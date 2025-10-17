Zodia care se va elibera pe final de 2025. Mihai Voropchievici: „Va lăsa în urma povara și va porni pe un drum nou”

Numerologul Mihai Voropchievici a menționat zodia care se va elibera pe final de 2025. Scapă de „povară și va porni pe un drum nou”. Finalul acestui an va aduce motive de bucurie pentru acest nativ, iar majoritatea aspectelor vieții sale vor urma să intre pe o traiectorie pozitivă.

Unii dintre nativii zodiacului european vor traversa o perioadă benefică. În perioada octombrie – decembrie 2025, acești nativi vor avea mai mult curaj, dar și mai multă încredere în sine, reușind să traverseze cu brio diverse obstacole. Numerologul Mihai Voropchievici a menționat ce se va întâmpla cu nativii, în perioada următoare, iar veștile de bun augur sunt îndreptate către o anumită zodie.

Norocul va fi de partea Vărsătorilor

Numerologul susține că nativul care reușește să intre pe o traiectorie favorabilă este Vărsătorul. Mihai Voropchievici susține că persoanele născute sub acest semn zodiacal vor lăsa „în urmă o povară”. În plus, ar urma să pornească un nou drum, având mai multă încredere în sine, dar și energia necesară pentru a trece peste obstacole.

„Vărsătorii primesc mesaje de eliberare. Vor reuși să lase în urmă o povară și să pornească pe un drum nou, cu energie și încredere”, spune numerologul Mihai Voropchievici, potrivit romaniatv.net.

Vești pozitive sunt și pentru alți nativi, precum Pești sau Săgetător. Următoarele luni vor aduce noroc, prosperitate și chiar protecție divină. Finalul anului 2025 va aduce și câteva oportunități în sfera profesională sau financiară pentru acești nativi.

Autorul recomandă:

Vești bune pentru aceste trei zodii. Vor fi vedetele iernii pentru că norocul se va abate asupra lor

Singura zodie din horoscop care nu se înțelege cu nimeni. De ce este considerată cea mai dificilă din zodiac

Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu (sau chiar o promovare) în luna octombrie 2025: „Planetele sunt în sfera financiară”