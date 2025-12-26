Cele 5 zodii care dau lovitura în planul iubirii, în ianuarie 2026. Începutul anului se anunță promițător pentru acești nativi

Luna ianuarie 2026 vine cu vești favorabile pentru mai multe zodii. După ce anul 2025 le-a scos în cale dificultăți și neînțelegeri, acum soarele va răsări pe strada mai multor nativi. Începutul anului se anunță promițător în planul iubirii. Își vor canaliza energia asupra partenerului de viață și a relației, căutând stabilitatea și responsabilitatea.

Primul nativ pe listă este Rac. Pentru el, luna ianuarie 2026 aduce noi oportunități amoroase, îndeosebi în perioada 4 – 17 ianuarie 2026, când se activează Casa Relațiilor. Din 18 ianuarie 2025, Luna Nouă intră în Capricorn, iar nativul va reuși să își deslușească propriile dorințe. Pot exista compormisuri.

Pe listă se află și nativul Capricorn pentru care luna ianuarie 2026 se anunță a fi benefică în sectorul relațiilor. Capricornul devine mai interesat de propriile sentimente, de ceea ce simte și cum acționează. Din 3 ianuarie 2026, pot exista momente decisive în planul amoros.

O nouă etapă pentru Balanță

În cazul nativului Balanță, din 2 ianuarie 2026, este reluată Casa Relațiilor. Pentru unii dintre nativi, anul 2025 a venit cu momente dureroase, fiind într-un proces de vindecare emoțională. Începutul noului an, însă, aduce o nouă etapă a vieții de cuplu. Balanța va căuta armonia, evoluția, stabilitatea.

Nativul Fecioară își ascultă intuiția în 2026. Odată cu intrarea asteroidului Pallas în Pești, din 25 ianuarie 2026, Fecioara va fi mai deschisă emoțional. Va analiza fiecare aspect și va căuta iubirea profundă și spirituală. Își va asculta vocea interioară, scrie Jurnalul.ro.

În cele din urmă, nativul Leu va regăsi libertatea de a redefini iubirea. Casa Relațiilor se va activat din 17 ianuarie 2025 și vor descoperi cum se construiește o relație autentică, pasională, profundă.

