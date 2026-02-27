Mai toate zodiile au parte de schimbări majore în anul 2026, este anul schimbărilor decisive. Runa guvernatoare a anului 2026 este Nied, aceasta va produce un salt major în viețile zodiilor. Vor fi răsturnări majore de situații, dar și momente de răscruce. Fiecare zodie va fi influențată tot anul 2026 runa Nied, anunță Mihai Voropchievici în horoscop rune 2026. Asta este o șansă unica pentru fiecare să-și rezolve probleme.

Cei care sunt singuri îți pot găsi sufletul pereche. Cei care au probleme majore, le pot rezolva rapid și fără prea mult efort. Aproape toate zodiile vor șansa să-și lase trecutul în spate și să meargă cu pași siguri spre viitor. Vom explica pe larg în fiecare luna din anul 2026 ce aduc runele etalate de Mihai Voropchievici. Toatele cele 12 zodii au acum șansa să închidă capitole dureroase, să meargă mai departe, dar mai ales să evolueze.

Previziuni generale 2026

Luna ianuarie 2026 este guvernată de runa Wyrd vor fi posibile situații tensionate și multe mistere. Luna februarie aduce schimbări foarte importante, în mai ales pe plan financiar și personal, runa guvernatoare este Othel. Martie este o luna bună celor care au planuri să facă decizii mari. Schimbări de locuință, schimbări la locul de muncă, cu ajutorul runei Ehwaz.

Mihai Voropchievici anunță că următoarele 3 luni sunt destinate celor care chiar sunt dispuși să riște, șansele sunt mari de câștig, conform horoscop rune 2026. Așadar aprilie este guvernată de runa Thurisaz. Asta înseamnă că cei care sunt pregătiți să lase totul deoparte au șansa să facă salturi extrem de mari și cu mari șanse de reușită.

Surpriza surprizelor

Ei, acum vine partea cea mai bună luna mai, guvernată de runa Eihwaz este cea mai potrivită luna din tot horoscopul runelor lui Mihai Voropchievici pentru anul 2026. Este luna celor curajoși, celor sătui să aștepte ca cineva să se schimbe. Este luna cum nu se poate mai bună pentru marile schimbări. Iunie este guvernată Perdhro care vine în ajutorul celora care până în iunie 2026 nu reușesc să facă schimbările necesare, să le dea un impuls și o forță mare.

Eolh aduce în iulie protecție tuturor zodiilor vizate de forțe dăunătoare și le va fi ca un scut. August cu runa Gifu va răsfăța nativii, iar septembrie este una renașterii în horoscopul prezentat de Mihai Voropchievici pentru 2026, dar asta doar cu ajutorul runei Beorg. Octombrie este o lună duală, dublă, atenție mare TIR va face jocuri. Noiembrie guvernată de Sigel va fi o lună sensibilă. Decembrie 2026 le aduce zodiilor, potrivit lui Mihai Voropchievici șansa.

Leul dă lovitura pe planul carierei

Zodia leu are un an 2026 plin de surprize. Dacă ascultă sfaturile săptămânale ale horoscopului runelor, vor avea cel mai bun an din ultimii zece ani. Prima parte din anul 2026 vine cu oportunități majore spre rezolvarea problemelor curente, dar și cele legate de carieră.

Undeva un în luna februarie apar tensiuni la locul de muncă, dar ieșiți câștigător. Pe. zona familiei un membru drag dumneavoastră nu se simte foarte bine și vor fi câteva săptămâni agitate. Exista o situație juridică sau ce ține de autorități care este posibil să vă dea bătăi de cap în august, dar cu sfătuitori buni veți reuși să rezolvați.

Spre final de an sunt sanse mari să dați lovitura pe planul carierei și evident că asta aduce și un surplus de bani care vă va ușura viața.

