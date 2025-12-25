Prima pagină » HOROSCOP » Cristina Demetrescu avertizează: Zodia predispusă să facă accident pe final de 2025

Cristina Demetrescu avertizează: Zodia predispusă să facă accident pe final de 2025

Cristina Demetrescu avertizează: Zodia predispusă să facă accident pe final de 2025

Celebrul astrolog Cristina Demetrescu are un avertisment pentru o zodie pe final de an, 2025. Această zodie este predispusă la accidente. Despre ce zodie e vorba.

Cristina Demetrescu anunță faptul că, cu Soarele, Venus și Marte în Capricorn, finalul de an 2025 aduce eforturi intense, dar și satisfacții pe măsură, pentru cei care își asumă rolurile cu maturitate. Finalul de an este o perioadă în care munca nevăzută trebuie recunoscută, iar excesele se pot evita prin disciplină și echilibru.

Astrologul mai spune, în deschidere, că zodia Capricornului este una care se asociază cu munca. Noi, în tot cazul, ne-am pregătit cumva de Revelion, ne-am pregătit de sărbători, dar pentru acolo este și Soarele, și Venus, și Marte, și o o ținem tot așa până după Anul Nou… Ce zic, până la urmă și Moș Crăciun muncește, adică trebuie luăm acest exemplu. Renii trag și ei din greu și nici noi nu avem voie ne plângem, nu?”, a spus Cristina Demetrescu la Vorbește lumea, pentru zodiacul ultimei săptămâni din an.

Însă care este, de fapt, zodia care este predispusă la accident pe final de an, 2025. Este vorba despre zodia Leu.

Pentru Lei, săptămâna vine cu avertismente legate de accidente, în special la genunchi și glezne. Activitățile fizice, sporturile de iarnă sau chiar urcatul pe scaun pentru pregătirile de sărbători trebuie făcute cu prudență și cu încălzire prealabilă”, spune celebrul astrolog.

Cu toate acestea, Cristina Demetrescu spune că s-ar putea ca toți nativii să termine anul mulțumiți, până la urmă, explicând ce poate să facă Venus în Capricorn.

Deci asta ar fi foarte bine cu Venus acesta în Capricorn: ca cei care au ochi să vadă, aprecieze și recunoască munca celor care fac ceva și care nu par se chinuie.

Ăștia care se vaită ai senzația muncesc mai mult. Dar uite Marte poate aducă și muncă din greu în această perioadă. Este o zodie rapidă, este o zodie cardinală, ne grăbim terminăm ceva, facem ceva și s-ar putea și stricăm pe ici, pe colo. Venus însă aduce și satisfacție. Deci cred terminăm anul mulțumiți”, a mai spus Cristina Demetrescu.

