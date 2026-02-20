Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop weekend 21–22 februarie 2026. Se anunță bani mulți pentru o zodie. Cine este norocoasa Zodiacului

20 feb. 2026, 21:40, HOROSCOP
Astrologii au realizat horoscopul de weekend, 21–22 februarie 2026, vine cu o schimbare de ritm foarte clară.

Sâmbătă, Luna este în Berbec (până seara, în funcție de fus orar), iar atmosfera este una de inițiativă, curaj, asumare. Se activează și un ton de vindecare/curaj personal prin conexiunile Lunii cu Chiron și Marte, scrie Jurnalul Național.

Duminică, Luna ajunge în Taur, mutând focusul pe siguranță, bani, corp, confort și planuri concrete.

Mai mult, apar aspecte armonioase Lună–Jupiter și Lună–Venus, care sunt perfecte pentru împăcări, mici bucurii, cumpărături inspirate și gesturi de iubire.

Horoscop de weekend, 21–22 februarie 2026

♈ Berbec

Sâmbătă ești în elementul tău: inițiezi, te afirmi, spui clar ce vrei. Profită pentru o discuție curajoasă sau un pas într-un proiect. Duminică încetinești util: pui ordine în buget, în casă, în program. Prioritatea ta devine confortul și stabilitatea.

♉ Taur

Sâmbătă: mai multă introspecție; lucrezi „din culise”, îți încarci bateriile și îți faci strategia. Duminică: Luna în zodia ta te aduce în prim-plan—e o zi bună pentru decizii legate de bani, corp, rutină și un „reset” de stil de viață.

♊ Gemeni

Sâmbătă: socializare, idei, planuri, networking—ai chef să spui, să convingi, să miști lucrurile. Duminică: îți prinde bine să te retragi puțin, să selectezi informația și să-ți „cureți” mintea. Somnul și pauzele chiar contează.

♋ Rac

Sâmbătă: ambiție și presiune pozitivă—poți face un pas important în carieră sau într-un obiectiv vizibil. Duminică: vin ajutoare/alianțe; e o zi bună pentru prieteni, familie și planuri pe termen lung, fără să te consumi.

♌ Leu

Sâmbătă: ai poftă de schimbare, drum, experiențe noi, oameni care te inspiră. Duminică: revii la concret—obligații, reputație, rezultate. Dacă vrei validare, azi o obții prin seriozitate, nu prin spectacol.

♍ Fecioară

Sâmbătă: te ajută să închizi un capitol (o emoție, o frică, o discuție evitată). Duminică: energie excelentă pentru soluții practice: acte, planificare, cumpărături utile, reorganizare. Simți că „se așază”.

♎ Balanță

Sâmbătă: accent pe relații—clarificări rapide, inițiative îndrăznețe, dar ai grijă la impuls. Duminică: revii la tandrețe și stabilitate; bună pentru împăcări, armonie și un plan comun realist.

♏ Scorpion

Sâmbătă: muncă, ordine, sănătate—te mobilizezi și rezolvi ce ai amânat. Duminică: parteneriatele sunt vedeta; e o zi bună pentru a negocia calm, a seta reguli și a construi încredere cu fapte.

♐ Săgetător

Sâmbătă: chef de aventură, flirt, creativitate—spontaneitatea îți iese. Duminică: te prinde bine un program simplu: sport ușor, mâncare bună, rutină. Dacă ai un proiect creativ, azi îl stabilizezi.

♑ Capricorn

Sâmbătă: casă, familie, rădăcini—poți rezolva ceva important în spațiul personal. Duminică: revii la plăcere și rezultat: hobby, copii, romantism sau o idee care merită investită (timp/bani) cu cap.

♒ Vărsător

Sâmbătă: comunicare cu „scântei” bune—mesaje, drumuri scurte, negocieri; ai impact. Duminică: încetinești și alegi confortul. E o zi bună să-ți aranjezi casa, să gătești, să-ți refaci energia.

♓ Pești

Sâmbătă: bani, valori, încredere—ți se cere să alegi ce contează și să nu te subestimezi. Duminică: cu Luna în Taur, simți clar ce e stabil și ce nu. Discuțiile liniștite, întâlnirile apropiate și planurile simple îți aduc noroc.

