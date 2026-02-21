Zodia care trebuie să renunțe la „marea iubire” în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici

Numerologul Mihai Voropchievici precizează că runa guvernatoare a anului 2026 este Nied, care va produce un salt major în viețile tuturor zodiilor. Astfel, vor fi răsturnări majore de situații, dar și momente de răscruce, fiind o șansă unică pentru fiecare nativ să-și rezolve probleme.

Cei care sunt singuri îți pot găsi sufletul pereche. Cei care au probleme majore, le pot rezolva rapid și fără prea mult efort, potrivit livetext.ro.

Toatele cele 12 zodii au acum șansa să închidă capitole dureroase, să meargă mai departe, dar mai ales să evolueze. Dintre toate, zodia Rac care trebuie să renunțe la „marea iubire” în 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici.

Horoscop rune 2026 – Rac

Racii au avut un 2025 destul de anevoios. Ba erau pe val, ba venea un tăvălug de probleme, dar veștile aduse de Mihai Voropchieivic pentru 2026 schimbă total situațiile. Toate problemele care au fost pe partea profesională își găsesc rezolvarea, dar va fi nevoie de puțin efort.

Anul acesta se împarte în două mari categorii:

Racii care chiar înțeleg că nu mai trebuie să sufere după persoane care îi rănesc mereu și trebuie să se debarasze de ele. Vor avea parte de vindecare sufletească. Racii care se încăpățânează să țină legăturile sau să spere că se vor împăca cu marea lor iubire. Aceștia, însă, vor suferi în continuare și nu vor putea să profite de beneficiile care sunt în horoscopul runelor pentru 2026 realizat de Mihai Voropchievici.

