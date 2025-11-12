Prima pagină » HOROSCOP » Venus dă totul peste cap. Cine iubește, cine plânge și cine se mărită până la finalul lunii

Venus dă totul peste cap. Cine iubește, cine plânge și cine se mărită până la finalul lunii

12 nov. 2025, 21:11, HOROSCOP
Venus dă totul peste cap. Cine iubește, cine plânge și cine se mărită până la finalul lunii

Planeta iubirii, Venus, traversează în această perioadă un moment astral intens, care va aduce schimbări profunde în viața sentimentală a tuturor zodiilor. Energia ei este puternică, pasională și imprevizibilă, iar pentru unii nativi poate însemna începutul unei povești de dragoste magice, în timp ce pentru alții vine cu despărțiri, lacrimi și decizii dificile. Până la finalul lunii, Universul pune totul sub semnul emoțiilor, iar inimile sunt puse la încercare.

Venus, planeta care schimbă destinele în dragoste

Venus guvernează iubirea, frumusețea și armonia, dar și tentațiile și dorințele ascunse. Când energia ei este activă, relațiile trec prin teste, iar adevărul iese la iveală. Cei care iubesc sincer vor fi răsplătiți, dar cei care trăiesc în minciună sau nehotărâre se pot confrunta cu despărțiri neașteptate.

Astrologii spun că această perioadă este una de transformare emoțională. Fiecare zodie va fi nevoită să privească iubirea cu sinceritate și să aleagă între pasiune și stabilitate.

Zodiile care iubesc cu intensitate

Berbecii, Leii și Scorpionii vor fi cei mai pasionali în această perioadă. Venus le amplifică dorințele și le oferă ocazia de a-și exprima sentimentele fără rețineri. Pentru Berbeci, poate fi vorba despre o dragoste la prima vedere, o conexiune intensă care le aprinde sufletul.

Leii redescoperă bucuria iubirii și pot începe o relație care le readuce încrederea în ei. Pentru Scorpioni, Venus aduce vindecare – o iubire sinceră și profundă, care le aliniază destinul cu cel al persoanei potrivite. Acești nativi trăiesc acum o etapă de iubire adevărată, care le poate schimba complet viața.

Zodiile care vor suferi în dragoste

Pentru Gemeni, Fecioare și Săgetători, această perioadă poate fi dureroasă. Venus scoate la suprafață tensiuni, neînțelegeri și secrete nespuse. Gemenii pot realiza că trăiesc o relație fără viitor, iar decizia de a merge mai departe va fi dificilă.

Fecioarele simt nevoia de claritate și pot suferi din cauza promisiunilor neîmplinite. Săgetătorii trec printr-o etapă de introspecție – vor înțelege cine merită cu adevărat iubirea lor și cine doar le consumă energia.

Deși suferința nu este ușoară, ea aduce o lecție valoroasă: doar iubirea sinceră și echilibrată rezistă testului timpului.

Zodiile care se căsătoresc sau își oficializează relația

Venus favorizează unirea destinelor pentru Taur, Rac și Pești. Acești nativi vor simți o dorință puternică de stabilitate și vor face pași importanți spre oficializarea relației.

Taurii pot primi o cerere în căsătorie sau pot decide să facă marele pas alături de persoana iubită. Racii, guvernați de sensibilitate și loialitate, își găsesc echilibrul și încrederea deplină în partener. Peștii, în schimb, trăiesc o poveste de dragoste ca-n filme – romantică, intensă și binecuvântată de astre.

Venus aduce lecții și miracole în dragoste

Această perioadă este una a sincerității și a deciziilor de suflet. Venus îi obligă pe toți să aleagă între iubirea adevărată și iluzii. Cine rămâne fidel inimii sale va fi răsplătit cu fericire și armonie, iar cine se încăpățânează să trăiască în neadevăr va fi forțat să închidă un capitol dureros.

Până la finalul lunii, inimile se vor deschide, relațiile se vor transforma și multe destine se vor lega pentru totdeauna. Venus aduce o furtună în dragoste, dar după ea rămâne curățenie sufletească și începuturi pline de lumină.

Mediafax
Abandonat în maternitate, un bebeluș a fost adoptat de o familie din Sibiu, care mai are 5 copii: „Doar când este sărăcie vezi cu adevărat ajutorul lui Dumnezeu”
Digi24
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
Cancan.ro
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
O femeie care susținea că o statuie a Fecioarei Maria plânge cu lacrimi de sânge, trimisă în judecată pentru fraudă. A strâns 365.000 de euro din donații
Mediafax
Cancer de ficat provocat de o substanță din produsele de uz casnic. Triplează riscul
Click
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
Digi24
„Steve Witkoff credea ad litteram ce spuneau rușii.” Negocierile de pace în Ucraina, prin ochii omului care a fost prezent în cameră
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Abraham Maslow, omul care ne-a arătat cum să ne împlinim potențialul. „Scopul principal al psihoterapiei ar trebui să fie integrarea sinelui”
DIGITALIZARE Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani
22:50
Meta, TikTok și Snapchat anunță dezactivarea a unui milion de conturi de socializare într-o țară. Sunt vizați utilizatorii sub 16 ani
MARIUS TUCĂ SHOW Gigi Nețoiu: „La noi LEGILE sunt numai pentru cei săraci, nu și pentru cei bogați”
22:43
Gigi Nețoiu: „La noi LEGILE sunt numai pentru cei săraci, nu și pentru cei bogați”
VIDEO EXCLUSIV Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”
22:41
Victor Ponta atrage atenția asupra PERICOLULUI din noua Strategie de Apărare prezentată de Nicușor Dan: „Readuce serviciile secrete în cercetarea penală”
EXTERNE „Vânătoarea umană” din războiul din BOSNIA. Bogătașii străini au împușcat pentru distracție civili. Ororile anchetate de procurori
22:15
„Vânătoarea umană” din războiul din BOSNIA. Bogătașii străini au împușcat pentru distracție civili. Ororile anchetate de procurori
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 13 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu