile s-au vândut cu 2-3 luni înainte. Meniul contează mult în alegerea localului. Sunt și clienți care pun mai mult preț pe distracție decât pe mâncarea, în noaptea dintre ani. Un alt restaurant din Capitală vine bilete pe categorii: de la 700 la 1000 de lei, în funcție de locul în sală și de meniu. În cluburile de fițe, biletele ajung la 2.500 de lei. Potrivit studiilor, 12% dintre români plănuiesc să petreacă noaptea dintre ani la restaurant, potrivit știrile Observator.

