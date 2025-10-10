Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu (sau chiar o promovare) în luna octombrie 2025: „Planetele sunt în sfera financiară”

Astrologul Neti Sandu dezvăluie zodia care va primi o mărire de salariu sau chiar o promovare, în luna octombrie. Se pare că: „Planetele sunt în sfera financiară”.

Este vorba despre zodia Fecioară. Ea va primi o mărire de salariu sau chiar o promovare. Pentru Fecioare avem Venus, care este acolo și care trebuie să-i dea o stare mai bună, că ea mereu e încordată, că are treabă, e cu ochii pe ceas ca să nu se tremine programul și ea să nu fi terminat. Venus îi va da o stare mai bună, o lejeritate, candoare, chiar mai schimbă ceva în stilul vestimentar, face anumite lucruri, artificii, care să îi dea o stare mai bună.

După aceea, planetele se află în sfera financiară și poate e o mărire de salariu, poate e o primă, poate o recompensă, un voucher etc. Tot în zona aceasta financiară. Marte e în casa deplasărilor și nu știm din ce motive ea va mai călători, poate să facă niște cursuri în altă parte, probabil.

Sau poate face niște drumuri la copii sau la părinți, un fel de navetă. Sau poate călătorește mai des. Însă astrologul recomandă grijă mare la drum, deoarece Marte e cam imprudent și să fie cu actele la zi, să nu fie nimic exagerat, să schimbe buletinul când trebuie, dar și pașaportul, și să pună benzină. Asta pentru a fi în regulă.

