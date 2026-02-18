Prima pagină » HOROSCOP » Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi

Cele cinci zodii care intră într-o perioada formidabilă începând cu 18 februarie. Este momentul oportun de a încerca lucruri noi

Pe 18 februarie 2026, Luna pătrunde în zodia Peștilor și deschide o perioada favorabilă pentru creativitate, introspecție și explorarea laturii spirituale. Tranziția pregătește terenul pentru sezonul Peștilor care începe pe 18 februarie și stimulează dorința de a încerca noi lucruri.

Fecioară: relații înfloritoare

Pentru Fecioare, relațiile personale sunt în prim-plan. Deși schimbările din jur pot genera nesiguranță, această zi permite reconectarea cu ceea ce inima își dorește cu adevărat. Luna în Pești sprijină exprimarea sinceră a sentimentelor și construirea unei relații bazate pe iubire și armonie, fără compromisuri inutile, relatează Click!

Săgetător: locuința devine locul creativității

Săgetătorii descoperă că locuința lor devine un spațiu plin de posibilități. Ideile creative pentru a aduce bucurie și armonie în casă sunt în prim-plan: de la muzică și dans, la jocuri și cine cu prietenii. Este un moment potrivit să transformați căminul într-un spațiu al relaxării și al energiei pozitive, pregătind terenul pentru viitoare proiecte și experiențe plăcute.

Berbec: inspirație și forță interioară
Influența Lunii aflate în Pești te ajută să depășești temerile nejustificate și să te eliberezi de energiile negative preluate din jur. Este o perioadă potrivită pentru a analiza ce te apasă și pentru a găsi rezolvări eficiente, apelând la imaginație, încredere și atitudine pozitivă.

Taur: conexiuni valoroase și idei proaspete
Pentru Tauri, ziua favorizează relațiile de prietenie și colaborare. Oamenii din jur pot deveni adevărate surse de motivație, iar conversațiile purtate deschid perspective noi. Profită de acest context pentru a te înconjura de persoane ambițioase, care te inspiră să evoluezi.

Rac: planuri de călătorie și dor de ducă
Racii resimt nevoia de schimbare și explorare. Luna în Pești stimulează dorința de a descoperi locuri noi și de a relua planurile de vacanță lăsate în așteptare. Este un moment potrivit să îți organizezi mai bine timpul, bugetul și resursele pentru a transforma aceste dorințe în realitate.

