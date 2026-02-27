Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care dă lovitura în 2026. Mihai Voropchievici: „Vor avea cel mai bun an din ultimii 10 ani”

Zodia care dă lovitura în 2026. Mihai Voropchievici: „Vor avea cel mai bun an din ultimii 10 ani”

27 feb. 2026, 16:21, HOROSCOP
Zodia care dă lovitura în 2026. Mihai Voropchievici:

Mai toate zodiile au parte de schimbări majore în anul 2026, este anul schimbărilor decisive. Runa guvernatoare a anului 2026 este Nied, aceasta va produce un salt major în viețile zodiilor. Vor fi răsturnări majore de situații, dar și momente de răscruce. Fiecare zodie va fi influențată tot anul 2026 runa Nied, anunță Mihai Voropchievici în horoscop rune 2026. Asta este o șansă unica pentru fiecare să-și rezolve probleme.

Cei care sunt singuri îți pot găsi sufletul pereche. Cei care au probleme majore, le pot rezolva rapid și fără prea mult efort. Aproape toate zodiile vor șansa să-și lase trecutul în spate și să meargă cu pași siguri spre viitor. Vom explica pe larg în fiecare luna din anul 2026 ce aduc runele etalate de Mihai Voropchievici. Toatele cele 12 zodii au acum șansa să închidă capitole dureroase, să meargă mai departe, dar mai ales să evolueze.

Previziuni generale 2026

Luna ianuarie 2026 este guvernată de runa Wyrd vor fi posibile situații tensionate și multe mistere. Luna februarie aduce schimbări foarte importante, în mai ales pe plan financiar și personal, runa guvernatoare este OthelMartie este o luna bună celor care au planuri să facă decizii mari. Schimbări de locuință, schimbări la locul de muncă, cu ajutorul runei Ehwaz.

Mihai Voropchievici anunță că următoarele 3 luni sunt destinate celor care chiar sunt dispuși să riște, șansele sunt mari de câștig, conform horoscop rune 2026. Așadar aprilie este guvernată de runa Thurisaz. Asta înseamnă că cei care sunt pregătiți să lase totul deoparte au șansa să facă salturi extrem de mari și cu mari șanse de reușită.

Surpriza surprizelor

Ei, acum vine partea cea mai bună luna mai, guvernată de runa Eihwaz este cea mai potrivită luna din tot horoscopul runelor lui Mihai Voropchievici pentru anul 2026. Este luna celor curajoși, celor sătui să aștepte ca cineva să se schimbe. Este luna cum nu se poate mai bună pentru marile schimbări. Iunie este guvernată Perdhro care vine în ajutorul celora care până în iunie 2026 nu reușesc să facă schimbările necesare, să le dea un impuls și o forță mare.

Eolh aduce în iulie protecție tuturor zodiilor vizate de forțe dăunătoare și le va fi ca un scut. August cu runa Gifu va răsfăța nativii, iar septembrie este una renașterii în horoscopul prezentat de Mihai Voropchievici pentru 2026, dar asta doar cu ajutorul runei BeorgOctombrie este o lună duală, dublă, atenție mare TIR va face jocuri. Noiembrie guvernată de Sigel va fi o lună sensibilă. Decembrie 2026 le aduce zodiilor, potrivit lui Mihai Voropchievici șansa.

Leul dă lovitura pe planul carierei

Zodia leu are un an 2026 plin de surprize. Dacă ascultă sfaturile săptămânale ale horoscopului runelor, vor avea cel mai bun an din ultimii zece ani. Prima parte din anul 2026 vine cu oportunități majore spre rezolvarea problemelor curente, dar și cele legate de carieră.

Undeva un în luna februarie apar tensiuni la locul de muncă, dar ieșiți câștigător. Pe. zona familiei un membru drag dumneavoastră nu se simte foarte bine și vor fi câteva săptămâni agitate. Exista o situație juridică sau ce ține de autorități care este posibil să vă dea bătăi de cap în august, dar cu sfătuitori buni veți reuși să rezolvați.

Spre final de an sunt sanse mari să dați lovitura pe planul carierei și evident că asta aduce și un surplus de bani care vă va ușura viața.

Restul zodiilor AICI

Recomandarea video

Citește și

HOROSCOP Zodia care va primi o amendă pe final de februarie 2026, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu de la Pro TV
16:30, 25 Feb 2026
Zodia care va primi o amendă pe final de februarie 2026, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu de la Pro TV
HOROSCOP Zodia binecuvântată de divinitate în martie 2026. Va trage cu siguranță „lozul” câștigător
09:58, 24 Feb 2026
Zodia binecuvântată de divinitate în martie 2026. Va trage cu siguranță „lozul” câștigător
HOROSCOP Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
15:31, 23 Feb 2026
Zodia care va străluci mai mult ca niciodată în următorii 3 ani. Experții în astrologie anunță câștiguri uluitoare în bani pentru acești nativi
HOROSCOP Zodia care trebuie să renunțe la „marea iubire” în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici
16:41, 21 Feb 2026
Zodia care trebuie să renunțe la „marea iubire” în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici
HOROSCOP Horoscop weekend 21–22 februarie 2026. Se anunță bani mulți pentru o zodie. Cine este norocoasa Zodiacului
21:40, 20 Feb 2026
Horoscop weekend 21–22 februarie 2026. Se anunță bani mulți pentru o zodie. Cine este norocoasa Zodiacului
HOROSCOP Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
09:03, 18 Feb 2026
Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi
Mediafax
OFF The Record. Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare: A modifica pensiile magistraților este o scădere a statutului
Digi24
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
Cancan.ro
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Adevarul
Cele mai stranii locuri din Defileul Dunării. Peșterea care ascundea roiuri înfiorătoare de muște
Mediafax
Un aeroport internațional propune interzicerea papucilor Crocs și a pijamalelor: „Ne-am săturat”
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a fost asasinat fostul opozant Boris Nemțov
Cancan.ro
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două țări
Ce se întâmplă doctore
O mai ții minte pe Ninel Conde, actrița din telenovela Rebelde? Cum arată acum actrița, la 50 de ani. Nu a îmbătrânit deloc și pozează provocator
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacia Duster îi fascinează pe britanici: „SUV-ul pe care îl parchezi cu mândrie în fața casei”. Ce i-a convins pe specialiști
Descopera.ro
O stea colosală și-a schimbat brusc culoarea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Descopera.ro
Cât timp ar putea trăi pe Marte microbii de pe Pământ?
REȚETE Ciorba de perișoare de post. Este un festin, nu o soluție de avarie. Nu ai voie s-o ratezi
17:37
Ciorba de perișoare de post. Este un festin, nu o soluție de avarie. Nu ai voie s-o ratezi
SCANDAL Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea, la Uzina Sadu: „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire”
17:35
Dominic Fritz, despre numirea lui Viorel Caragea, la Uzina Sadu: „Poate există anumite interese să nu meargă mai departe această numire”
TRADIȚIE Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
17:12
Calendar ortodox 2026. Ce sărbători cu cruce roșie avem în Martie, luna lui Mărțișor 
REACȚIE Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
17:11
Moise Guran îi spune lui Nicușor Dan că greșește în războiul cu AEP. „Problema este exact statutul juridic al persoanei sale, care în aprilie 2025 nu avea imunitate”
FLASH NEWS Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”
17:07
Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare: „Să facă și justiția un referendum să vadă care-i treaba la președinție, la Guvern. Oare poporul e mulțumit?”

Cele mai noi

Trimite acest link pe