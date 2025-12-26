Prima pagină » HOROSCOP » Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi

Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi

26 dec. 2025, 10:45, HOROSCOP
Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi

Luna ianuarie 2026 vine cu vești favorabile pentru mai multe zodii. După ce anul 2025 le-a scos în cale dificultăți și neînțelegeri, acum soarele va răsări pe strada mai multor nativi. Începutul anului se anunță promițător în planul iubirii. Își vor canaliza energia asupra partenerului de viață și a relației, căutând stabilitatea și responsabilitatea.

Primul nativ pe listă este Rac. Pentru el, luna ianuarie 2026 aduce noi oportunități amoroase, îndeosebi în perioada 4 – 17 ianuarie 2026, când se activează Casa Relațiilor. Din 18 ianuarie 2025, Luna Nouă intră în Capricorn, iar nativul va reuși să își deslușească propriile dorințe. Pot exista compormisuri.

Pe listă se află și nativul Capricorn pentru care luna ianuarie 2026 se anunță a fi benefică în sectorul relațiilor. Capricornul devine mai interesat de propriile sentimente, de ceea ce simte și cum acționează. Din 3 ianuarie 2026, pot exista momente decisive în planul amoros.

Dragostea bate la ușă pentru mai multe zodii / sursă foto: Shutterstock

O nouă etapă pentru Balanță

În cazul nativului Balanță, din 2 ianuarie 2026, este reluată Casa Relațiilor. Pentru unii dintre nativi, anul 2025 a venit cu momente dureroase, fiind într-un proces de vindecare emoțională. Începutul noului an, însă, aduce o nouă etapă a vieții de cuplu. Balanța va căuta armonia, evoluția, stabilitatea.

Nativul Fecioară își ascultă intuiția în 2026. Odată cu intrarea asteroidului Pallas în Pești, din 25 ianuarie 2026, Fecioara va fi mai deschisă emoțional. Va analiza fiecare aspect și va căuta iubirea profundă și spirituală. Își va asculta vocea interioară, scrie Jurnalul.ro.

În cele din urmă, nativul Leu va regăsi libertatea de a redefini iubirea. Casa Relațiilor se va activat din 17 ianuarie 2025 și vor descoperi cum se construiește o relație autentică, pasională, profundă.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Mediafax
Când ospățul duce la spital. Medic chirurg: „Colecistul primește rapid nota de plată. Credeți-mă pe cuvânt, va durea tare”
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Mesajele subtile ale ambasadelor străine pentru România: amenințări din Rusia, prietenie din SUA, solidaritate din Franța
Mediafax
Premiu uriaș la loterie de Crăciun. Biletul câștigător, în valoare de 1,8 miliarde de dolari, a costat 2 dolari
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Cancan.ro
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Ce se întâmplă doctore
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se spune că potcoavele aduc noroc?
VIDEO Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
11:07
Ion Cristoiu: Documentele desecretizate în 23 decembrie 2025 arată că orice președinte american s-ar fi preocupat să încheie războiul din Ucraina
SPORT Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
11:02
Care e locul cel mai sfânt de pe pământ pentru Gigi Becali. Patronul FCSB dezvăluie: „Nu am simțit nicăieri ca aici”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat în 2025 nu a schimbat nimic din ce știm noi despre diversiunile sistemului”
11:00
Ion Cristoiu: „Tot ce s-a întâmplat în 2025 nu a schimbat nimic din ce știm noi despre diversiunile sistemului”
BREAKING NEWS Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
10:59
Donald Trump anunță că SUA a lansat un atac „mortal” asupra grupării ISIS din Nigeria: „Țara noastră nu va permite terorismului radical să prospere”
TEHNOLOGIE Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
10:49
Virusul „invizibil” care atacă instantaneu conturile de WhatsApp. Profilul îți poate fi accesat fără să ai habar
Câte zile poți ține carnea de porc în frigider. După cât timp se strică, de fapt
10:40
Câte zile poți ține carnea de porc în frigider. După cât timp se strică, de fapt

Cele mai noi