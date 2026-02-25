Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care va primi o amendă pe final de februarie 2026, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu de la Pro TV

Zodia care va primi o amendă pe final de februarie 2026, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu de la Pro TV

25 feb. 2026, 16:30, HOROSCOP
Zodia care va primi o amendă pe final de februarie 2026, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu de la Pro TV

Foarte multe semne duble indică faptul că anumite evenimente se aglomerează și se suprapun. Trebuie să facem alegeri și nu neapărat să promitem că le vom onora pe toate, pentru că nu va fi posibil, este predincția astrologului Cristina Demetrescu pentru luna februarie, pentru ProTV.

Mercur retrogradează în zodia Pești, ceea ce poate da mici bătăi de cap până pe 20 martie. Este momentul să gândim prin alte filtre, mai strategic. Lucrurile pot părea complicate, dar putem descoperi aspecte fascinante, cum ar fi vibrația în care ne aflăm. Joi, conjuncția Lună-Jupiter ne va aduce ușurare și energie benefică.

Trebuie să fim atenți la Mercur Retrograd, deoarece oferă șansa să reparăm și să revizuim. Tot ce avem de finalizat în gând poate fi terminat în această perioadă.

Leu

Leii vor avea plăți și amenzi de achitat. Până vor găsi chitanțele pe care cred că le-au plătit, termenul poate expira, deoarece Mercur Retrograd creează confuzie. Va fi o săptămână plină de secrete.

